Русский остров: увидеть максимум за 1 день

Еще 30 лет назад Русский остров был закрыт для посещения, а сегодня это самый популярный остров Приморского края у туристов. Он входит в топ-10 обязательных к посещению мест для гостей Владивостока.

Прогуляться по тому самому Русскому острову стремятся как гости из разных уголков нашей страны, так и иностранцы. И не зря!
5
2 отзыва
Русский остров: увидеть максимум за 1 день
Русский остров: увидеть максимум за 1 день
Русский остров: увидеть максимум за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Форт Поспелова
  • Новосильцевская батарея
  • Великокняжеская батарея
  • Пороховой погреб №13
  • Лабиринт Русского острова
  • Арт-объект «Пианино на скале»

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Природа острова удивляет и восхищает. Зеленые сопки, покрытые молодым лесом, уютные бухты и шелест прибрежных трав, мощные отвесные скалы, соленый воздух и шум волн, разбивающихся о берег, парящие в небе птицы и хищные лисы. Все это — Русский остров! Русский остров — щит Владивостока, он прикрывает вход в пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог. Город изначально создавался как пункт военного присутствия России на Дальнем Востоке, и вся его ранняя история логично приводила к необходимости преобразования его в крепость. Важная информация:
  • Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
  • Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.

По пятницам в 09:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Форт Поспелова
  • Новосильцевская батарея
  • Великокняжеская батарея
  • Пороховой погреб №13
  • Лабиринт Русского острова
  • Арт-объект «Пианино на скале»
Что включено
  • Трансфер
  • Работа гида
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Площадь Борцов за власть Советов
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
  • Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
18 мая 2024
Посетили потрясающую экскурсию по острову Русский и остались в восторге! Организация тура была на высшем уровне, а гид проявила отзывчивость и профессионализм. Жаль, что не узнали об этой возможности раньше - обязательно посетили бы и другие маршруты!
13 окт 2023
Вместо групповой экскурсии мы получили индивидуальное путешествие и посетили потрясающие места острова в идеальных комфортных условиях! Ирина, наш гид-экскурсовод, профессионал своего дела - ее интересный рассказ, внимательный подход к запросам туристов и максимально организованный (в части тайминга) подход вызвали восхищение!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

ГрупповыеНа автобусеИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВыездныеНа весь деньИстория и культураОстров русскийПопулярные местаПрирода и пейзажиМыс Тобизина

Похожие экскурсии из Владивостока

Путешествие из Владивостока на остров Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
179 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
1186010 674 за всё до 4 чел.
Владивосток - русский Сан-Франциско
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
11 200 за всё до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
94 отзыва
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
16 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
ХорошоТам