Морская рыбалка — приключение захватывающее.
Она немного сложнее ловли в пресных водоёмах — но тем интереснее! Под предводительством опытного капитана вы выйдете в открытое море и прокачаетесь в охоте на дальневосточных рыб.
Насладитесь прекрасными видами, терпким солёным воздухом и вкусом свежей добычи, приготовленной на борту.
Она немного сложнее ловли в пресных водоёмах — но тем интереснее! Под предводительством опытного капитана вы выйдете в открытое море и прокачаетесь в охоте на дальневосточных рыб.
Насладитесь прекрасными видами, терпким солёным воздухом и вкусом свежей добычи, приготовленной на борту.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание водной прогулки
В погоне за рыбой мы посетим:
- бухту Улисс
- пролив Босфор Восточный
- остров Русский
- Уссурийский залив
Опытные гиды обеспечат безопасность и обучат основным техникам рыбалки, а улов можно будет приготовить сразу на катере.
Вы узнаете дальневосточные секреты успешного лова и начнёте разбираться в морских видах живности, обитающих в нашем регионе. На вашу удочку могут попасться такие рыбы, как камбала, минтай, лакедра, морской окунь и другие.
Организационные детали
- Из-за неблагоприятной погоды экскурсия может быть отменена или перенесена за 1 день до начала рыбалки
- На борту есть все необходимые снасти
- Еду и напитки берите с собой. Также рекомендуем взять средства от укачивания
- Рыбалку проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Катерной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 791 туриста
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. Я и мои коллеги с радостью покажем вам любимый Приморский край и расскажем о нём много интересного!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
28 авг 2024
Отличная рыбалка с Данилом!!
Парень отлично знает акваторию и повадки рыбы, и главное сам увлекается этим 👍
Помимо самой рыбной ловли получили морскую экскурсию по островам.
Если Вам отлично провести время и получить кайф от рыбной ловли- рекомендую Даниила!!!!
Парень отлично знает акваторию и повадки рыбы, и главное сам увлекается этим 👍
Помимо самой рыбной ловли получили морскую экскурсию по островам.
Если Вам отлично провести время и получить кайф от рыбной ловли- рекомендую Даниила!!!!
Входит в следующие категории Владивостока
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