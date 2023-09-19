Владивосток: Индивидуальная пешая экскурсия на остров Шкота и мыс Тобизина
В одной поездке нам предстоит посетить два острова: остров Русский — самый большой остров архипелага императрицы Евгении, и остров Шкота, связанный с первом косой, которую мы пройдем вброд.
Вы увидите Японское море, обрывистые мысы островов и захватывающие дух морские пейзажи, услышите историю островов.
Вы увидите Японское море, обрывистые мысы островов и захватывающие дух морские пейзажи, услышите историю островов.
Ближайшие даты:
19
сен
сен
20
сен
сен
21
сен
сен
22
сен
сен
23
сен
сен
24
сен
сен
25
сен
сен
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Шкота
- Мыс Тобизина
- Остров Русский
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетОстров Шкота — это самое зрелищное место, которое должен увидеть каждый! Я заберу вас из отеля/апартаментов и мы поедем через остров Русский к острову Шкота.
Высадимся на косе, которую предстоит пройти пешком. Часто она затоплена по колено, поэтому прихватите с собой сланцы. Далее гуляем по острову Шкота с заходом во все лучшие места!
Важно знать• Экскурсия занимает от 4 до 8 часов в зависимости от того, сколько у вас свободного времени и как много вы захотите находиться в этом замечательном месте.
Возьмите с собой сланцы или другую водную обувь для перехода песчаной косы по воде (глубина по колено).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги фотографа
- Трансфер
- Что не входит
- Перекус
- Место начала и завершения?
- Ваш отель / апартаменты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- С собой желательно взять сланцы или другую водную обувь для перехода песчаной косы по воде (глубина по колено)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Индивидуальные
Пешеходные
Выездные
На весь день
На острова
Остров русский
Популярные места
Природа и пейзажи
Мыс Тобизина
Остров Шкота
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
5 часов
В тренде
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Мыс Тобизина, форт Поспелова, загадочный лабиринт и шикарные панорамы за один день
Завтра
20 сен
21 сен
22 сен
108509 765₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Остров Русский и мыс Тобизина
Посетить самые живописные места острова и узнать о его фортификационных сооружениях
Завтра
20 сен
22 сен
24 сен
102509 225₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
Отель туристов
20 сен
21 сен
22 сен
23 сен
13 800₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии