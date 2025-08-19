Индивидуальная экскурсия по окрестностям Владивостока предлагает уникальную возможность познакомиться с природой и культурой Приморского края.Посетители смогут увидеть амурского тигра и других животных в Приморском сафари-парке, исследовать игорную зону «Приморье» и

насладиться видами бухт Лазурная и Стеклянная. Участники узнают интересные факты о местной истории и смогут сделать незабываемые фотографии на Стеклянном пляже. Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести день на свежем воздухе и получить новые впечатления

Описание экскурсии

Приморский сафари-парк. Амурский тигр, дальневосточный леопард, дикий лесной кот и другие представители фауны обитают здесь в условиях, максимально приближенным к естественным. Групповую часовую экскурсию проведёт местный сотрудник — он расскажет о концепции парка, спасённых животных и их повадках.

Игорная зона «Приморье» на берегу Уссурийского залива. Это одна из четырёх официальных игорных зон в России. Вы познакомитесь с проектом комплекса, проедете по его территории, оцените масштаб строительства и увидите уже готовые сооружения.

Бухта Лазурная. Шамору, как мы называем эту бухту, знает каждый местный житель. Мы расскажем о происхождении её названия и песнях, в которых она упоминалась. При желании в сезон здесь можно искупаться.

Бухта Стеклянная

В завершение вы побываете на знаменитом Стеклянном пляже, где вместо песка и гальки — самоцветы из стекла и фарфора. Услышите историю его образования, сможете устроить фотосессию и немного отдохнуть.

По пути поговорим об истории появления цветных камней в бухте Стеклянная, о том, как обустраивалась бухта Лазурная и что здесь было раньше. Также мы расскажем вам удивительную историю о дружбе тигра Амура и козла Тимура в сафари-парке.

Организационные детали