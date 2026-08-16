Описание экскурсииСначала мы познакомимся с домом исследователя Приморского края В. К. Арсеньева, экскурсия дома-музея погрузит Вас в быт семьи путешественника. Затем мы отправимся на экскурсию в музей Арсеньева, где начинается история г. Владивосток, которую собирали еще отцы- основатели города. Далее в заключении, мы посетим дом-музей царского чиновника, где до сих пор сохранился быт дореволюционных времен, узнаем о нелегкой судьбе Суханова…. А Сомелье будет ждать нас в красивом пространстве…..
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эгершельд
- Железнодорожный вокзал
- Серая лошадь
- Монумент Муравьева-Амурского
- Музей-дом Арсеньева
- Главный музей истории г. Владивосток
- Музей-дом Суханова
- Пространство с участием сомелье
Что включено
- Входные билеты в музеи, транспорт, гид экскурсовод,
Что не входит в цену
- Личные траты туристов, дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем в любом месте в пределах города
Завершение: В любом месте в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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