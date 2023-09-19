Что вас ждетОстров Шкота — это самое зрелищное место, которое должен увидеть каждый! Я заберу вас из отеля/апартаментов и мы поедем через остров Русский к острову Шкота.

Высадимся на косе, которую предстоит пройти пешком. Часто она затоплена по колено, поэтому прихватите с собой сланцы. Далее гуляем по острову Шкота с заходом во все лучшие места!

Важно знать• Экскурсия занимает от 4 до 8 часов в зависимости от того, сколько у вас свободного времени и как много вы захотите находиться в этом замечательном месте.

Возьмите с собой сланцы или другую водную обувь для перехода песчаной косы по воде (глубина по колено).