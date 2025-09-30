На катере отправляемся на таинственный остров Аскольд. По пути полюбуемся морскими котиками и прекрасными пейзажами.
Вас ждёт увлекательная экскурсия на старинные маяки, пушечную батарею, дом с восхитительным видом из окна, дикие пляжи. Позагораете, отдохнете на пляже в дикой бухте с чистейшей водой и поныряете с катера.
Вас ждёт увлекательная экскурсия на старинные маяки, пушечную батарею, дом с восхитительным видом из окна, дикие пляжи. Позагораете, отдохнете на пляже в дикой бухте с чистейшей водой и поныряете с катера.
Описание экскурсии
Таинственный остров Аскольд Из Владивостока на быстроходном крытом катере отправляемся на таинственный остров Аскольд. Полюбуемся побережьем города Владивостока со стороны моря, пройдем под гигантским мостом и вдоль острова Русский, увидим лежбище морских котиков. На острове Аскольд нас ждет увлекательная экскурсия — увидим старинные маяки, пушечную батарею, дом с восхитительным видом из окна, дикие пляжи, мыс Пальчатый. Отдельный пункт программы — двухчасовой отдых на пляже с горячим обедом в дикой бухте Наездник. Подземные туннели и брошенная повсюду техника, оставят впечатления о своей интересной и богатой истории. Важная информация: • Время, указанное в программе, — ориентировочное и может меняться в зависимости от возникших обстоятельств.
На острове отсутствует инфраструктура, поэтому рекомендуем взять с собой необходимые вещи для прогулки и пляжного отдыха.
За день до тура доведем информацию по сбору и о месте встречи
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост на остров Русский
- Лежбище морских котиков
- Остров Аскольд
- Старый и новый маяки
- Мыс Пальчатый
- Дом с живописным видом
- Дикие пляжи
- Пушечная батарея
- Туннели острова
Что включено
- Услуги гида
- Услуги катера
- Посещение локаций
- Обед у моря. Меню единое для всей группы и определяется накануне поездки. /nК столу подается:/n первое блюдо (сырный суп / борщ / солянка) /n овощная нарезка/n хлеб/n напитки/n
Место начала и завершения?
Г. Владивосток, ул. Босфора, 3
Когда и сколько длится?
Когда: За день до тура доведем информацию по сбору и о месте встречи
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Время, указанное в программе, - ориентировочное и может меняться в зависимости от возникших обстоятельств
- На острове отсутствует инфраструктура, поэтому рекомендуем взять с собой необходимые вещи для прогулки и пляжного отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Красивые места. Милые котики. Подъемы местами трудноваты в жару. Чистейшая, но бодрящая вода. По поводу экскурсовода согласен с отзывом ниже.
Н
Экскурсия не ооочень интересная- видели и котиков, и ларги нам позировали. На острове много военных объектов осталось, и мы, как диггеры, спускались в подземные ходы. Обзорные площадки и природа острова
М
Л
Было круто!!!!
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Таинственный остров Аскольд: маяки, морские котики и обед в лазурной бухте»
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборМорское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Групповая прогулка на катере к островам Русский и Шкота с обедом на мореферме
Начало: Маяк Токаревского
9 мая в 09:00
10 мая в 09:00
8950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Остров Аскольд приглашает на незабываемую водную прогулку. Вас ждут скалистые пейзажи, дикие пляжи и захватывающая история Приморья
Начало: В городе Фокино
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
44 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Остров Путятина - бухты, кекуры, морские котики и бескрайнее море
Путешествие на остров Путятина предлагает захватывающие виды на бухты и кекуры, а также возможность увидеть морских котиков и сивучей в их естественной среде
Начало: По договорённости в районе вашего проживания
10 мая в 07:00
17 мая в 07:00
8900 ₽ за человека
Групповая
Остров Аскольд, тюлени и маяки: групповая поездка на автобусе и катере
Погрузитесь в атмосферу приключений на острове Аскольд. Узнайте его историю, полюбуйтесь маяками и тюленями, наслаждайтесь природой и морскими пейзажами
Начало: На площади Луговой
Расписание: в среду и субботу в 08:00
9 мая в 08:00
13 мая в 08:00
8900 ₽ за человека
8900 ₽ за человека