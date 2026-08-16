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Евгения Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6200 ₽ за человека 5 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сначала мы познакомимся с домом исследователя Приморского края В. К. Арсеньева, экскурсия дома-музея погрузит Вас в быт семьи путешественника. Затем мы отправимся на экскурсию в музей Арсеньева, где начинается история г. Владивосток, которую собирали еще отцы- основатели города. Далее в заключении, мы посетим дом-музей царского чиновника, где до сих пор сохранился быт дореволюционных времен, узнаем о нелегкой судьбе Суханова…. А Сомелье будет ждать нас в красивом пространстве…..

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