Обзорная индивидуальная экскурсия на остров Русский и форты в городе Владивосток
Остров Русский и форты — исторический памятник, поражающий своим масштабом и сложностью инженерной мысли, это целый мир с тысячами судеб, обстоятельств, эпизодов, достойных внимания лучших кинематографов и писателей.
Мы с вам насладимся захватывающими морскими панорамами с высоты отвесных скал, ощутим мощь и красоту волн, разбивающихся об огромные прибрежные камни. Проникнемся историей Владивостока как крупнейшей в мире приморской крепости начала 20 столетия.
Мы с вам насладимся захватывающими морскими панорамами с высоты отвесных скал, ощутим мощь и красоту волн, разбивающихся об огромные прибрежные камни. Проникнемся историей Владивостока как крупнейшей в мире приморской крепости начала 20 столетия.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
14
авг
авг
19
авг
авг
21
авг
авг
23
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Новосильцевская батарея.
- Владивостокская крепость.
- Великокняжеская батарея
- Арт-объект «Пианино»
- Форт 11
- Вид на бухты Карпинского и Холуай
- Вид на мыс Тобизина
- Форт 9
- Форт 13 Экипажный
- Отдых у моря в одной из бухт о. Русский (на выбор)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие в удивительный мир острововКак известно, Владивосток расположен не только на континентальной части, но и на близлежащих островах. К югу от города раскинулся целый архипелаг из 20-ти островов, который в середине XIX века получил название архипелага императрицы Евгении, а теперь носит сокращенное название архипелаг Евгении. Впервые изучать архипелаг начали французы. Они назвали его в честь императрицы Франции, жены Наполеона III – Евгении. Она была последней императрицей Франции, славилась красотой и считалась законодательницей мод в Европе.
Что вас ждет:• Посещение Новосильцевской батареи. Знакомство с историческими этапами строительства Владивостокской крепости. Вы услышите исторические повествования о морских воротах в город Владивосток. Я расскажу вам про строительство моста (мостов). Кроме того, у вас будет возможность сделать атмосферные фото на фоне моста и пролива Босфор Восточный.
- Посещение батареи Великокняжеской. Здесь с прибрежных скал открывается великолепный вид на просторы Японского моря, а контраст между мощными бетонными сооружениями и буйной природой острова Русский производит впечатление даже на бывалых путешественников. Вы услышите историю фортификационного объекта, о его военном значении. Увидите музыкальный арт-объект о. Русский – пианино, у которого мы обязательно сделаем фото на память.
- Посещение форта 11. Здесь вы познакомитесь с военной историей и назначением этого фортификационного сооружения. А еще здесь можно полюбоваться видом на бухты Карпинского, Холуай и мыс Тобизина.
- Далее мы проедемся вглубь острова и прогуляемся по форту 9 с видами на остров шкота и острова архипелага императрицы Евгении. С огневых рубежей форта открывается вид на все острова к югу от Владивостока, в хорошую погоду видимость до 80 км, позиция форта – красивейшее обзорное место на всем острове Русском.
- Завершим нашу прогулку отдыхом у моря в одной из бухт острова Русский.
В любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида и транспорт
- Иные расходы оплачиваются отдельно - питание и т. д
- Что не входит
- Вход на Новосильцевскую батарею оплачивается отдельно
- Стоимость 100р. - взрослый билет
- 50р. - детский
- Место начала и завершения?
- Центральная площадь, Владивосток
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любое времяЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Небольшая памятка для комфортного путешествия:
- Обувь удобная, на нескользящей подошве, лучше всего подойдут кроссовки. Одежда по погоде, желательно спортивная головной убор, если потребуется. Солнцезащитные крема в летний период. Вода с собой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Влад
14 июля 2023
Ездили на экскурсию по фортам с Фаридом. Интеллигентный и приятный человек, отвечает на любые вопросы, даже подсказал нам хороший ресторан с раменами (было вкусно!). Экскурсия увлекательная и динамичная, остались очень довольны. Спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Индивидуальные
Пешеходные
На весь день
Обзорные
Форты
Остров русский
Популярные места
Мосты
Мыс Тобизина
Остров Шкота
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
Насладиться красотами природы Приморского края, исследуя загадочные острова Японского моря
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
1876016 884₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Мыс Тобизина, форт Поспелова, загадочный лабиринт и шикарные панорамы за один день
9 авг
10 авг
11 авг
12 авг
10 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток - русский Сан-Франциско
Исторический центр, остров Русский, бухты и мосты на обзорной автомобильной экскурсии
9 авг
15 авг
16 авг
18 авг
10 200₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии