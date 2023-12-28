Что вас ожидает За одну поездку мы посетим сразу 2 острова: Остров Русский — самый большой остров архипелага императрицы Евгении, и остров Шкота, связанный с первым косой, которую мы пройдем вброд. Сначала мы с вами проедем весь русский остров насквозь и доедем до галечной косы на остров Шкота. Оттуда нам предстоит пешее путешествие на остров, в ходе которого мы пройдем вокруг острова, посетим его наиболее красивые места, такие как:

Тропа Смелых • Арка «Трезубец Посейдона» • Пляж «красная галька» • Многочисленные фортификационные постройки • Заброшенные чаны для засолки рыбы • Старый заброшенный маяк После чего вернемся в авто, и, если останутся силы, то заедем на Форт номер 10 «Князя Олега» — откуда увидим шикарную панораму на залив Петра Великого и гряду островов императрицы Евгении. На всем протяжении экскурсии я буду вам рассказывать об истории этих мест и их значении в современной истории. Сезонная информация В летний период на одном из участков экскурсии нам будет необходимо пройти вброд по пояс в японском море, поэтому коралловые тапочки и купальники обязательно нужно взять с собой. Осенью и весной я выдаю участникам экскурсии специальные сапоги (забродники или они же вейдерсы), при помощи которых можно будет перейти косу не намокнув (сапоги входят в стоимость экскурсии). Зимой коса оголяется и на сам остров появляется дорога, поэтому этот участрок мы преодолеем на машине. Важно знать • Пешая часть маршрута займет около 4-5 часов и еще 3 часа уйдет на дорогу в обе стороны • Мы пройдем около 12 км, поэтому нужна физическая подготовка не ниже среднего • Летом не забудьте взять с собой купальник и подходящую обувь для перехода косы вброд (аквашузы, коралловые тапочки) • Позаботьтесь о перекусе и запасе питьевой воды на все время экскурсии (7-8 часов) • Не забудьте зарядить телефоны и фотоаппараты, чтобы не упустить возможность сделать множество красивейших снимков.