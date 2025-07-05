Вас ждёт захватывающее путешествие по историческим местам Суздаля.
Начав с Красной площади и Ризоположенского монастыря, вы пройдёте по Старой улице к Торговой площади. Поднимитесь на смотровую площадку Торговых рядов, чтобы полюбоваться
Начав с Красной площади и Ризоположенского монастыря, вы пройдёте по Старой улице к Торговой площади. Поднимитесь на смотровую площадку Торговых рядов, чтобы полюбоваться
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📜 Исторические рассказы
- 🕰 Атмосфера старины
- ☕ Чаепитие в трактире
- 🔔 Колокольный звон
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Суздаля - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, а зелень и цветы добавляют красок. В октябре и ноябре также можно насладиться тишиной и спокойствием, но стоит быть готовым к прохладной погоде. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, Суздаль сохраняет своё очарование, особенно в снежные месяцы, когда можно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Ризоположенский монастырь
- Торговая площадь
- Торговые ряды
- Суздальский кремль
- Спасо-Евфимиев монастырь
Описание экскурсии
- Центр Суздаля. Начнём с Красной площади, к которой примыкает один из старейших монастырей города — Ризоположенский
- Улица Старая. Она ведёт к другому центру притяжения — Торговой площади и Торговым рядам. Здесь снимались эпизоды фильма «Женитьба Бальзаминова»
- Торговые ряды. Поднимемся на смотровую площадку, полюбуемся видами Суздаля и посмотрим, чем богаты местные лавочки. А ещё отыщем здание самого старого трактира города
- Суздальский кремль. Вы увидите белокаменный архитектурный ансамбль с собором Рождества Богородицы 12 века, а также башню с необычными часами. Их циферблат похож на куранты Московского Кремля, но вместо цифр — буквы кириллицы
- Спасо-Евфимиев монастырь. Отправимся на окраину Суздаля, чтобы насладиться могучим обликом обители. Заглянем за его мощные стены и услышим переливы колокольного звона
- Трактирные истории. В небольшом музее воссоздали обстановку трактира 19 века: здесь много любопытных вещей из прошлого, работающий граммофон и разговорчивый трактирщик. Вы послушаете его рассказы, узнаете больше о роли трактиров в жизни людей и выпьете чай с баранками
Трактиры были разного вида: от скромных харчевен, где подавали простые закуски и квас, до роскошных заведений с оркестрами и танцами. В самых именитых трактирах можно было встретить поэтов, художников и других знаменитостей того времени.
Вас очарует этот сказочный город и подарит незабываемые впечатления!
Организационные детали
- По запросу проведём экскурсию в индивидуальном формате
- Трансфер проходит на автобусе
- Отправление из Суздаля ориентировочно в 18:00
- Свободное время зависит от погодных условий и наличия дополнительных услуг
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу и воскресенье в 13:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 409 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Мы наладили надёжные связи с объектами размещения и питания. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем,Задать вопрос
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
Групповая
до 20 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 14:00
4 июл в 11:00
680 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
30 июл в 08:30
3 авг в 08:30
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 09:00
4 июл в 16:00
6700 ₽ за всё до 2 чел.