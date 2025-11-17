Мои заказы

Красивые виды и панорамы Владимира

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» во Владимире, цены от 4750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Неизведанный Владимир
Пешая
Автобусные
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Владимир
Путешествие по скрытым уголкам Владимира, где вас ждут самобытные кварталы, секретные панорамы и древние храмы. Узнайте больше о городе
Начало: У Золотых ворот
«Красивые панорамы и древние соборы»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
5700 ₽ за всё до 10 чел.
О Владимире с любовью
Пешая
2 часа
-
5%
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
О Владимире с любовью
Узнайте о Владимире, его богатой истории и людях, которые его прославили. В завершение насладитесь дегустацией медовухи и других напитков
Начало: На Соборной площади
«Панорамы высокого берега Клязьмы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4750 ₽5000 ₽ за всё до 5 чел.
Владимир и Суздаль - две грани общей истории (на вашем авто)
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Владимир и Суздаль - две грани общей истории (на вашем авто)
Понять, как маленький край изменил судьбу всей страны (старт из Владимира)
Начало: На Соборной площади
«Прогуляетесь до Ризоположенского монастыря, где находится самая высокая колокольня Владимирской области — по желанию мы поднимемся на неё, чтобы оценить панораму окрестностей»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 ноября 2025
    О Владимире с любовью
    Ольга хороший рассказчик. Но хотелось больше информации о городе, о его истории. Немножко не хватило заинтересованности гида в подаче Владимира именно С Любовью!
  • Н
    Нина
    25 августа 2025
    Неизведанный Владимир
    чувствуется увлеченность гида историей и старинной архитектурой, самостоятельно не нашли бы такие колоритные местечки в городе, Экскурсия подходит только для тех, кто не первый раз приезжает во Владимир.
  • К
    Ксения
    20 августа 2025
    Неизведанный Владимир
    Маршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самые живописные его уголки и
    читать дальше

    делится знаниями о Владимире. Так что я рада, что мы увидели именно эти места, которые мы могли бы не увидеть на классической экскурсии.

    Чего не хватило:

    - Структурности подачи. Для людей, которые впервые в городе, важно поэтапное погружение в историю, чтобы получить представление о самом городе и его истории. Николай рассказывает больше с позиции архитектуры и лучше разбирается в росписи храмов. Историческую часть тоже освещает, но это скорее для подготовленного путешественника. Так что если вы уже знаете историю Владимира и хотите увидеть город с незнакомых ракурсов - вам точно к Николаю.

    - Изначальные пожелания не были учтены. Почитав отзывы других путешественников, мы тоже захотели прибавить к экскурсии поездку в Боголюбово и живописное село неподалеку. Заранее уточнили, можно ли совместить, и уже настроились на расширение программы (возможно, надо было детальнее проговаривать доп время и сумму). По факту мы конечно это не успели, так как у Николая была назначена следующая экскурсия. И в начале экскурсии мы также отметили, что хотим увидеть фрески Рублева, предполагая, что Николай сможет нам рассказать о них внутри Успенского собора. Это тоже не успели - возможно, потому что тоже друг друга недопоняли и только в самом конце экскурсии Николай нам постарался рассказать о фресках около собора и уже убегал по своему плану.

    В остальном все прошло отлично и мы благодарны гиду за «тайные» уголки Владимира, которые не увидишь обычно в классической программе.

    Маршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самыеМаршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самыеМаршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самыеМаршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самыеМаршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самыеМаршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самыеМаршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самыеМаршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самыеМаршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самыеМаршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самые
  • Д
    Дарья
    29 июля 2025
    Неизведанный Владимир
    Спасибо Николаю за проведенную экскурсию! Маршрут экскурсии безусловно интересен, тк охватывает не только типичные туристические места. Была информация прошлой и
    читать дальше

    настоящей жизни города. Однако мне не хватило структуры рассказа, информация смешалась и усвоилась урывками. Ну и о безопасности на дороге стоит не забывать) Вцелом будет интересно для любителей немузейных экскурсий

  • Ю
    Юлия
    28 июля 2025
    Неизведанный Владимир
    Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!
    Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!
  • Ж
    Жанна
    12 июля 2025
    Неизведанный Владимир
    В этом году Николай провел нам вторую экскурсию. В прошлом году по Суздалю, в этом по Владимиру. Мы просто в
    читать дальше

    восторге! Человек эрудированный, увлеченный историей и архитектурой, живой и открытый миру. Мы вместо 3х часов провели с ним 7 часов, т к поделились своей мечтой посмотреть храм Покрова на Нерли в Боголюбово, и он тут же предложил нам съездить после экскурсии во Владимире в Боголюбово. Кроме Боголюбово заехали и в село Ославское за красивыми видами. Николай художник и проводит нестандартные экскурсии, выбирая локации, которые восхищают и помимо вникания в исторические моменты дарят эстетическое удовольствие! От души рекомендую экскурсии Николая!

    В этом году Николай провел нам вторую экскурсию. В прошлом году по Суздалю, в этом поВ этом году Николай провел нам вторую экскурсию. В прошлом году по Суздалю, в этом поВ этом году Николай провел нам вторую экскурсию. В прошлом году по Суздалю, в этом поВ этом году Николай провел нам вторую экскурсию. В прошлом году по Суздалю, в этом поВ этом году Николай провел нам вторую экскурсию. В прошлом году по Суздалю, в этом поВ этом году Николай провел нам вторую экскурсию. В прошлом году по Суздалю, в этом поВ этом году Николай провел нам вторую экскурсию. В прошлом году по Суздалю, в этом поВ этом году Николай провел нам вторую экскурсию. В прошлом году по Суздалю, в этом по
  • Н
    Наталья
    16 июня 2025
    О Владимире с любовью
    Тот случай, когда гид с тобой на одной волне!
    Емко, содержательно, интересно, легко и весело прошла наша экскурсия с Еленой по Владимиру. Не смотря на проливной дождь в середине нашего мероприятия, Елена не остановила экскурсию, предложив альтернативные решения. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    11 июня 2025
    Неизведанный Владимир
    Николай душевный и увлеченный человек. С удовольствием по мере экскурсии расскажет не только про Владимир, но и про города и
    читать дальше

    села соседних областей.
    Я 8 раз во Владимире, но открыла для себя новые уголки и скрытые жемчужины города. Николай отлично ориентируется в хитросплетении улиц Владимира, а также в истории города и храмах Владимира.
    Особенно хочется отметить, что по атмосфере экскурсия скорее напоминала прогулку с приятным собеседником.

  • Г
    Галина
    2 мая 2025
    О Владимире с любовью
    Елена прекрасный интересный рассказчик. Не смотря на холодную и дождливую погоду 2 часа пролетели не заметно.
  • Е
    Екатерина
    9 апреля 2025
    О Владимире с любовью
    Елена - прекрасный экскурсовод и душевный человек. Было очень интересно узнать историю Владимира с момента основания города до настоящего времени. Информация была преподнесена очень подробно и с любовью. Спасибо Вам огромное, Елена, за вашу работу.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Неизведанный Владимир;
  2. О Владимире с любовью;
  3. Владимир и Суздаль - две грани общей истории (на вашем авто).
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Дмитриевский собор;
  2. Успенский Собор;
  3. Золотые Ворота;
  4. Самое главное;
  5. Соборная площадь;
  6. Театральная площадь;
  7. Водонапорная башня Раушена;
  8. Водонапорная башня;
  9. Большая Московская Улица;
  10. Церковь Покрова на Нерли.
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в январе 2026
Сейчас во Владимире в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 4750 до 14 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2026 год по теме «Панорамы», 26 ⭐ отзывов, цены от 4750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март