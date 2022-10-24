Морское приключение на катере

Одна из самых интересных морских экскурсий Владивостока

2.5
2 отзыва
Одна из самых интересных морских экскурсий Владивостока, проходящая среди высочайших обрывистых скал, чистейшего моря и животного мира.

Отправимся исследовать морских котиков, вы почувствуете себя одним из морских биологов, исследуя их повадки.

Посетим мореферму на Русском острове, вы узнаете все о производстве морепродуктов, по желанию можно насладиться местным обедом из морепродуктов.
Морское приключение на катере
Морское приключение на катере
Морское приключение на катере
Морское приключение на катере
Морское приключение на катере
Морское приключение на катере
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Главные впечатления
  • Мыс Тобизина, Остров Шкота, Морские котики, Мореферма
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мыс Тобизина

Вы увидите Владивосток и мосты с моря, мы пройдем мимо мыса Тобизина, одного из красивейших мест Русского острова, вы увидите, как прибой бьётся о скалы, возвышенные обрывистые скалы захватывающие дух пейзажи, остановка наблюдение и фотосъемка

Остров Шкота

Далее мы отправляемся на необитаемый остров Шкота. По пути насладитесь потрясающими видами на залив Петра Великого, кроме всех прочих красот, на острове Шкота имеется один из двух крупных известных нам гротов в окрестностях Владивостока. Прогуляемся по острову, посмотрите на заброшенные военные укрепления, маяк и невероятные панорамы острова Шкота. Свесив ноги с уступа, смотришь вниз, от красоты и высоты перехватывает дыхание. Привал в маленькой уютной галечной бухте прямо под отвесными скалами.

Морские котики

Отправляемся исследовать морских котиков, есть вероятность увидеть морских котиков, вы почувствуете себя одним из морских биологов, исследуя их повадки. Во время встречи с сивучами проведем наблюдения и фотосъемку

Мореферма

Посетим мореферму на Русском острове, вы узнаете все о производстве морепродуктов, по желанию можно насладиться местным обедом из морепродуктов

Вторник, среда, четверг, суббота воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстроходный катер
  • Гид-проводник
  • Страховка
Что не входит
  • Организовываем пикник из собственных продуктов в любое время
  • По желанию обед на мореферме от 1300 до 1500 рублей с человека
Место начала и завершения?
ул. Катерная, 6в
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, суббота воскресенье
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
1
И
24 окт 2022
На сайте цена 3900, гид позвонил и сказал что это ошибка и цена 4900. Везде обман.
О
12 авг 2022
Экскурсия задумана как очень интересная. Но в данном случае стоимость экскурсии и качество ее организации не соответствует
Нет претензий к части морской прогулки на катере -катер был индивидуальный предоставлен, капитан Артем провел нас по морю замечательно и прекрасно справился с непогодой в момент завершения экскурсии

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