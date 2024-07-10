купание с тюленями ларга;

маска из морского ежа и легкий массаж лица (работают косметологи);

свежие морепродукты: еж и гребешок;

фрукты;

• шампанское. Важная информация:

Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.

Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.

Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.

Что вас ожидает: Наш релакс-день мы начнем с обзорной экскурсии вокруг острова Путятина. Мы увидим бухты Петуха, Слона, Черепахи, кекуры Пять пальцев, лежбище тюленей-ларга и лежбище сивучей, кекур Арка, бухту Мраморную. Далее мы высадимся на камнях Унковского, где в полной мере насладимся дальневосточным SPA. Специально для вас пляж будет оборудован лежаками, есть и тень, и солнце — на любой вкус. С собой нужно будет взять полотенце, сланцы, купальник, головной убор, солнцезащитный крем. ласты, маску, трубку. В программе дальневосточного spa: