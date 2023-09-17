Мои заказы

Форт № 7 – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Форт № 7» во Владивостоке, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
Начало: Владивосток, Центральная площадь
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 18:00
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку: Крепость I ранга
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку: Крепость I ранга
Начало: По договоренности
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Парк Нагорный, форт N 7, бухта Стеклянная
8 часов
Индивидуальная
Парк Нагорный, форт N 7, бухта Стеклянная
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    17 сентября 2023
    Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
    Выбрали данную экскурсию из-за сафари парка. Прекрасный парк с разными животными. Нужно только учесть, что ходить по первой экскурсии в
    читать дальше

    парке сложно, много крутых подъемов и спусков. Бухты очень красивые, можно и искупаться. Спасибо Степану за отлично проведенное время. Рекомендую данную экскурсию после обзорной.

  • Е
    Елена
    31 июля 2023
    Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
    Экскурсия неплохая. Вам действительно покажут большое количество мест. Но, как мне кажется, лучше такую экскурсию брать в сентябре или в
    читать дальше

    мае. Так как летом очень жарко и большое количество отдыхающих людей в бухтах. Что не позволяет оценить красоту природы. В сафари-парке понравилась часть с копытными, остальное не очень впечатлило. Но животные все действительно ухоженные, упитанные, красивые.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Форт № 7»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
  2. Обзорная экскурсия по Владивостоку: Крепость I ранга
  3. Парк Нагорный, форт N 7, бухта Стеклянная
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Бухта Теляковского
  6. Полуостров Гамова
  7. Набережная
  8. Кравцовские водопады
  9. Остров Аскольд
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Форт № 7" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2025 год по теме «Форт № 7», 4 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь