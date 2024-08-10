Ирина — ваша команда гидов во Владивостоке

Провели экскурсии для 76 туристов

Мы — команда профессиональных гидов и инструкторов по туризму. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! Уже 5 лет организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!