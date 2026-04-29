За один день вы откроете для себя три жемчужины Приморья, каждая из которых раскроет свою уникальную историю.
Вы погрузитесь в дикий мир уссурийской тайги в Приморском Сафари-парке, где величественные амурские тигры,
Описание экскурсииМир диких животных В просторных вольерах Приморского Сафари-парка, воссоздающих естественную среду, вы встретите владыку уссурийской тайги — амурского тигра, чей взгляд хранит многовековую мудрость дикой природы. Парк является не просто зоопарком, а важным центром реабилитации и сохранения редких видов животных Дальнего Востока, таких как дальневосточный леопард и гималайский медведь. Большинство обитателей Сафари парка — животные, попавшие в беду (сироты, пострадавшие от браконьеров или получившие травмы в дикой природе). Парк дает им второй шанс на жизнь, а некоторых после реабилитации выпускают обратно в тайгу. На экскурсии вас ждет рассказ об амурском тигре — почему он уникален, его роль в экосистеме, мифы и реальность, история защиты и современные угрозы. Творение человека и природы Стеклянный пляж – пример того, как природа способна превратить следы человеческой деятельности в нечто удивительное и прекрасное, столетиями шлифуя осколки стекла волнами и камнями. Пройдитесь по разноцветной гальке, переливающейся на солнце всеми оттенками бирюзы, изумруда и сапфира, и вы почувствуете, как время и стихия создают настоящую магию. Стеклышки на пляже имеют не случайные оттенки. Преобладают зеленые, коричневые и белые осколки — это следы советских бутылок из-под пива, лимонада и молочной продукции. Редкие синие и голубые фрагменты считаются особой удачей для коллекционеров. Гид расскажет о процессе шлифовки стекла и природных явлениях, которые к этому приводят. Обсуждение двух сторон медали: как природа может «переработать» последствия человеческой деятельности во что-то красивое, но почему сейчас критически важно не мусорить и беречь побережье. Самая высокая точка острова Русский C мыса Шмидта открывается панорама от которой захватывает дух: бескрайние просторы Японского моря, скалистые мысы Тобизина и Вяткина, и живописная гряда островов, уходящая к горизонту. Это место пропитано историей — именно отсюда в XIX веке велись наблюдения за подходом судов и зажигался сигнальный огонь, а сегодня здесь можно ощутить подлинную свободу и мощь тихоокеанских рубежей России. Суровые и живописные пейзажи мыса Шмидта привлекают кинематографистов. Здесь снимали сцены для нескольких российских фильмов, где нужно было показать дикий, нетронутый цивилизацией уголок природы. Важная информация:
- Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока и Русского острова.
- Маршрут экскурсии можно скорректировать по желанию туристов.
- По пути можем заехать в магазин и взять с собой лёгкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее).
- Маршрут проходит по необорудованным природным тропам. Рекомендуем надевать кроссовки с толстой подошвой.
- Если на экскурсии будут дети, пожалуйста, сообщите заранее для установки бустера или детского кресла.
- При повторном заказе вы получите скидку 10% на другие экскурсии нашей команды (кроме морских прогулок).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приморский Сафари парк
- Стеклянный пляж
- Мыс Шмидта
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в Сафари парк
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля / апартаментов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
