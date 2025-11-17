Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Владимир
Путешествие по скрытым уголкам Владимира, где вас ждут самобытные кварталы, секретные панорамы и древние храмы. Узнайте больше о городе
Начало: У Золотых ворот
«Красивые панорамы и древние соборы»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
5700 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
О Владимире с любовью
Узнайте о Владимире, его богатой истории и людях, которые его прославили. В завершение насладитесь дегустацией медовухи и других напитков
Начало: На Соборной площади
«Панорамы высокого берега Клязьмы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4750 ₽
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Владимир и Суздаль - две грани общей истории (на вашем авто)
Понять, как маленький край изменил судьбу всей страны (старт из Владимира)
Начало: На Соборной площади
«Прогуляетесь до Ризоположенского монастыря, где находится самая высокая колокольня Владимирской области — по желанию мы поднимемся на неё, чтобы оценить панораму окрестностей»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ООльга17 ноября 2025Ольга хороший рассказчик. Но хотелось больше информации о городе, о его истории. Немножко не хватило заинтересованности гида в подаче Владимира именно С Любовью!
- ННина25 августа 2025чувствуется увлеченность гида историей и старинной архитектурой, самостоятельно не нашли бы такие колоритные местечки в городе, Экскурсия подходит только для тех, кто не первый раз приезжает во Владимир.
- ККсения20 августа 2025Маршрут действительно необычный и классный! Николай очень увлеченный человек: знает и любит свой город, показывает самые живописные его уголки и
- ДДарья29 июля 2025Спасибо Николаю за проведенную экскурсию! Маршрут экскурсии безусловно интересен, тк охватывает не только типичные туристические места. Была информация прошлой и
- ЮЮлия28 июля 2025Прекрасная неспешная прогулка по городу, с учетом пожеланий участников экскурсии. Милые улочки с чудесной атмосферой и панорамными видами. Рекомендую!
- ЖЖанна12 июля 2025В этом году Николай провел нам вторую экскурсию. В прошлом году по Суздалю, в этом по Владимиру. Мы просто в
- ННаталья16 июня 2025Тот случай, когда гид с тобой на одной волне!
Емко, содержательно, интересно, легко и весело прошла наша экскурсия с Еленой по Владимиру. Не смотря на проливной дождь в середине нашего мероприятия, Елена не остановила экскурсию, предложив альтернативные решения. Однозначно рекомендую!
- ННаталья11 июня 2025Николай душевный и увлеченный человек. С удовольствием по мере экскурсии расскажет не только про Владимир, но и про города и
- ГГалина2 мая 2025Елена прекрасный интересный рассказчик. Не смотря на холодную и дождливую погоду 2 часа пролетели не заметно.
- ЕЕкатерина9 апреля 2025Елена - прекрасный экскурсовод и душевный человек. Было очень интересно узнать историю Владимира с момента основания города до настоящего времени. Информация была преподнесена очень подробно и с любовью. Спасибо Вам огромное, Елена, за вашу работу.
