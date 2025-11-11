Полуостров Гамова — одно из самых живописных мест на юге Приморского края, известное скалистыми берегами, чистыми бухтами и богатой природой. Путешествие на джипе — это настоящее приключение, сочетающее экстремальное вождение по бездорожью, потрясающие виды и посещение уникальных локаций морского заповедника.

Описание экскурсии

Бухта Витязь — одна из самых известных бухт Приморья с интересной историей и военным прошлым.

Гора Змеиная, с которой открывается вид на территорию Дальневосточного морского заповедника и акваторию Японского моря.

Бухта Астафьева с прозрачной лазурной водой.

Береговая башенная батарея №220 на мысе Гамова с видами на Японское море и скалы. В хорошую погоду можно разглядеть даже Корею.

Бухта Теляковского — живописный уголок дикой природы, где море встречается с суровым великолепием скал и краснокнижными соснами.

Бухта Орлинка — уголок дикой природы, где море, скалы и тайга сливаются в гармоничном единстве. Особое очарование Орлинке придают её «ворота» — два высоких скальных мыса, охраняющих вход в бухту.

Рассказы об удивительной истории полуострова — тайнах военного прошлого, русском гидрографе Дмитрии Гамове, представителях бохайского царства и чжурчжэни, секретных объектах и не только.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Владивостока

11:00 — прибытие на полуостров Гамова, перекус и начало экскурсии на джипе

16:00 — выезд в город

