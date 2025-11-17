читать дальше

делится знаниями о Владимире. Так что я рада, что мы увидели именно эти места, которые мы могли бы не увидеть на классической экскурсии.



Чего не хватило:



- Структурности подачи. Для людей, которые впервые в городе, важно поэтапное погружение в историю, чтобы получить представление о самом городе и его истории. Николай рассказывает больше с позиции архитектуры и лучше разбирается в росписи храмов. Историческую часть тоже освещает, но это скорее для подготовленного путешественника. Так что если вы уже знаете историю Владимира и хотите увидеть город с незнакомых ракурсов - вам точно к Николаю.



- Изначальные пожелания не были учтены. Почитав отзывы других путешественников, мы тоже захотели прибавить к экскурсии поездку в Боголюбово и живописное село неподалеку. Заранее уточнили, можно ли совместить, и уже настроились на расширение программы (возможно, надо было детальнее проговаривать доп время и сумму). По факту мы конечно это не успели, так как у Николая была назначена следующая экскурсия. И в начале экскурсии мы также отметили, что хотим увидеть фрески Рублева, предполагая, что Николай сможет нам рассказать о них внутри Успенского собора. Это тоже не успели - возможно, потому что тоже друг друга недопоняли и только в самом конце экскурсии Николай нам постарался рассказать о фресках около собора и уже убегал по своему плану.



В остальном все прошло отлично и мы благодарны гиду за «тайные» уголки Владимира, которые не увидишь обычно в классической программе.