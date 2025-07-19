Величественные памятники XII века, включенные в список ЮНЕСКО, позволят ощутить уникальную атмосферу древне-русской архитектуры. В Боголюбово вы увидите знаменитый собор Рождества Богородицы и церковь Покрова-на-Нерли.
В Суздале вас ждут тайны монастырей, прогулки по живописным улицам и дегустация суздальской медовухи. Эта поездка оставит незабываемые впечатления и подарит множество ярких эмоций
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Памятники XII века
- 🌍 Объекты ЮНЕСКО
- 🕍 Историческая архитектура
- 🎭 Культурное погружение
- 🍯 Дегустация медовухи
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Собор Рождества Богородицы
- Церковь Покрова-на-Нерли
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Суздальский Кремль
- Музей деревянного зодчества
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по древним местам
Погрузитесь в атмосферу истории, культуры и духовности, отправляясь в захватывающее путешествие по древним местам. Эти уникальные локации не только подарят вам незабываемые впечатления, но и позволят лучше понять богатое наследие нашей страны.
Боголюбовский монастырь
Начните свое путешествие с посещения величественного Боголюбовского монастыря. Этот монастырь славится своей уникальной архитектурой и атмосферой спокойствия. Прогуливаясь по его территории, вы сможете насладиться красотой природы и задуматься о духовных ценностях.
Суздаль
После посещения монастыря направляйтесь в Суздаль, один из самых живописных городов России. Здесь вас ждут:
- Исследование Суздальского кремля, который является символом города и важной исторической достопримечательностью.
- Посещение Спасо-Евфимиев монастыря, известного своей архитектурной красотой и исторической значимостью.
Каждое из этих мест наполнено духом старины и предлагает уникальные возможности для познания. Не упустите шанс прикоснуться к истории и насладиться атмосферой, которая окружает эти древние сооружения.
Цена может меняться в зависимости от даты и времени начала тура.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание с аккредитованным гидом
- Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Входные билеты в Кремль, Спасо - Евфимиев монастырь с экскурсией 950 рублей. /nДоплата за индивидуальную экскурсию/nБилеты на туристический шаттл из Суздаля (150 руб/чел).