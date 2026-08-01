Сейчас во Владивостоке в категории "Остров Елены" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2800 до 142 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 480 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5