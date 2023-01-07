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Парк Нагорный, форт N 7, бухта Стеклянная

Владивостокская крепость: экскурсия с прекрасными видами на центр города и залив
На этой экскурсии у вас будет возможность прикоснуться к истории, буквально! В крепости под открытым небом находятся экспонаты, которые можно потрогать и поуправлять ими.

А внутри музея вы узнаете об истории
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Дальнего Востока и о том, как был построен уникальный комплекс оборонительных сооружений конца XIX — начала ХХ века.

Осмотрите один из самых автономных фортов — форт №7, а также насладитесь прекрасными видами на центральную часть города и Амурский залив.

Парк Нагорный, форт N 7, бухта Стеклянная
Парк Нагорный, форт N 7, бухта Стеклянная
Парк Нагорный, форт N 7, бухта Стеклянная

Описание экскурсии

Владивостокская крепость — это не просто исторический памятник, а целый федеральный музей-заповедник, который расположен в самом сердце города. Он хранит богатую историю обороны Дальнего Востока, и мы приглашаем вас ознакомиться с уникальным комплексом оборонительных сооружений, созданных в конце XIX — начале ХХ века. Эти крепости не раз выдерживали осаду со стороны как моря, так и суши.

Экспонаты на свежем воздухе

На территории крепости находятся множество экспонатов, которые можно не только увидеть, но и потрогать. Это станет настоящим открытием как для детей, так и для взрослых! Вам предоставится возможность поуправлять историческими орудиями и прикоснуться к прошлому.

Исторические макеты и виды

В закрытых помещениях вы сможете подробнее изучить историю города. Здесь представлены различные вещи, фотографии и макеты кораблей той эпохи. А завершит ваше путешествие возможность насладиться панорамным видом на центральную часть Владивостока и живописный Уссурийский залив.

Форт №7

Одним из самых интересных объектов является Форт №7, названный в честь цесаревича Алексея Николаевича, сына последнего российского императора. Этот форт был одним из наиболее автономных в системе оборонительных сооружений и мог выдерживать осаду более 2 лет без внешних поставок.

Интересные факты о Форте №7

  • Жилые помещения расположены на глубине 24 метров, что защищало их от ударов артиллерии.
  • Форт имел большой склад с продуктами и артезианскую скважину для обеспечения водой.

Мы обязательно спустимся внутрь, чтобы вы могли увидеть это грандиозное сооружение своими глазами!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Владивостокская крепость
  • Форт №7
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты (500 общий, 300 льготный)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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