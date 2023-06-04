Что вас ожидает:

Наше путешествие начинается вдоль побережья Владивостока со стороны Амурского залива. С воды вы увидите набережные, яхтенные стоянки и прочую урбанизацию. Прибыв к маяку, сделаем яркие фото с разных ракурсов и отправляемся смотреть на два моста, а после, исходя из наших желаний и погодных условий, мы остановимся в какой-нибудь красивой бухте, где сможем искупаться, поплавать на сапах, организовать барбекю на гриле

Катер укомплектован всем необходимым для вашего комфортного отдыха: душ, туалет, плитка, гриль, кофеварка, вся необходимая посуда, холодильник, тв, музыка, удобный выход с воды.

Помимо этого, здесь есть все необходимое для рыбалки. Вы можете попробовать поймать камбалу и сразу же приготовить ее на гриле.

Важно: