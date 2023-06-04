Подарите себе незабываемую прогулку на катере по бирюзовым водам Японского моря! Красивые виды, свежий морской воздух и много ярких фото — все это ждет вас во время нашего увлекательного 5-часового плавания. Также вы сможете отдохнуть, искупаться, порыбачить в открытом море и даже приготовить свой улов!
Ближайшие даты:
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Побережье Владивостока
- Маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Наше путешествие начинается вдоль побережья Владивостока со стороны Амурского залива. С воды вы увидите набережные, яхтенные стоянки и прочую урбанизацию. Прибыв к маяку, сделаем яркие фото с разных ракурсов и отправляемся смотреть на два моста, а после, исходя из наших желаний и погодных условий, мы остановимся в какой-нибудь красивой бухте, где сможем искупаться, поплавать на сапах, организовать барбекю на гриле
Катер укомплектован всем необходимым для вашего комфортного отдыха: душ, туалет, плитка, гриль, кофеварка, вся необходимая посуда, холодильник, тв, музыка, удобный выход с воды.
Помимо этого, здесь есть все необходимое для рыбалки. Вы можете попробовать поймать камбалу и сразу же приготовить ее на гриле.
Важно:
- Также мы устраиваем романтические свидания и высадки на острова. Есть возможность аренды катера на весь день.
- Комфортно на катере могут разместиться 6-7 человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера с капитаном и со всем необходимым для комфортного отдыха
- Что не входит
- Питание
- Трансфер до катера
- Место начала и завершения?
- Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- В зависимости от погодных условий прогулка может быть отменена или перенесена
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Индивидуальные
Водные развлечения
Необычные
Выездные
На острова
Остров русский
Популярные места
Мосты
На катере
Маяки
SUP-прогулки
Похожие туры из Владивостока
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Провести день на просторах Японского моря, увидеть морских животных и исследовать секретные места
Завтра
5 июня
6 июня
7 июня
39 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
День на мысе Брюса
Открыть красивейший уголок Хасанского района и прогуляться по лавовым берегам Японского моря
Завтра
5 июня
6 июня
7 июня
17 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским
Насладиться закатом и шумом моря под чарующие звуки саксофона в мини-группе
в яхт-клубе «Адмирал»
16 июня
24 июня
29 июня
30 июня
4 200₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании