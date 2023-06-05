Приглашаю в джип-тур на остров Томящегося сердца, где живут морские котики и растут магические сосны. Вы услышите связанные с ним истории и легенды, отдохнёте душой и полюбуетесь фантастическими видами. По пути мы заедем за свежими морепродуктами на ферму — и устроим на острове пикник с гребешками и морскими ежами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остров Томящегося сердца — небольшой, но уютный и зелёный в любое время года. Вы полюбуетесь корейскими многовековыми соснами на скалах и подышите насыщенным йодом воздухом с ароматом хвои. Насладитесь панорамами бирюзового моря и познакомитесь с обитающими здесь морскими котиками. Запустите в небо фонарик и, согласно местной традиции, обнимете самую древнюю сосну на острове. А ещё мы устроим пикник с гребешками, морскими ежами, овощами, фруктами, таёжным чаем и сладостями.

Организационные детали