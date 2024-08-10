Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей

Групповая прогулка на катере с посещением лежбищ животных и морских бухт
Это лучший маршрут для тех, кто мечтает встретить морских животных — тюленей ларга и сивучей — в естественной среде обитания.

А ещё увидеть редкие и недоступные красоты, узнать о присоединении и освоении Приморского края и познакомиться с исследователями, первооткрывателями, дипломатами и предпринимателями, благодаря которым развивался наш край.
5
1 отзыв
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • 07:00 — выезд из Владивостока.
  • 10:00 — прибытие на пирс в пос. Дунай. Инструктаж по технике безопасности, выдача спасательных жилетов, посадка на прогулочные катера.
  • 10:30 — поездка к Бакланьему камню, где обитают тюлени ларга.
  • 11:00 — держим курс на остров Путятина. По возможности высадимся в бухте Мраморной, где будем собирать природный зелёный мрамор и наслаждаться красотой побережья Японского моря.
  • 12:00 — отправляемся к кекурам Пять пальцев. Это отдельно стоящие в море скалы, где обитают грозные сивучи и милые тюлени ларга.
  • 13:00 — делаем высадку для отдыха сделаем в бухте Черепаха. Отсюда по желанию прогуляемся на видовую.
  • 14:00 — переместимся к основным камням, островам Унковского, где обитают тюлени ларга. В народе их принято называть котиками. Когда море спокойное, они греются на камнях, а когда оно волнуется — они плавают рядом со своим местом обитания.
  • 16:30 — сбор группы, посадка на катер.
  • 17:00 — прибытие в посёлок Дунай. Посадка в автобус.
  • 17:10 — выезд во Владивосток.
  • 20:30 — прибытие в город.

Организационные детали

  • Важно: для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Катера открытые, перемещение во время движения запрещено.
  • Во время катерной прогулки могут быть морские брызги и волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол.
  • Учитывайте, что Приморский край — эндемичный район, клещи здесь с марта по ноябрь.

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Луговой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 авг 2024
Поездка прошла на ура. Ездили с детьми, получили уйму впечатлений! Очень понравилась работа гидов! Надеюсь, что посчастливется ещё раз съездить!

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