Путешествие в удивительный мир острововКак известно, Владивосток расположен не только на континентальной части, но и на близлежащих островах. К югу от города раскинулся целый архипелаг из 20-ти островов, который в середине XIX века получил название архипелага императрицы Евгении, а теперь носит сокращенное название архипелаг Евгении. Впервые изучать архипелаг начали французы. Они назвали его в честь императрицы Франции, жены Наполеона III – Евгении. Она была последней императрицей Франции, славилась красотой и считалась законодательницей мод в Европе.

Что вас ждет:• Посещение Новосильцевской батареи. Знакомство с историческими этапами строительства Владивостокской крепости. Вы услышите исторические повествования о морских воротах в город Владивосток. Я расскажу вам про строительство моста (мостов). Кроме того, у вас будет возможность сделать атмосферные фото на фоне моста и пролива Босфор Восточный.