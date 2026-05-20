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Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
Парк Нагорный, форт N 7, бухта Стеклянная
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
даже дождь не испортил нам впечатлений.
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Е
Ездили с гидом Василием. Экскурсия очень понравилась. Василий все четко рассказал про локации, которые посещали, где нужно - давал историческую справку.
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Т
Экскурсию для нас провёл Владислав.
Экскурсия получилась насыщенной, интересной, без суеты. Успели всё что хотели и больше. Экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям.
Спасибо!
Очень рекомендуем Владислава.
Экскурсия получилась насыщенной, интересной, без суеты. Успели всё что хотели и больше. Экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям.
Спасибо!
Очень рекомендуем Владислава.
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Д
Все лучшие ожидания сбылись, посетили замечательные видовые места, без спешки, с купанием. Все - здорово!
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В
Все отлично.
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Экскурсию проводил другой гид - Павел, показал видовые точки города, рассказал историю, показал фортификационные сооружения города!
+5
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Всего 8 отзывов во Владивостоке в категории "Музей-заповедник"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Музей-заповедник»
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Сейчас во Владивостоке в категории "Музей-заповедник" можно забронировать 2 экскурсии от 6500 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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