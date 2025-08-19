Мои заказы

Лучшие места в окрестностях Владивостока

Увлекательное путешествие по Приморскому краю: сафари-парк, игорная зона и знаменитые бухты ждут вас! Незабываемые впечатления гарантированы
Индивидуальная экскурсия по окрестностям Владивостока предлагает уникальную возможность познакомиться с природой и культурой Приморского края.

Посетители смогут увидеть амурского тигра и других животных в Приморском сафари-парке, исследовать игорную зону «Приморье» и
насладиться видами бухт Лазурная и Стеклянная.

Участники узнают интересные факты о местной истории и смогут сделать незабываемые фотографии на Стеклянном пляже. Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести день на свежем воздухе и получить новые впечатления

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦌 Уникальные животные в сафари-парке
  • 🎲 Впечатляющая игорная зона
  • 🌊 Живописные бухты
  • 📸 Возможность для фотосессий
  • 🗺️ Интересные истории и факты
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Приморский сафари-парк
  • Игорная зона «Приморье»
  • Бухта Лазурная
  • Бухта Стеклянная

Описание экскурсии

Приморский сафари-парк. Амурский тигр, дальневосточный леопард, дикий лесной кот и другие представители фауны обитают здесь в условиях, максимально приближенным к естественным. Групповую часовую экскурсию проведёт местный сотрудник — он расскажет о концепции парка, спасённых животных и их повадках.

Игорная зона «Приморье» на берегу Уссурийского залива. Это одна из четырёх официальных игорных зон в России. Вы познакомитесь с проектом комплекса, проедете по его территории, оцените масштаб строительства и увидите уже готовые сооружения.

Бухта Лазурная. Шамору, как мы называем эту бухту, знает каждый местный житель. Мы расскажем о происхождении её названия и песнях, в которых она упоминалась. При желании в сезон здесь можно искупаться.

Бухта Стеклянная

В завершение вы побываете на знаменитом Стеклянном пляже, где вместо песка и гальки — самоцветы из стекла и фарфора. Услышите историю его образования, сможете устроить фотосессию и немного отдохнуть.

По пути поговорим об истории появления цветных камней в бухте Стеклянная, о том, как обустраивалась бухта Лазурная и что здесь было раньше. Также мы расскажем вам удивительную историю о дружбе тигра Амура и козла Тимура в сафари-парке.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Honda Vezel Hybrid
  • Входной билет в сафари-парк оплачивается отдельно — 700 ₽ с человека
  • В программу входит посещение только основного парка (тигры, леопарды, медведи, копытные и некоторые птицы). Если вы желаете посетить дополнительные парки — напишите при бронировании
  • По желанию можно добавить к программе посещение водопада Неожиданный — 11 000 ₽ и смотровой площадки на мост с 2000-рублёвой купюры — 5000 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 841 туриста
Привет! Меня зовут Александр, и вместе с моими коллегами я с радостью покажу вам захватывающий мир Приморского края. Мы — команда гидов, одержимых приключениями! Известны как одна из лучших команд, потому что делаем свою работу с душой. Наша цель — чтобы вы полюбили этот край так же сильно, как любим его мы.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Е
Екатерина
19 авг 2025
Сегодня были с Александром в Сафари-парке. Отличный вариант для короткой не утомительной поездки (у нас последний день перед вылетом и нам повезло забронировать эту поездку накануне вечером). До этого с представителем команды Александра были на программе «К острову Аскольд». Очень рекомендую поездки/ экскурсии с Александром! Если у Вас нет своих проверенных гидов во Владивостоке, с Александром Вы точно не прогадаете!
Ю
Юрий
25 июл 2025
Всё отлично 👌
Г
Галина
14 июл 2025
Были на экс-ии "Лучшие места в окрестностях Владивостока". Гид Ольга- очень позитивная и общительная, аккуратный водитель. Нам сразу предложили, что можно некоторые локации по желанию заменить. Например, игорная зона была
не интересна, и мы посетили смотровую площадку на 360°. Посетили бухту Лазурная и Стеклянная. В Сафари-парке даётся время на посещение только 1 парка (это указано в программе), если вы хотите посетить всё, то надо доплачивать за время ожидания 1час- 3 тыс. р. Экскурсия понравилось, прекрасные впечатления, рекомендуем!

Д
Динара
20 июн 2025
Спасибо Александру за экскурсию по окрестностям Владивостока,все прошло отлично!
А
Антон
10 июн 2025
Классная экскурсия по окрестностям, все прошло хорошо и спокойно, дружелюбный разговор в дороге, классное вождение и знание маршрута.
Е
Екатерина
2 июн 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Александру. Если вы хотите побывать в самых интересных местах, то вам однозначно надо к нему. Вся экскурсия прошла легко, комфортно, познавательно.
Екатерина
Екатерина
3 мая 2025
Спасибо гиду Михаилу за интересную и познавательную поездку.
Входит в следующие категории Владивостока

