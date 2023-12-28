Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Приглашаем вас на уникальную фото-прогулку по живописным островам Владивостока.
Остров Русский поразит вас своими величественными обрывами и видами на Японское море, а остров Шкота удивит заброшенным маяком и фортификационными сооружениями.
Ваш личный гид расскажет об истории этих мест, их значении в современной истории и оставит время для создания неповторимых фотографий.
Предоставляются уникальные возможности для фотосъемки: от пляжей с красной галькой до птичьих базаров. Подготовьтесь к приключению, которое останется с вами навсегда в ваших снимках
Остров Русский поразит вас своими величественными обрывами и видами на Японское море, а остров Шкота удивит заброшенным маяком и фортификационными сооружениями.
Ваш личный гид расскажет об истории этих мест, их значении в современной истории и оставит время для создания неповторимых фотографий.
Предоставляются уникальные возможности для фотосъемки: от пляжей с красной галькой до птичьих базаров. Подготовьтесь к приключению, которое останется с вами навсегда в ваших снимках
Ближайшие даты:
28
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Описание
Что вас ожидает За одну поездку мы посетим сразу 2 острова: Остров Русский — самый большой остров архипелага императрицы Евгении, и остров Шкота, связанный с первым косой, которую мы пройдем вброд. Сначала мы с вами проедем весь русский остров насквозь и доедем до галечной косы на остров Шкота. Оттуда нам предстоит пешее путешествие на остров, в ходе которого мы пройдем вокруг острова, посетим его наиболее красивые места, такие как:
Тропа Смелых • Арка «Трезубец Посейдона» • Пляж «красная галька» • Многочисленные фортификационные постройки • Заброшенные чаны для засолки рыбы • Старый заброшенный маяк После чего вернемся в авто, и, если останутся силы, то заедем на Форт номер 10 «Князя Олега» — откуда увидим шикарную панораму на залив Петра Великого и гряду островов императрицы Евгении. На всем протяжении экскурсии я буду вам рассказывать об истории этих мест и их значении в современной истории. Сезонная информация В летний период на одном из участков экскурсии нам будет необходимо пройти вброд по пояс в японском море, поэтому коралловые тапочки и купальники обязательно нужно взять с собой. Осенью и весной я выдаю участникам экскурсии специальные сапоги (забродники или они же вейдерсы), при помощи которых можно будет перейти косу не намокнув (сапоги входят в стоимость экскурсии). Зимой коса оголяется и на сам остров появляется дорога, поэтому этот участрок мы преодолеем на машине. Важно знать • Пешая часть маршрута займет около 4-5 часов и еще 3 часа уйдет на дорогу в обе стороны • Мы пройдем около 12 км, поэтому нужна физическая подготовка не ниже среднего • Летом не забудьте взять с собой купальник и подходящую обувь для перехода косы вброд (аквашузы, коралловые тапочки) • Позаботьтесь о перекусе и запасе питьевой воды на все время экскурсии (7-8 часов) • Не забудьте зарядить телефоны и фотоаппараты, чтобы не упустить возможность сделать множество красивейших снимков.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и работа гида
- Что не входит
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Я заберу вас возле вашего отеля / аппартаментовЗавершение: возле вашего отеля / аппартаментов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Я заеду за вами на подготовленном авто.
- Пешая часть маршрута займет около 4-5 часов и еще 3 часа уйдет на дорогу в обе стороны.
- Мы пройдем около 12 км, поэтому нужна физическая подготовка не ниже среднего.
- В летний период на одном из участков экскурсии нам будет необходимо пройти вброд по пояс в японском море, поэтому коралловые тапочки и купальники обязательно нужно взять с собой. Осенью, зимой и весной эти вещи брать с собой не нужно.
- В поход будет не лишним взять перекус и побольше питьевой воды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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