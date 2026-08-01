Приглашаю в джип-приключение на остров Томящегося сердца, где живут морские котики и растут магические сосны. Вы отдохнёте душой и полюбуетесь фантастическими видами.
По пути мы заедем за свежими морепродуктами на ферму — и устроим на острове пикник с гребешками и морскими ежами.
По пути мы заедем за свежими морепродуктами на ферму — и устроим на острове пикник с гребешками и морскими ежами.
Описание экскурсии
Остров Томящегося сердца — небольшой, уютный и зелёный в любое время года. Вы полюбуетесь корейскими многовековыми соснами на скалах и подышите насыщенным йодом воздухом с ароматом хвои. Насладитесь панорамами бирюзового моря и познакомитесь с обитающими здесь морскими котиками. Запустите в небо фонарик и, согласно местной традиции, обнимете самую древнюю сосну на острове. А ещё мы устроим пикник с гребешками, морскими ежами, овощами, фруктами, таёжным чаем и сладостями.
Организационные детали
- Прогулка проходит на подготовленном внедорожнике
- Время в пути — 4 часа в одну сторону
- Пикник включён в стоимость. Также вас ждёт небольшой сюрприз
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 21 туриста
Привет! Меня зовут Кира, я коренная жительница Владивостока. Обожаю прогулки и спорт, живу полной жизнью. Уже 8 лет занимаюсь походами по любимому краю. С радостью покажу вам наши приморские просторы.
Входит в следующие категории Владивостока
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