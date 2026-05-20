Т Татьяна

Экскурсию для нас провёл Владислав.

Экскурсия получилась насыщенной, интересной, без суеты. Успели всё что хотели и больше. Экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям.

Спасибо!

Очень рекомендуем Владислава.