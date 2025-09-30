Таинственный остров Аскольд Из Владивостока на быстроходном крытом катере отправляемся на таинственный остров Аскольд. Полюбуемся побережьем города Владивостока со стороны моря, пройдем под гигантским мостом и вдоль острова Русский, увидим лежбище морских котиков. На острове Аскольд нас ждет увлекательная экскурсия — увидим старинные маяки, пушечную батарею, дом с восхитительным видом из окна, дикие пляжи, мыс Пальчатый. Отдельный пункт программы — двухчасовой отдых на пляже с горячим обедом в дикой бухте Наездник. Подземные туннели и брошенная повсюду техника, оставят впечатления о своей интересной и богатой истории. Важная информация: ‌• Время, указанное в программе, — ориентировочное и может меняться в зависимости от возникших обстоятельств.

На острове отсутствует инфраструктура, поэтому рекомендуем взять с собой необходимые вещи для прогулки и пляжного отдыха.