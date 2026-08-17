Восхитившись третьим по величине океанариумом в мире мы с вами посетим набережную центра отдыха, сделаем фото на фоне пристани для яхт и морских панорам.
Описание фото-прогулкиЧто вас ожидает: В Приморском океанариуме вы познакомитесь с масштабными экспозициями, посвященным обитателям океана, а в центре отдыха Новик, вы сможете приятно провести свой досуг. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Экспозиции океанариума работают каждый день, шоу дельфинов показывают только по выходным, поэтому если хотите посмотреть 2 мероприятия, заранее уточните день;
- По желанию за дополнительную плату обед или ужин в ресторане.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное сопровождение
- Услуги гида-экскурсовода
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завершение: Центральная площадь г. Владивосток (место корректируется)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владивостока
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