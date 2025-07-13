Особый архитектурный облик Владимира создают постройки домонгольского периода. Именно им мы уделим особое внимание на экскурсии. Мы расскажем об истории города, покажем старинные храмы.
Рассмотрим сюжеты резьбы по белому камню и поговорим о том, как древнее зодчество повлияло на архитектуру России более поздних периодов.
Описание экскурсии
- Дмитриевский собор — домовой храм князя Всеволода Большое Гнездо
- Кафедральный Успенский собор — главный собор города
- Золотые Врата (издали) — триумфальная арка, уникальный образец домонгольской военной архитектуры
- Соборная площадь
- Парк Пушкина
- Парк Липки
- Смотровые площадки
А также на экскурсии:
- Выясните, какой собор был в течение долгого времени главным на Руси
- Поймёте, почему по ценности памятников зодчества Владимир превосходит любой другой город России
- Рассмотрите древнегреческие и скандинавские сюжеты на белокаменных барельефах Дмитриевского собора
- Узнаете, какой собор в Москве был построен по мотивам владимирского Успенского собора
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто хочет погрузиться в тему архитектуры домонгольского периода
- Тем, кто ограничен во времени, но хотел бы познакомиться с древним зодчеством Владимира
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен взрослым путешественникам и любознательным школьникам старших классов
- Экскурсия не включает посещение соборов, музеев, а также прогулку по пешеходной улице
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Николай — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 12962 туристов
Экскурсиями занимаемся с 2012 года, проводим их по Владимиру, Боголюбово, Суздалю. Наш подход заключается в стремлении дать исторический обзор с причинно-следственными связям. Наши экскурсии проходят отчасти в формате диалога, т. к. мы стремимся ориентироваться на индивидуальные особенности путешественников (темп движения, мировоззрение и т. д.).
Отзывы и рейтинг
5
Д
Денис
13 июл 2025
Увлечённо и познавательно провел экскурсию.
Kate
9 мар 2025
Николай интересный рассказчик, готовый ответить на все все вопросы) было интересно и весело, очень рекомендую
