Путешествие на джипе на полуостров Гамова

Туда, где дорога - лишь направление: дикое Приморье в экстремальном формате
Полуостров Гамова — одно из самых живописных мест на юге Приморского края, известное скалистыми берегами, чистыми бухтами и богатой природой.

Путешествие на джипе — это настоящее приключение, сочетающее экстремальное вождение по бездорожью, потрясающие виды и посещение уникальных локаций морского заповедника.
Описание экскурсии

Бухта Витязь — одна из самых известных бухт Приморья с интересной историей и военным прошлым.

Гора Змеиная, с которой открывается вид на территорию Дальневосточного морского заповедника и акваторию Японского моря.

Бухта Астафьева с прозрачной лазурной водой.

Береговая башенная батарея №220 на мысе Гамова с видами на Японское море и скалы. В хорошую погоду можно разглядеть даже Корею.

Бухта Теляковского — живописный уголок дикой природы, где море встречается с суровым великолепием скал и краснокнижными соснами.

Бухта Орлинка — уголок дикой природы, где море, скалы и тайга сливаются в гармоничном единстве. Особое очарование Орлинке придают её «ворота» — два высоких скальных мыса, охраняющих вход в бухту.

Рассказы об удивительной истории полуострова — тайнах военного прошлого, русском гидрографе Дмитрии Гамове, представителях бохайского царства и чжурчжэни, секретных объектах и не только.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Владивостока
11:00 — прибытие на полуостров Гамова, перекус и начало экскурсии на джипе
16:00 — выезд в город

Организационные детали

  • Время начала экскурсии оговаривается предварительно и зависит от погодных условий
  • На трансфере (Subaru Forester) мы доедем из Владивостока до посёлка Витязь (время в пути — примерно 3 часа), где нас будет ждать подготовленный джип. Поездка на джипе займёт около 4 часов
  • В стоимость всё включено. Возьмите с собой воду и перекус
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 734 туристов
Добро пожаловать в наш живописный Приморский край! Наша команда любит путешествовать по красивым местам Приморья и с удовольствием покажет их вам. Красивую природу, безлюдные пляжи… да-да, такие ещё бывают! Отдых в палатках и единение с природой — это наш конёк. Только ни в коем случае не берите с собой в путь своё снаряжение: мы всё предоставим.
