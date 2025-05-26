Город у моря - Владивосток

Увидеть достопримечательности и услышать истории русского Сан-Франциско на обзорной экскурсии
Город-крепость, город-порт, город солнца и океанского бриза — это всё Владивосток! Приглашаем вас на обзорную экскурсию по его самым интересным локациям.

Вы проедете по Золотому мосту, полюбуетесь видами со смотровых площадок и прокатитесь на горном трамвайчике. Гид поделится с вами любопытными фактами и расскажет, чем знаменит Дальневосточный Кронштадт.
Город у моря - Владивосток
Город у моря - Владивосток
Город у моря - Владивосток
Ближайшие даты:
26
мая2
июн9
июн16
июн23
июн30
июн7
июл
Время начала: 14:45

Описание экскурсии

Владивосток, пожалуй — это одно из самых захватывающих мест в России. Он объединил в себе порт, «ворота в Азию» и роскошную уссурийскую природу. И конечно, впечатляющие творения рук человека! В ходе обзорной экскурсии мы посетим самые интересные и красивые места города.

В нашей программе:

  • видовые площадки и мост Золотой
  • ротонда с панорамным видом на Амурский залив
  • привокзальная и центральная площади
  • здание железнодорожного вокзала
  • улицы Алеутская и Светланская
  • Корабельная Набережная с Триумфальной аркой
  • памятники подводникам и основателям города

А ещё мы:

  • проедем по Золотому мосту
  • поднимемся на видовую площадку на сопке Бурачка
  • потрём носик Уссурийскому тигру на счастье
  • прокатимся на горном трамвайчике
  • остановимся, чтобы сделать яркие фото

Организационные детали

  • Программа проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace, Hyundai County, Mercedes и аналогичных
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник в 14:45

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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