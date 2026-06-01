Что вас ожидает: Всего за одну поездку мы посетим сразу два острова. Первый — остров Русский — самый большой остров архипелага императрицы Евгении. Второй — остров Шкота, добираться до которого мы будем вброд по галечной косе. Пляжи, тропы и заброшенный маяк Мы проедем весь остров Русский насквозь и остановимся у галечной косы, ведущей на остров Шкота. Оттуда мы пешком отправимся на остров и посетим его самые красивые места:

Тропа Смелых;

Арка «Трезубец Посейдона»;

Пляж «красная галька»;

Многочисленные фортификационные постройки;

Заброшенные чаны для засолки рыбы;

Старый заброшенный маяк. Прогулявшись и осмотрев окрестности, мы вернемся в авто, и, если останутся силы, то заедем на Форт номер 10 «Князя Олега». С этой локации мы увидим шикарную панораму на залив Петра Великого и гряду островов императрицы Евгении. Далее нас ждёт увлекательный пеший маршрут на мыс Тобизина. С ДОТами, гротами и обрывистыми скалами. На протяжении экскурсии я буду рассказывать вам историю этих мест и их значение в современной истории. Сезонная информация:.

Старый заброшенный маяк. Прогулявшись и осмотрев окрестности, мы вернемся в авто, и, если останутся силы, то заедем на Форт номер 10 «Князя Олега». С этой локации мы увидим шикарную панораму на залив Петра Великого и гряду островов императрицы Евгении. Далее нас ждёт увлекательный пеший маршрут на мыс Тобизина. С ДОТами, гротами и обрывистыми скалами. На протяжении экскурсии я буду рассказывать вам историю этих мест и их значение в современной истории. Сезонная информация:.

• Старый заброшенный маяк. Прогулявшись и осмотрев окрестности, мы вернемся в авто, и, если останутся силы, то заедем на Форт номер 10 «Князя Олега». С этой локации мы увидим шикарную панораму на залив Петра Великого и гряду островов императрицы Евгении. Далее нас ждёт увлекательный пеший маршрут на мыс Тобизина. С ДОТами, гротами и обрывистыми скалами. На протяжении экскурсии я буду рассказывать вам историю этих мест и их значение в современной истории. Сезонная информация:

В летний период на одном из участков экскурсии необходимо будет пройти вброд по пояс в Японском море, поэтому обязательно нужно взять с собой коралловые тапочки и купальники.

Осенью и весной я выдаю участникам экскурсии специальные сапоги (забродники, они же вейдерсы), при помощи которых можно будет перейти косу не намокнув (сапоги входят в стоимость экскурсии).

• Зимой коса оголяется и на сам остров появляется дорога, поэтому этот участок мы преодолеем на машине. Важно знать: