Индивидуальная
до 4 чел.
Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
Начало: Владивосток, Центральная площадь
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 18:00
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку: Крепость I ранга
Начало: По договоренности
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Парк Нагорный, форт N 7, бухта Стеклянная
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
5000 ₽ за человека
Выбрали данную экскурсию из-за сафари парка. Прекрасный парк с разными животными. Нужно только учесть, что ходить по первой экскурсии в
Экскурсия неплохая. Вам действительно покажут большое количество мест. Но, как мне кажется, лучше такую экскурсию брать в сентябре или в
