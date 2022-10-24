Мыс Тобизина

Вы увидите Владивосток и мосты с моря, мы пройдем мимо мыса Тобизина, одного из красивейших мест Русского острова, вы увидите, как прибой бьётся о скалы, возвышенные обрывистые скалы захватывающие дух пейзажи, остановка наблюдение и фотосъемка

Остров Шкота

Далее мы отправляемся на необитаемый остров Шкота. По пути насладитесь потрясающими видами на залив Петра Великого, кроме всех прочих красот, на острове Шкота имеется один из двух крупных известных нам гротов в окрестностях Владивостока. Прогуляемся по острову, посмотрите на заброшенные военные укрепления, маяк и невероятные панорамы острова Шкота. Свесив ноги с уступа, смотришь вниз, от красоты и высоты перехватывает дыхание. Привал в маленькой уютной галечной бухте прямо под отвесными скалами.

Морские котики

Отправляемся исследовать морских котиков, есть вероятность увидеть морских котиков, вы почувствуете себя одним из морских биологов, исследуя их повадки. Во время встречи с сивучами проведем наблюдения и фотосъемку

Мореферма

Посетим мореферму на Русском острове, вы узнаете все о производстве морепродуктов, по желанию можно насладиться местным обедом из морепродуктов