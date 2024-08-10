Это лучший маршрут для тех, кто мечтает встретить морских животных — тюленей ларга и сивучей — в естественной среде обитания.
А ещё увидеть редкие и недоступные красоты, узнать о присоединении и освоении Приморского края и познакомиться с исследователями, первооткрывателями, дипломатами и предпринимателями, благодаря которым развивался наш край.
А ещё увидеть редкие и недоступные красоты, узнать о присоединении и освоении Приморского края и познакомиться с исследователями, первооткрывателями, дипломатами и предпринимателями, благодаря которым развивался наш край.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- 07:00 — выезд из Владивостока.
- 10:00 — прибытие на пирс в пос. Дунай. Инструктаж по технике безопасности, выдача спасательных жилетов, посадка на прогулочные катера.
- 10:30 — поездка к Бакланьему камню, где обитают тюлени ларга.
- 11:00 — держим курс на остров Путятина. По возможности высадимся в бухте Мраморной, где будем собирать природный зелёный мрамор и наслаждаться красотой побережья Японского моря.
- 12:00 — отправляемся к кекурам Пять пальцев. Это отдельно стоящие в море скалы, где обитают грозные сивучи и милые тюлени ларга.
- 13:00 — делаем высадку для отдыха сделаем в бухте Черепаха. Отсюда по желанию прогуляемся на видовую.
- 14:00 — переместимся к основным камням, островам Унковского, где обитают тюлени ларга. В народе их принято называть котиками. Когда море спокойное, они греются на камнях, а когда оно волнуется — они плавают рядом со своим местом обитания.
- 16:30 — сбор группы, посадка на катер.
- 17:00 — прибытие в посёлок Дунай. Посадка в автобус.
- 17:10 — выезд во Владивосток.
- 20:30 — прибытие в город.
Организационные детали
- Важно: для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Катера открытые, перемещение во время движения запрещено.
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги и волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол.
- Учитывайте, что Приморский край — эндемичный район, клещи здесь с марта по ноябрь.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Луговой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 76 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и инструкторов по туризму. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! Уже 5 лет организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лида
10 авг 2024
Поездка прошла на ура. Ездили с детьми, получили уйму впечатлений! Очень понравилась работа гидов! Надеюсь, что посчастливется ещё раз съездить!
Входит в следующие категории Владивостока
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