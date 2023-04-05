Второе знакомство с Владивостоком

Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья

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Если вы уже исходили центр Владивостока, то самое время отправиться в его окрестности, которым есть чем вас удивить.

И это не только знаменитая бухта, где вместо гальки — стекляшки! Я покажу вам, где любят отдыхать местные, на какой сопке стоит заброшенный геокупол, а с какой — открывается лучший вид на порт. Побываем в современном эстетичном парке и других примечательных локациях.
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
Второе знакомство с Владивостоком
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Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Ассорти из пляжей

  • Уникальный и постепенно исчезающий пляж Стеклянный. Его береговая линия пестрит цветным бутылочным стеклом, которое за долгие годы сточили волны и превратили в безобидные «камушки».
  • Шамора, бухта Лазурная. Это 2 километра широкой песчаной полосы, которую с двух сторон обрамляют мысы «каменной чаши».
  • Леопардовая набережная — новый променад на высоком берегу бухты Патрокол. Мы дойдём до смотровой, с которой открывается отличный вид на бухту и полуостров Басаргина.
  • Каменистый пляж бухты Соболь, с которого удобно рассматривать тихоокеанские корабли и серокрылых чаек.

2️⃣ Аутентичные сопки

  • Крестовая может похвастаться круговой панорамой сразу на два моста, пролив Босфор и бухту Золотой Рог. Но это не всё: отсюда вы насладитесь лучшим видом на торговый порт Владивостока, на пристани, принимающие суда со всего мира.
  • Монастырская, на вершине которой расположен знаменитый геокупол ПВО — заброшенный, атмосферный и фотогеничный. С этой крутой сопки вы полюбуетесь бухтами Большой и Малый Улисс и бирюзовой гладью Уссурийского залива.

3️⃣ Парк Нагорный на сопке Тюменская. Вы прогуляетесь по этому новому пространству, побываете на трехуровневой видовой площадке, оцените панорамы жилых микрорайонов, бухты Золотой Рог, Амурского залива и Куперовской пади.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для людей с любым уровнем физической подготовки
  • Трансфер, в том числе от аэропорта, включён в стоимость. Если вам нужно детское кресло или бустер, предупредите об этом заранее.
  • По запросу в маршрут можно включить поездку до Приморского Сафари-парка, условия уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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