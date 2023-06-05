Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами
Приглашаю в джип-тур на остров Томящегося сердца, где живут морские котики и растут магические сосны. Вы услышите связанные с ним истории и легенды, отдохнёте душой и полюбуетесь фантастическими видами.
По пути мы заедем за свежими морепродуктами на ферму — и устроим на острове пикник с гребешками и морскими ежами.
По пути мы заедем за свежими морепродуктами на ферму — и устроим на острове пикник с гребешками и морскими ежами.
Ближайшие даты:
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
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8
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9
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Остров Томящегося сердца — небольшой, но уютный и зелёный в любое время года. Вы полюбуетесь корейскими многовековыми соснами на скалах и подышите насыщенным йодом воздухом с ароматом хвои. Насладитесь панорамами бирюзового моря и познакомитесь с обитающими здесь морскими котиками. Запустите в небо фонарик и, согласно местной традиции, обнимете самую древнюю сосну на острове. А ещё мы устроим пикник с гребешками, морскими ежами, овощами, фруктами, таёжным чаем и сладостями.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
- Время в пути — 4 часа в одну сторону
- Пикник включён в стоимость. Также вас ждёт небольшой сюрприз.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — ваш гид во Владивостоке
Привет! Меня зовут Кира, я коренная жительница Владивостока. Обожаю прогулки и спорт, живу полной грудью. Уже 8 лет занимаюсь походами по любимому краю. С радостью покажу вам наши приморские просторы.
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