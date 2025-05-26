Город-крепость, город-порт, город солнца и океанского бриза — это всё Владивосток! Приглашаем вас на обзорную экскурсию по его самым интересным локациям.
Вы проедете по Золотому мосту, полюбуетесь видами со смотровых площадок и прокатитесь на горном трамвайчике. Гид поделится с вами любопытными фактами и расскажет, чем знаменит Дальневосточный Кронштадт.
Вы проедете по Золотому мосту, полюбуетесь видами со смотровых площадок и прокатитесь на горном трамвайчике. Гид поделится с вами любопытными фактами и расскажет, чем знаменит Дальневосточный Кронштадт.
Описание экскурсии
Владивосток, пожалуй — это одно из самых захватывающих мест в России. Он объединил в себе порт, «ворота в Азию» и роскошную уссурийскую природу. И конечно, впечатляющие творения рук человека! В ходе обзорной экскурсии мы посетим самые интересные и красивые места города.
В нашей программе:
- видовые площадки и мост Золотой
- ротонда с панорамным видом на Амурский залив
- привокзальная и центральная площади
- здание железнодорожного вокзала
- улицы Алеутская и Светланская
- Корабельная Набережная с Триумфальной аркой
- памятники подводникам и основателям города
А ещё мы:
- проедем по Золотому мосту
- поднимемся на видовую площадку на сопке Бурачка
- потрём носик Уссурийскому тигру на счастье
- прокатимся на горном трамвайчике
- остановимся, чтобы сделать яркие фото
Организационные детали
- Программа проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace, Hyundai County, Mercedes и аналогичных
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник в 14:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 76 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членамиЗадать вопрос
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