Маяк Скрыплева – экскурсии во Владивостоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Маяк Скрыплева» во Владивостоке, цены от 2 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
скидка
15%
Групповая
7 часов
22 отзыва
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865 за человека
5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
36 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 3 чел.
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999 за всё до 3 чел.
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
Начало: Бухта Улисс
Расписание: Ежедневно в будние (кроме среды) в 7:00
8 авг в 08:00
49 000 за всё до 10 чел.
Морская прогулка на край земли
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Монгуш
    26 мая 2024
    Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
    Были на данной экскурсии, гидом у нас была Александра, экскурсия у нас получилась чудесная и познавательная. Александра настоящий экскурсовод на
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    все 100 👍, узнали благодаря ей много интересного 😊, посетили места указанные в туре, очень красивые 😉 нам все очень даже понравилось, спасибо 🌹

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Тур по островам, который мы совершили 25 мая с. г. был выше всех похвал! При посадке на катер капитан Павел
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    предложил несколько вариантов, объяснив плюсы и минусы каждого места. Так же были предложены пледы, шапки и даже теплые куртки, на случай, если кто замерзнет. Сразу был обозначен маршрут. По пути следования капитан рассказывал о достопримечательностях. Когда мы прибыли к острову, где отдыхают Ларри, их там оказалось очень мало, Павел нас повез ещё и на соседний остров в надежде, что там мы увидим их больше. К сожалению, в этот день ларг было не много, но мы их увидели. Очень хорошо провели время на розовом пляже. Кроме того, нам показали обитателей японского моря, а те, кто ест морепродукты, ещё и отведали дальневосточных деликатесов!!! Затем мы посмотрели на белуху, чудное морское животное! И, в заключении, Павел накормил всех вкусной пастой ч морепродуктами! Мне и моей коллеге очень понравилось путешествие! Благодарю Павла за доставленное удовольствие и за то, что он не просто капитан, а человек с большим сердцем и душой!!!! Жаль, что больше не прийдется сходить с Вами в морское путешествие!!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Экскурсия очень понравилась! Капитан Павел уделил нам максимум внимания, показал морских котиков, кита белуху, угостил морскими гребешками и ежами. Посетили много красивых мест. Чистота на катере и удобные сиденья делали нашу поездку максимально комфортной
  • А
    Артем
    26 мая 2024
    Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
    Все классно, супер. Капитан профи. Все накажет все покажет. Продолжительность зависит от погоды, маршрут может меняться. Очень здорово, супер
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Экскурсия замечательная, экскурсовод Дмитрий очень интересно и познавательно рассказал о посещаемых фортах. Всем советую посетить эту экскурсию, не пожалеете.
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Не повезло с погодой. Был туман. Но экскурсовод Дмитрий подробно рассказал. что мы можем увидеть в тумане. На самом острове не торопил нас. интересно подавал исторические факты.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
    Александра это отличный экскурсовод!!! 🤩🤩🤩 Готовы были бы с ней съездить ещё не на одну экскурсию, но нужно было улетать. Всё очень комфортно, не напряжно, не утомительно. Это просто очень здорово находится с таким человеком. Спасибо большое☺️☺️☺️
  • г
    галина
    19 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Произвело неизгладимое впечатление мужество, смекалка наших людей, создавших такие мощные укрепления на восточных рубежах России. Мир мужского героизма.
  • С
    Светлана
    9 мая 2024
    Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
    Чудесная гид Александра! Подробные рассказы о городе, прекрасная прогулка по местам указанным в туре. Еще и фото прекрасные! Я довольна, в восторге! Благодарю и очень всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Маяк Скрыплева»

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  2. 5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
  3. Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
  4. Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
  5. Таинственный остров Аскольд из Владивостока на катере
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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