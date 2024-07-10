Вас ждет отдых душой и телом на берегу Японского моря.
Мы прокатимся вдоль острова Путятина и увидим известные бухты и кекуры, лежбища тюленей-ларга и сивучей.
Затем вы насладитесь настоящим дальневосточным SPA: отдохнете, насладитесь массажем и маской из морского ежа, попробуете свежие морепродукты.
Мы прокатимся вдоль острова Путятина и увидим известные бухты и кекуры, лежбища тюленей-ларга и сивучей.
Затем вы насладитесь настоящим дальневосточным SPA: отдохнете, насладитесь массажем и маской из морского ежа, попробуете свежие морепродукты.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Наш релакс-день мы начнем с обзорной экскурсии вокруг острова Путятина. Мы увидим бухты Петуха, Слона, Черепахи, кекуры Пять пальцев, лежбище тюленей-ларга и лежбище сивучей, кекур Арка, бухту Мраморную. Далее мы высадимся на камнях Унковского, где в полной мере насладимся дальневосточным SPA. Специально для вас пляж будет оборудован лежаками, есть и тень, и солнце — на любой вкус. С собой нужно будет взять полотенце, сланцы, купальник, головной убор, солнцезащитный крем. ласты, маску, трубку. В программе дальневосточного spa:
- купание с тюленями ларга;
- маска из морского ежа и легкий массаж лица (работают косметологи);
- свежие морепродукты: еж и гребешок;
- фрукты;
• шампанское. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По средам в июле и августе в 07:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Путятина
- Бухты Петуха, Слона, Черепахи
- Кекуры Пять пальцев
- Лежбище тюленей-ларга и сивучей
- Кекур Арка
- Бухта Мраморная
- Камни Унковского
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ост. Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в июле и августе в 07:00.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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