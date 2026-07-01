Идеальный побег из города на морское побережье.
Вас ждут прогулка на катере вдоль диких бухт с морскими котиками, SUP-серфинг на лазурной воде, вкусный обед у костра, релакс на пляже с белым песком и подъем на смотровую площадку с панорамами.
Вас ждут прогулка на катере вдоль диких бухт с морскими котиками, SUP-серфинг на лазурной воде, вкусный обед у костра, релакс на пляже с белым песком и подъем на смотровую площадку с панорамами.
Описание экскурсииИдеальный день на морском побережье Представьте себе день, в котором сочетаются бирюзовые волны Японского моря, золотистые песчаные косы заповедных бухт, дикие лежбища усатых морских котиков и ароматы дымящейся на углях ухи из только что пойманной рыбы. Экскурсия объединяет • морскую прогулку на катере – проплывем вдоль живописного побережья, исследуем скрытые бухты и понаблюдаем за морскими котиками в их естественной среде;
- SUP-серфинг – ощутим свободу, скользя по кристально чистой воде на сапборде (дополнительная оплата);
- настоящий обед у костра – попробуем ароматную уху из свежего улова или душистый плов, приготовленные на огне;
- пляжный релакс – позагораем, искупаемся и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на бухту. Достопримечательности • Дикие скалистые бухты – причудливые гроты и таинственные пещеры, выточенные волнами.
- Лежбища морских котиков – наблюдение за этими грациозными животными в их естественной среде (особенно много в июле-августе).
- Скалы-кекуры – живописные морские столбы, окутанные легендами.
- Бирюзовые лагуны – места с кристально чистой водой, где можно разглядеть дно на глубине 5-6 метров.
- 300-метровый песчаный пляж в бухте Ежовая – редкое явление для Приморья, с мягким золотистым песком и пологим заходом в воду.
- Изумрудные лагуны – идеальные места для купания и SUP-серфинга.
- Смотровая площадка «Орлиное гнездо» – панорамный вид на бухту и открытое море (подъем занимает 10 минут).
- Дикие рощи – воздух здесь наполнен целебными фитонцидами.
- Грот «Поющий» – при определенном ветре волны создают в нем удивительные акустические эффекты.
- Скала «Парус» – вертикальный 30-метровый утес, любимое место ныряльщиков.
- Бухта Секретная – миниатюрный пляж, доступный только со стороны моря. Важная информация: Экскурсия подходит для туристов с любым уровнем подготовки. Возрастное ограничение: 5+.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Спокойная
- Скалы-кекуры
- Бухта Ежовая
- Смотровая площадка «Орлиное гнездо»
- Грот «Поющий»
- Скала «Парус»
- Бухта Секретная
Что включено
- Услуги гида
- Питание
Что не входит в цену
- Аренда сапа (2 000 руб/час)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31
Завершение: Г. Владивосток, ул. Светланская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Экскурсия подходит для туристов с любым уровнем подготовки
- Возрастное ограничение: 5+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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