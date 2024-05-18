Еще 30 лет назад Русский остров был закрыт для посещения, а сегодня это самый популярный остров Приморского края у туристов. Он входит в топ-10 обязательных к посещению мест для гостей Владивостока.
Прогуляться по тому самому Русскому острову стремятся как гости из разных уголков нашей страны, так и иностранцы. И не зря!
Прогуляться по тому самому Русскому острову стремятся как гости из разных уголков нашей страны, так и иностранцы. И не зря!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Форт Поспелова
- Новосильцевская батарея
- Великокняжеская батарея
- Пороховой погреб №13
- Лабиринт Русского острова
- Арт-объект «Пианино на скале»
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Природа острова удивляет и восхищает. Зеленые сопки, покрытые молодым лесом, уютные бухты и шелест прибрежных трав, мощные отвесные скалы, соленый воздух и шум волн, разбивающихся о берег, парящие в небе птицы и хищные лисы. Все это — Русский остров! Русский остров — щит Владивостока, он прикрывает вход в пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог. Город изначально создавался как пункт военного присутствия России на Дальнем Востоке, и вся его ранняя история логично приводила к необходимости преобразования его в крепость. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
По пятницам в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Поспелова
- Новосильцевская батарея
- Великокняжеская батарея
- Пороховой погреб №13
- Лабиринт Русского острова
- Арт-объект «Пианино на скале»
Что включено
- Трансфер
- Работа гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Площадь Борцов за власть Советов
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
18 мая 2024
Посетили потрясающую экскурсию по острову Русский и остались в восторге! Организация тура была на высшем уровне, а гид проявила отзывчивость и профессионализм. Жаль, что не узнали об этой возможности раньше - обязательно посетили бы и другие маршруты!
Александр
13 окт 2023
Вместо групповой экскурсии мы получили индивидуальное путешествие и посетили потрясающие места острова в идеальных комфортных условиях! Ирина, наш гид-экскурсовод, профессионал своего дела - ее интересный рассказ, внимательный подход к запросам туристов и максимально организованный (в части тайминга) подход вызвали восхищение!
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