Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья
Если вы уже исходили центр Владивостока, то самое время отправиться в его окрестности, которым есть чем вас удивить.
И это не только знаменитая бухта, где вместо гальки — стекляшки! Я покажу вам, где любят отдыхать местные, на какой сопке стоит заброшенный геокупол, а с какой — открывается лучший вид на порт. Побываем в современном эстетичном парке и других примечательных локациях.
И это не только знаменитая бухта, где вместо гальки — стекляшки! Я покажу вам, где любят отдыхать местные, на какой сопке стоит заброшенный геокупол, а с какой — открывается лучший вид на порт. Побываем в современном эстетичном парке и других примечательных локациях.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
1️⃣ Ассорти из пляжей
- Уникальный и постепенно исчезающий пляж Стеклянный. Его береговая линия пестрит цветным бутылочным стеклом, которое за долгие годы сточили волны и превратили в безобидные «камушки».
- Шамора, бухта Лазурная. Это 2 километра широкой песчаной полосы, которую с двух сторон обрамляют мысы «каменной чаши».
- Леопардовая набережная — новый променад на высоком берегу бухты Патрокол. Мы дойдём до смотровой, с которой открывается отличный вид на бухту и полуостров Басаргина.
- Каменистый пляж бухты Соболь, с которого удобно рассматривать тихоокеанские корабли и серокрылых чаек.
2️⃣ Аутентичные сопки
- Крестовая может похвастаться круговой панорамой сразу на два моста, пролив Босфор и бухту Золотой Рог. Но это не всё: отсюда вы насладитесь лучшим видом на торговый порт Владивостока, на пристани, принимающие суда со всего мира.
- Монастырская, на вершине которой расположен знаменитый геокупол ПВО — заброшенный, атмосферный и фотогеничный. С этой крутой сопки вы полюбуетесь бухтами Большой и Малый Улисс и бирюзовой гладью Уссурийского залива.
3️⃣ Парк Нагорный на сопке Тюменская. Вы прогуляетесь по этому новому пространству, побываете на трехуровневой видовой площадке, оцените панорамы жилых микрорайонов, бухты Золотой Рог, Амурского залива и Куперовской пади.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для людей с любым уровнем физической подготовки
- Трансфер, в том числе от аэропорта, включён в стоимость. Если вам нужно детское кресло или бустер, предупредите об этом заранее.
- По запросу в маршрут можно включить поездку до Приморского Сафари-парка, условия уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владивостоке
Провела 210 экскурсий для 260 туристов
Мне 38 лет, я дипломированный экскурсовод, родилась и живу во Владивостоке, обожаю каждый уголок своего города, не могу жить без Японского моря и Приморской тайги. Надеюсь, не перееду отсюда никогда и смогу за период вашего отпуска передать всю любовь и красоту наших удивительных мест. Мое первое высшее образование — маркетинг, за плечами 18 летний стаж работы организатора event-событий: мастер-классов, конференций, форумов, корпоративных праздников. Всегда неотъемлемой частью каждого события была помощь в сопровождении и организации отдыха для приезжих участников, коллег и гостей. С сентября 2021 г. я дипломированный гид, в моем арсенале несколько авторских экскурсий и маршрутов. Буду рада знакомству с вами:)
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