Владимир за час - шедевры домогольской архитектуры

Познакомиться с уникальными памятниками древнего зодчества - таких в России больше не сохранилось
Особый архитектурный облик Владимира создают постройки домонгольского периода. Именно им мы уделим особое внимание на экскурсии. Мы расскажем об истории города, покажем старинные храмы.

Рассмотрим сюжеты резьбы по белому камню и поговорим о том, как древнее зодчество повлияло на архитектуру России более поздних периодов.
2 отзыва
Описание экскурсии

  • Дмитриевский собор — домовой храм князя Всеволода Большое Гнездо
  • Кафедральный Успенский собор — главный собор города
  • Золотые Врата (издали) — триумфальная арка, уникальный образец домонгольской военной архитектуры
  • Соборная площадь
  • Парк Пушкина
  • Парк Липки
  • Смотровые площадки

А также на экскурсии:

  • Выясните, какой собор был в течение долгого времени главным на Руси
  • Поймёте, почему по ценности памятников зодчества Владимир превосходит любой другой город России
  • Рассмотрите древнегреческие и скандинавские сюжеты на белокаменных барельефах Дмитриевского собора
  • Узнаете, какой собор в Москве был построен по мотивам владимирского Успенского собора

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто хочет погрузиться в тему архитектуры домонгольского периода
  • Тем, кто ограничен во времени, но хотел бы познакомиться с древним зодчеством Владимира

Организационные детали

  • Материал экскурсии будет интересен взрослым путешественникам и любознательным школьникам старших классов
  • Экскурсия не включает посещение соборов, музеев, а также прогулку по пешеходной улице
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дмитриевского собора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 12962 туристов
Экскурсиями занимаемся с 2012 года, проводим их по Владимиру, Боголюбово, Суздалю. Наш подход заключается в стремлении дать исторический обзор с причинно-следственными связям. Наши экскурсии проходят отчасти в формате диалога, т. к. мы стремимся ориентироваться на индивидуальные особенности путешественников (темп движения, мировоззрение и т. д.).

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
13 июл 2025
Увлечённо и познавательно провел экскурсию.
Kate
Kate
9 мар 2025
Николай интересный рассказчик, готовый ответить на все все вопросы) было интересно и весело, очень рекомендую

Входит в следующие категории Владимира

