Мои заказы

Обзорная экскурсия по Суздалю + чаепитие в трактире

Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, прогуляйтесь по его улицам и насладитесь чаепитием в трактире с рассказами о прошлом
Вас ждёт захватывающее путешествие по историческим местам Суздаля.

Начав с Красной площади и Ризоположенского монастыря, вы пройдёте по Старой улице к Торговой площади. Поднимитесь на смотровую площадку Торговых рядов, чтобы полюбоваться
читать дальше

видами. В Суздальском кремле увидите белокаменный собор и башню с необычными часами. На окраине города вас встретит Спасо-Евфимиев монастырь.

Завершите день в музее-трактире, где под звуки граммофона и рассказы трактирщика насладитесь чаем с баранками

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические рассказы
  • 🕰 Атмосфера старины
  • ☕ Чаепитие в трактире
  • 🔔 Колокольный звон

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Суздаля - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, а зелень и цветы добавляют красок. В октябре и ноябре также можно насладиться тишиной и спокойствием, но стоит быть готовым к прохладной погоде. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, Суздаль сохраняет своё очарование, особенно в снежные месяцы, когда можно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас июль — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Суздалю + чаепитие в трактире
Обзорная экскурсия по Суздалю + чаепитие в трактире
Обзорная экскурсия по Суздалю + чаепитие в трактире
Ближайшие даты:
5
июл10
июл12
июл19
июл24
июл26
июл2
авг
Время начала: 09:15, 13:00

Что можно увидеть

  • Красная площадь
  • Ризоположенский монастырь
  • Торговая площадь
  • Торговые ряды
  • Суздальский кремль
  • Спасо-Евфимиев монастырь

Описание экскурсии

  • Центр Суздаля. Начнём с Красной площади, к которой примыкает один из старейших монастырей города — Ризоположенский
  • Улица Старая. Она ведёт к другому центру притяжения — Торговой площади и Торговым рядам. Здесь снимались эпизоды фильма «Женитьба Бальзаминова»
  • Торговые ряды. Поднимемся на смотровую площадку, полюбуемся видами Суздаля и посмотрим, чем богаты местные лавочки. А ещё отыщем здание самого старого трактира города
  • Суздальский кремль. Вы увидите белокаменный архитектурный ансамбль с собором Рождества Богородицы 12 века, а также башню с необычными часами. Их циферблат похож на куранты Московского Кремля, но вместо цифр — буквы кириллицы
  • Спасо-Евфимиев монастырь. Отправимся на окраину Суздаля, чтобы насладиться могучим обликом обители. Заглянем за его мощные стены и услышим переливы колокольного звона
  • Трактирные истории. В небольшом музее воссоздали обстановку трактира 19 века: здесь много любопытных вещей из прошлого, работающий граммофон и разговорчивый трактирщик. Вы послушаете его рассказы, узнаете больше о роли трактиров в жизни людей и выпьете чай с баранками

Трактиры были разного вида: от скромных харчевен, где подавали простые закуски и квас, до роскошных заведений с оркестрами и танцами. В самых именитых трактирах можно было встретить поэтов, художников и других знаменитостей того времени.

Вас очарует этот сказочный город и подарит незабываемые впечатления!

Организационные детали

  • По запросу проведём экскурсию в индивидуальном формате
  • Трансфер проходит на автобусе
  • Отправление из Суздаля ориентировочно в 18:00
  • Свободное время зависит от погодных условий и наличия дополнительных услуг
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу и воскресенье в 13:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Владимира

Похожие экскурсии из Владимира

Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
2 часа
137 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 14:00
4 июл в 11:00
680 ₽ за человека
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
На машине
8 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
30 июл в 08:30
3 авг в 08:30
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Владимир. Путь сквозь века
Пешая
3 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 09:00
4 июл в 16:00
6700 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владимире