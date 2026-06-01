Насладитесь прекрасными пейзажами Японского моря и дикой красотой островов Русский и Шкота во время нашей однодневной поездки. Вы узнаете историю этих мест и то, какое значение они имеют в современном мире.
Увидите заброшенный маяк, галечные пляжи и птичьи базары, а также сделаете яркие и запоминающиеся фотографии, чтобы сохранить воспоминания о поездке надолго.
Увидите заброшенный маяк, галечные пляжи и птичьи базары, а также сделаете яркие и запоминающиеся фотографии, чтобы сохранить воспоминания о поездке надолго.
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает: Всего за одну поездку мы посетим сразу два острова. Первый — остров Русский — самый большой остров архипелага императрицы Евгении. Второй — остров Шкота, добираться до которого мы будем вброд по галечной косе. Пляжи, тропы и заброшенный маяк Мы проедем весь остров Русский насквозь и остановимся у галечной косы, ведущей на остров Шкота. Оттуда мы пешком отправимся на остров и посетим его самые красивые места:
- Тропа Смелых;
- Арка «Трезубец Посейдона»;
- Пляж «красная галька»;
- Многочисленные фортификационные постройки;
- Заброшенные чаны для засолки рыбы;
Старый заброшенный маяк. Прогулявшись и осмотрев окрестности, мы вернемся в авто, и, если останутся силы, то заедем на Форт номер 10 «Князя Олега». С этой локации мы увидим шикарную панораму на залив Петра Великого и гряду островов императрицы Евгении. Далее нас ждёт увлекательный пеший маршрут на мыс Тобизина. С ДОТами, гротами и обрывистыми скалами. На протяжении экскурсии я буду рассказывать вам историю этих мест и их значение в современной истории. Сезонная информация:.
Старый заброшенный маяк. Прогулявшись и осмотрев окрестности, мы вернемся в авто, и, если останутся силы, то заедем на Форт номер 10 «Князя Олега». С этой локации мы увидим шикарную панораму на залив Петра Великого и гряду островов императрицы Евгении. Далее нас ждёт увлекательный пеший маршрут на мыс Тобизина. С ДОТами, гротами и обрывистыми скалами. На протяжении экскурсии я буду рассказывать вам историю этих мест и их значение в современной истории. Сезонная информация:.
• Старый заброшенный маяк. Прогулявшись и осмотрев окрестности, мы вернемся в авто, и, если останутся силы, то заедем на Форт номер 10 «Князя Олега». С этой локации мы увидим шикарную панораму на залив Петра Великого и гряду островов императрицы Евгении. Далее нас ждёт увлекательный пеший маршрут на мыс Тобизина. С ДОТами, гротами и обрывистыми скалами. На протяжении экскурсии я буду рассказывать вам историю этих мест и их значение в современной истории. Сезонная информация:
- В летний период на одном из участков экскурсии необходимо будет пройти вброд по пояс в Японском море, поэтому обязательно нужно взять с собой коралловые тапочки и купальники.
- Осенью и весной я выдаю участникам экскурсии специальные сапоги (забродники, они же вейдерсы), при помощи которых можно будет перейти косу не намокнув (сапоги входят в стоимость экскурсии).
• Зимой коса оголяется и на сам остров появляется дорога, поэтому этот участок мы преодолеем на машине. Важно знать:
- Пешая часть маршрута займет около 2-3 часов и еще 2 часа уйдет на дорогу в обе стороны.
- Мы пройдем около 10 км, поэтому нужна физическая подготовка не ниже среднего.
- Летом не забудьте взять с собой купальник и подходящую обувь для перехода косы вброд (аквашузы, коралловые тапочки).
- Позаботьтесь о перекусе и запасе питьевой воды на все время экскурсии.
- Не забудьте зарядить телефоны и фотоаппараты, чтобы не упустить возможность сделать множество красивейших снимков. Важная информация: Экскурсию можно начать в утреннее время (до 10:00) либо уже после обеда (14:00 и далее, на закате). Экскурсия проходит зимой на внедорожнике, с апреля по сентябрь на паркетном авто. Есть возможность проведения экскурсия для групп от 6 человек на микроавтобусе. Цену уточняйте в переписке. На экскурсию допускаются дети любого возраста. Предоставляем детское кресло/бустер — пожалуйста, предупредите о такой необходимости заранее. За дополнительную плату можно добавить посещение локаций: бухта Стеклянная — 3000 руб., мореферма в бухте Воевода — 4000 руб., или любое другое место по вашему желанию. Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер не из города оплачивается отдельно). Цена на экскурсию указана за 1-3 человека, за каждого последующего человека доплата — 1500 руб. Время продолжительности экскурсии указано среднее. Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Русский
- Остров Шкота
- Мыс Тобизина
Что включено
- Транспорт
- Работа гида
- Спецобувь для перехода брода (в осенний и весенний периоды)
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Завершение: Возле вашего отеля/аппартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсию можно начать в утреннее время (до 10:00) либо уже после обеда (14:00 и далее, на закате)
- Экскурсия проходит зимой на внедорожнике, с апреля по сентябрь на паркетном авто. Есть возможность проведения экскурсия для групп от 6 человек на микроавтобусе. Цену уточняйте в переписке
- На экскурсию допускаются дети любого возраста. Предоставляем детское кресло/бустер - пожалуйста, предупредите о такой необходимости заранее
- За дополнительную плату можно добавить посещение локаций: бухта Стеклянная - 3000 руб., мореферма в бухте Воевода - 4000 руб., или любое другое место по вашему желанию
- Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер не из города оплачивается отдельно)
- Цена на экскурсию указана за 1-3 человека, за каждого последующего человека доплата - 1500 руб
- Время продолжительности экскурсии указано среднее
- Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Добрый день! 20 апреля мы посетили индивидуальную экскурсию" Тайны острова Школа, Русский и мыса Тобизина: приключение в сердце природы". Нас сопровождал замечательный экскурсовод, человек любящий город Владивосток и Приморский край-
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И
Экскурсия прошла замечательно, нам всё очень понравилось🙏 Гид Александра безумно интересно рассказывала про историю и природу посещаемых нами мест, она с самого утра зарядила нас своей энергией и любовью к родным местам😎 Программа очень насыщенная, за весь день мы вдоволь нагулялись, и в конце остались классные воспоминания и невероятно красивые фотографии) Большое спасибо!
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А
Шикарная природа, интересный рассказ экскурсовода Василия, комфортные переезды с локации на локацию. Для нас даже были экстремальные моменты восхождения и спуска, тем более мы были с ребёнком. Рекомендуем эту экскурсию 👍
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А
Была на экскурсии на остров Шкота и мыс Тобизина с гидом Василием, потрясающе красивые места. У Василия все предусмотрено для комфортной экскурсии, интересная беседа о Владивостоке и его окрестностях, рекомендую 👍
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В
Приморского края. Опытный, знающий, заботливый гид- водитель Василий продумал и провёл экскурсию на высшем уровне! Всё посетили, посмотрели и получили забавный ролик о нашей экскурсии! Очень благодарны Василию. Хотим поехать с Василием на остров Томящегося Сердца.
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М
Весело, интересно и невероятно красиво!!!
Спасибо за потрясающие эмоции, ответственность и организацию!
Спасибо за потрясающие эмоции, ответственность и организацию!
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