Ну кто ещё предложит вам такое: знакомство с подводным царством Японского моря и его чудесными обитателями! Прежде всего мы говорим о сивучах и пёстрой нерпе, чьи лежбища увидим по пути к островам Аскольд и Путятина.
Возле островов встанем на якорь в тихом месте, и вы совершите первое — или очередное — погружение в компании опытных дайв-мастеров.
Возле островов встанем на якорь в тихом месте, и вы совершите первое — или очередное — погружение в компании опытных дайв-мастеров.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
- Мы отправимся на комфортабельной лодке в северную часть Приморья, к островам Аскольд и Путятина (исходя из пожеланий и погоды, маршрут может быть скорректирован)
- По пути посмотрим на лежбища пёстрых нерп и морских львов Стеллера (сивучей)
- Выберем удачное место для погружения и познакомим вас с подводным миром Японского моря
Погружение проходит под руководством опытного дайв-мастера после подробного инструктажа по безопасности и использования снаряжения для дайвинга.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер до причала и обратно, поездка на лодке, инструктаж, услуги гида-дайвера, снаряжение для дайвинга
- Если у вас есть какие-либо возможные противопоказания к погружению, сообщите об этом до бронирования поездки
- В поездке вас будет сопровождать опытный дайв-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 580 туристов
Добро пожаловать в наш живописный Приморский край! Наша команда любит путешествовать по красивым местам Приморья и с удовольствием покажет их вам. Красивую природу, безлюдные пляжи… да-да, такие ещё бывают! Отдых в палатках и единение с природой — это наш конёк. Только ни в коем случае не берите с собой в путь своё снаряжение: мы всё предоставим.Задать вопрос
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