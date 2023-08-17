Остров Фуругельма — самый южный остров России, входит в состав Дальневосточного морского заповедника под управлением ФГБУ «Земля Леопарда».
Попасть сюда можно в составе организованной туристической группы, у которой есть разрешение на пребывание в заповедной зоне.
Весной остров привлекает туристов цветением потрясающего рододендрона Шлиппенбаха, а летом — белоснежным диким пляжем без палаток, машин и чистым морем.
Попасть сюда можно в составе организованной туристической группы, у которой есть разрешение на пребывание в заповедной зоне.
Весной остров привлекает туристов цветением потрясающего рододендрона Шлиппенбаха, а летом — белоснежным диким пляжем без палаток, машин и чистым морем.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Заповедный остров Фуругельма
- Акватория залива Посьет
- Коса Назимова
- Маяк Назимова
- Мыс Мраморный
- Камни Михельсона
- Пляж острова Фуругельма
- Видовые площадки острова Фуругельма
- Береговая батарея
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Заповедник создан в 1978 году с целью сохранения животных и растений, таких как дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, дальневосточный сарган, крупночешуйная красноперка, японский волосозуб, тюлень ларга, желтоклювая цапля, малая колпица, островной сверчок, малина колючая, кермек четырехугольный, лилия ланцетолистная, сосна густоцветковая, тис остроконечный, девичий виноград триостренный, рододендрон Шлиппенбаха, дуб зубчатый. Более 90% площади заповедника — это Японское море. Остров Фуругельма — единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы. Оригинальна растительность острова, показывающая замечательный пример адаптации к специфическим морским условиям. Под водой скалы сплошь покрыты друзами мидий, ковром из актиний, морских звезд, ежей и множества других обитателей моря. Интересен остров и своей историей. На нем сохранилась мощная четырех орудийная батарея — единственная на территории Приморского края береговая батарея, которая принимала участие в боевых действиях в годы Второй мировой войны. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Обратите внимание! Наличие паспорта РФ и свидетельства о рождении обязательно.
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.
В июне по воскресеньям в 07:00 / В июле, августе, сентябре по средам и воскресеньям в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|13 000 ₽
|Детский
|11 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедный остров Фуругельма
- Акватория залива Посьет
- Коса Назимова
- Маяк Назимова
- Мыс Мраморный
- Камни Михельсона
- Пляж острова Фуругельма
- Видовые площадки острова Фуругельма
- Береговая батарея
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ост. Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: В июне по воскресеньям в 07:00 / В июле, августе, сентябре по средам и воскресеньям в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
- Обратите внимание! Наличие паспорта РФ и свидетельства о рождении обязательно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
17 авг 2023
Здравствуйте! В августе мы отправились на остров Фуругельма. Это была замечательная экскурсия. Я так долго мечтала попасть туда, и наконец, моя мечта сбылась! 😄 Несмотря на то, что погода немного
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