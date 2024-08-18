Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по Владимиру и Суздалю, где вы увидите уникальные памятники архитектуры и узнаете удивительные истории древнерусских городов.
Вы посетите знаменитый Успенский собор с фресками Андрея Рублева, прогуляетесь по историческим улочкам и насладитесь потрясающими видами с обзорных площадок.
Путешествие завершится в музее деревянного зодчества и древнем Суздальском Кремле, где вас ждут незабываемые впечатления.
Вы посетите знаменитый Успенский собор с фресками Андрея Рублева, прогуляетесь по историческим улочкам и насладитесь потрясающими видами с обзорных площадок.
Путешествие завершится в музее деревянного зодчества и древнем Суздальском Кремле, где вас ждут незабываемые впечатления.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание фото-прогулки
Экскурсия по Владимиру Встреча группы на ЖД вокзале г. Владимир. Путешествие начнется на Соборной площади. Вы посетите знаменитый Успенский собор — уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками Андрея Рублева и Даниила Черного, разгадаете символы в резьбе храма-шкатулки Дмитриевского собора — великолепного образца древнерусской пластики и белокаменной резьбы. Со стен Собора Вас поприветствуют улыбающиеся львы, строгие грифоны и даже павлины. Прогулка продолжится по самобытной Георгиевской улице, раньше она была сердцем Нового города, здесь в XII веке располагался двор князя Юрия Долгорукого. По дороге вы повстречаете много интересных персонажей: ученого кота, художника, скульптуру владимирскому Пожарному с действующей водокачкой — механизмом XIX века, шалопая и филера. Вы увидите символ старого города — памятник Владимирской Вишне и узнаете, чем она славилась. Специально для туристов на улице оборудована смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор. Вашим фотографиям позавидуют Ваши друзья, которых Вы обязательно захотите пригласить во Владимир! Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту, по легенде нужно потереть его нос и лысину — для крепкого здоровья. А потом мы невзначай заглянем в гости к Бабе-Яге, которая угостит взваром, Владимирским пряником и наливочками. Здесь у Вас будет время на приобретение традиционных владимирских сувениров, угощений и напитков. Прогулка завершится у Золотых ворот — единственного сохранившегося шедевра русской фортификации на Северо-Востоке Руси, Вы посетите Музей Старый Владимир, который расположился в бывшей водонапорной башне старого города. Перенесетесь в дореволюционный провинциальный Владимир второй половины 19 - нач. 20 века. Поймаете настроение жизни губернского города в фотографиях и в подлинных предметах быта старого Владимира, а со смотровой площадки четвертого этажа полюбуетесь живописнейшими видами прекрасного древнего города! Всего час пути и вот нас уже встречает тысячелетний Суздаль!!! В дороге наш гид поведает интересные истории о Владимирском Ополье, о князьях и славном прошлом Владимиро-Суздальского Княжества!
Обзорная экскурсия по Суздалю
В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город. Начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует. По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах XIX века, вывески в лавках того же периода, и кругом церкви, церкви, церкви, в том числе и построенные без единого гвоздя. А на смотровой площадке подле Спасо-Евфимьева монастыря у Вас захватит дух от потрясающей красоты, высокого неба. Здесь в точке притяжения с крутого берега Каменки Вы увидите сразу четыре из пяти действующих монастырей Суздаля, услышите удивительные, печальные и загадочные истории царственных насельниц знаменитого на всю страну Свято-Покровского женского монастыря. Профессиональный звонарь Спасо-Преображенского Собора порадует Вас художественным праздничным перезвоном! Туристы едут со всей страны, чтобы услышать колокола древнего Суздаля!!
Музей деревянного зодчества
Здесь вы увидите памятники деревянного зодчества Владимирских мастеров. Оценить искусную работу умелых плотников XVIII века можно по изящно выполненному лемеху на маковках деревянных церквей. Похожие архитектурные шедевры можно увидеть если только в знаменитых Кижах, Теплота и пластичность дерева ярко выражена в этих знаменитых на вес мир постройках! Ощутите этот уют и необыкновенную атмосферу сельских храмов! Двухэтажный дом зажиточного крестьянина выглядит, как двухэтажная изба с мезонином. Прикоснитесь к живой истории, загляните в гости! После вкусного и горячего обеда мы продолжим наше путешествие. В Древнейшем Суздальском Кремле X века прикоснетесь к древу, к истокам нашей духовности, нашего государства, увидите редчайший экспонат-Золотые Ворота Суздаля XII века — уникальный памятник монументального искусства и иконографии мирового значения. Ворота выполнены в технике «огненного золочения», принесённой на Русь из Византии.
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6 300 ₽
|Детский
|6 100 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Прогулка по самобытной Георгиевской улице
- Золотые ворота
- Музей Старый Владимир
- Суздальский Кремль
- Музей деревянного зодчества
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Обед
- Дегустация наливок у Бабы Яги
- Посещение территории Суздальского Кремля
- Посещение музея деревянного зодчества
- Посещение музея «Старый Владимир»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Владимир, Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владимира
ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеМузеиЛетниеСвятые местаВыездныеНа выходныеГастрономическиеНа весь деньФотопрогулкиПопулярные местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыЗолотое кольцоУлицы и переулкиСмотровая площадкачто посмотретьДегустационные туры
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