3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский

Владивосток: Индивидуальная пешая экскурсия на остров Шкота и мыс Тобизина

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Ответы на вопросы
В одной поездке нам предстоит посетить два острова: остров Русский — самый большой остров архипелага императрицы Евгении, и остров Шкота, связанный с первом косой, которую мы пройдем вброд.

Вы увидите Японское море, обрывистые мысы островов и захватывающие дух морские пейзажи, услышите историю островов.
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
Ближайшие даты:
19
сен
20
сен
21
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22
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23
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24
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25
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Шкота
  • Мыс Тобизина
  • Остров Русский
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетОстров Шкота — это самое зрелищное место, которое должен увидеть каждый! Я заберу вас из отеля/апартаментов и мы поедем через остров Русский к острову Шкота.
Высадимся на косе, которую предстоит пройти пешком. Часто она затоплена по колено, поэтому прихватите с собой сланцы. Далее гуляем по острову Шкота с заходом во все лучшие места!
Важно знать• Экскурсия занимает от 4 до 8 часов в зависимости от того, сколько у вас свободного времени и как много вы захотите находиться в этом замечательном месте.
Возьмите с собой сланцы или другую водную обувь для перехода песчаной косы по воде (глубина по колено).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги фотографа
  • Трансфер
Что не входит
  • Перекус
Место начала и завершения?
Ваш отель / апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • С собой желательно взять сланцы или другую водную обувь для перехода песчаной косы по воде (глубина по колено)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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