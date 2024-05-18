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Еще 30 лет назад Русский остров был закрыт для посещения, а сегодня это самый популярный остров Приморского края у туристов. Он входит в топ-10 обязательных к посещению мест для гостей Владивостока.



Прогуляться по тому самому Русскому острову стремятся как гости из разных уголков нашей страны, так и иностранцы. И не зря!