Путешествие в один из самых живописных уголков Приморья - из Владивостока
Полуостров Гамова — жемчужина приморского побережья. Здесь пахнет морем и сосновой смолой, шумит прибой и шелестят травы. Мы поможем вам ощутить магию этого места.
Во время 15-километрового треккинга полюбуетесь видами на кекуры, бухты и острова со смотровых площадок, устроите пикник на берегу бирюзового моря и побудете наедине с природой.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Владивостока, санитарные остановки по пути следования. По пути гид познакомит вас с судьбами мужчин и женщин из древнего аристократического рода Янковских, историей бывшего военного дельфинария и затонувших зверобойных шхун 11:00 — прибытие в посёлок Витязь. Мы посетим площадку с видом на бухту, гору Туманная, бывший военный дельфинарий, камни Таранцева и мыс Шульца. Осмотрим практически разрушенный оборонный дом — замок Яна Янковского 12:00–17:00 — продолжим путешествие пешком, чтобы в полной мере насладиться красотой полуострова: — поднимемся на несколько обзорных площадок, с которых в хорошую погоду открывается вид на мыс Сосновый, кекуры, бухту Орлинку, архипелаг Римского-Корсакова и бухту Теляковского — по тропе вдоль побережья дойдём до острова Томящегося сердца. Здесь нет машин. Мы будем любоваться бирюзовым морем и вдыхать горячий сосновый аромат — по пути отдохнём и перекусим захваченными с собой продуктами в красивой бухте — а также поговорим об истории освоения Приморского края, невероятных личностях, которые жили в этих диких местах, и о том, как сивучей готовили служить родине 18:00 — выезд во Владивосток 23:00 — ориентировочное время прибытия в город
Организационные детали
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
Программа подойдёт участникам с 10 лет. Общая пешеходная часть маршрута — около 15 км
Поедем на комфортабельном микроавтобусе
Обратите внимание: маршрут проходит по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
Воду и перекус необходимо взять с собой или купить на одной из остановок по пути. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
in subботу в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 796 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!
Анна
все хорошо)
Ирина
Потрясающая экскурсия. Завораживающие виды на протяжении всего маршрута. Много информации по Дальнему Востоку получили от гида. Все супер!!!
Полина
Виды во время похода были очень красивые, материал, который рассказывали по дороге, интересный, познавательный. В целом экскурсия понравилась, но есть два но. Никто не предупреждал, что маршрут будет опасным. В читать дальшеуменьшить
некоторых местах мы шли по отвесному склону по очень узкой тропинке. Страховки, естественно, никакой. Не было сказано, что нужно хотя бы взять трекинговые палки для большей устойчивости. Проходя по этой тропинке, если ты сделаешь один неверный шаг, ты очень быстро полетишь вниз на скалы. Моя группа шла очень быстро, мне было некомфортно, потому что так ошибиться проще и было еще страшнее. Пляж тоже был выбран не совсем удачно. Мы останавливались на каком-то каменистом пляже с холодной, плохо прогретой водой, в то время как рядом с нами недалеко находился нормальный пляж с пеской и более-менее теплой водой. В общем, впечатления после остались смешанные.
Ольга
Ответ организатора:
Полина, добрый день. Благодарим Вас за то, что доверили нам свой отдых. Очень приятно, что отдых в целом Вам понравился.
Очень жаль, что читать дальшеуменьшить
есть моменты, которые омрачили Вашу поездку. С Романом провели беседу, уточнили детали. По его словам группа шла темпом самого медленного участника и на местах, где кому-то было страшно, он страховал, подавая руку. Да, наш край дикий, почти нигде нет оборудованных троп и чтобы посмотреть настоящую красоту, приходится местами ходить по узким тропам.
Для обеспечения безопасности мы работаем с квалифицированными гидами и гидов на группу ставим необходимое, для безопасности, количество.
Относительно выбранного пляжа и температуры воды. Оба пляжа находятся в одной бухте и соответственно температура воды в этой бухте одинаковая. Возможно, после длительного перехода Вы разогрелись и показалось, что вода теплее, но проверить это невозможно, так как термометра не было. А ощущения у всех свои.
Надеюсь, что этот поход оставит приятные воспоминания у Вас на всю жизнь.
