Из Владивостока - на остров Томящегося сердца

Посетить самый романтичный остров Приморского края и устроить пикник с местным деликатесами

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Ответы на вопросы
Приглашаю в джип-тур на остров Томящегося сердца, где живут морские котики и растут магические сосны. Вы услышите связанные с ним истории и легенды, отдохнёте душой и полюбуетесь фантастическими видами.

По пути мы заедем за свежими морепродуктами на ферму — и устроим на острове пикник с гребешками и морскими ежами.
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Из Владивостока - на остров Томящегося сердца
Ближайшие даты:
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остров Томящегося сердца — небольшой, но уютный и зелёный в любое время года. Вы полюбуетесь корейскими многовековыми соснами на скалах и подышите насыщенным йодом воздухом с ароматом хвои. Насладитесь панорамами бирюзового моря и познакомитесь с обитающими здесь морскими котиками. Запустите в небо фонарик и, согласно местной традиции, обнимете самую древнюю сосну на острове. А ещё мы устроим пикник с гребешками, морскими ежами, овощами, фруктами, таёжным чаем и сладостями.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
  • Время в пути — 4 часа в одну сторону
  • Пикник включён в стоимость. Также вас ждёт небольшой сюрприз.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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