Прогулка на катере по Японскому морю

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Подарите себе незабываемую прогулку на катере по бирюзовым водам Японского моря! Красивые виды, свежий морской воздух и много ярких фото — все это ждет вас во время нашего увлекательного 5-часового плавания. Также вы сможете отдохнуть, искупаться, порыбачить в открытом море и даже приготовить свой улов!
Прогулка на катере по Японскому морю
Прогулка на катере по Японскому морю
Прогулка на катере по Японскому морю
Прогулка на катере по Японскому морю
Прогулка на катере по Японскому морю
Прогулка на катере по Японскому морю
Прогулка на катере по Японскому морю
Прогулка на катере по Японскому морю
Прогулка на катере по Японскому морю
Прогулка на катере по Японскому морю
Прогулка на катере по Японскому морю
Ближайшие даты:
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
9
июн
10
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Побережье Владивостока
  • Маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Наше путешествие начинается вдоль побережья Владивостока со стороны Амурского залива. С воды вы увидите набережные, яхтенные стоянки и прочую урбанизацию. Прибыв к маяку, сделаем яркие фото с разных ракурсов и отправляемся смотреть на два моста, а после, исходя из наших желаний и погодных условий, мы остановимся в какой-нибудь красивой бухте, где сможем искупаться, поплавать на сапах, организовать барбекю на гриле
Катер укомплектован всем необходимым для вашего комфортного отдыха: душ, туалет, плитка, гриль, кофеварка, вся необходимая посуда, холодильник, тв, музыка, удобный выход с воды.
Помимо этого, здесь есть все необходимое для рыбалки. Вы можете попробовать поймать камбалу и сразу же приготовить ее на гриле.

Важно:

  • Также мы устраиваем романтические свидания и высадки на острова. Есть возможность аренды катера на весь день.
  • Комфортно на катере могут разместиться 6-7 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера с капитаном и со всем необходимым для комфортного отдыха
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер до катера
Место начала и завершения?
Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • В зависимости от погодных условий прогулка может быть отменена или перенесена
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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