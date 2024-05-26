1 чел.
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скидка
15%
Групповая
7 часов
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММонгуш26 мая 2024Были на данной экскурсии, гидом у нас была Александра, экскурсия у нас получилась чудесная и познавательная. Александра настоящий экскурсовод на
- ЕЕлена26 мая 2024Тур по островам, который мы совершили 25 мая с. г. был выше всех похвал! При посадке на катер капитан Павел
- ТТатьяна26 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Капитан Павел уделил нам максимум внимания, показал морских котиков, кита белуху, угостил морскими гребешками и ежами. Посетили много красивых мест. Чистота на катере и удобные сиденья делали нашу поездку максимально комфортной
- ААртем26 мая 2024Все классно, супер. Капитан профи. Все накажет все покажет. Продолжительность зависит от погоды, маршрут может меняться. Очень здорово, супер
- ЕЕлена23 мая 2024Экскурсия замечательная, экскурсовод Дмитрий очень интересно и познавательно рассказал о посещаемых фортах. Всем советую посетить эту экскурсию, не пожалеете.
- ООльга23 мая 2024Не повезло с погодой. Был туман. Но экскурсовод Дмитрий подробно рассказал. что мы можем увидеть в тумане. На самом острове не торопил нас. интересно подавал исторические факты.
- ТТатьяна21 мая 2024Александра это отличный экскурсовод!!! 🤩🤩🤩 Готовы были бы с ней съездить ещё не на одну экскурсию, но нужно было улетать. Всё очень комфортно, не напряжно, не утомительно. Это просто очень здорово находится с таким человеком. Спасибо большое☺️☺️☺️
- ггалина19 мая 2024Произвело неизгладимое впечатление мужество, смекалка наших людей, создавших такие мощные укрепления на восточных рубежах России. Мир мужского героизма.
- ССветлана9 мая 2024Чудесная гид Александра! Подробные рассказы о городе, прекрасная прогулка по местам указанным в туре. Еще и фото прекрасные! Я довольна, в восторге! Благодарю и очень всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Маяк Скрыплева»
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