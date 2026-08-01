-
20%
Групповая
до 13 чел.
Лучший выборВечерняя экскурсия по акватории Владивостока на катере
Начало: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП на насыпн...
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
4200 ₽
5250 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 13 чел.
Лучший выборМорское путешествие к островам Японского моря и котикам
Начало: Ул. Набережная, 13 (Место старта от пирса в 5-8 ми...
Расписание: Каждый день в 9:00
12 авг в 07:30
14 авг в 07:30
8910 ₽
9900 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на САП-досках по живописным бухтам Владивостока и острова Русский
Начало: Одна из бухт Владивостока и острова Русский
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
2975 ₽
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
Начало: Одна из бухт Владивостока (согласовывается заранее...
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 13 чел.
Индивидуальная морская прогулка по вечернему Владивостоку на катере
Начало: Токаревская кошка, скамейки за опорой ЛЭП на насып...
Завтра в 16:30
10 авг в 16:30
49 000 ₽ за всё до 13 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 13 чел.
Индивидуальное гастрономическое путешествие к морским котикам и островам Японского моря на катере
Начало: Токаревская кошка, опора ЛЭП
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
142 500 ₽
150 000 ₽ за всё до 13 чел.
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Сомелье на острове: катер, дегустация и роскошный стол у моря
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31
Расписание: Среда — воскресенье в 17:30.
12 авг в 17:30
14 авг в 17:30
9520 ₽
11 900 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Вечерняя морская прогулка по проливу Босфор Восточный
Начало: Маяк Токаревского
Завтра в 19:30
13 авг в 19:30
4000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 11 чел.
Вечерняя прогулка на катере по главным достопримечательностям Владивостока
Начало: Ул. Токаревская кошка, вышка ЛЭП (возле маяка Тока...
35 150 ₽
37 000 ₽ за всё до 11 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров Елены»
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- Вечерняя экскурсия по акватории Владивостока на катере;
- Морское путешествие к островам Японского моря и котикам;
- Прогулка на САП-досках по живописным бухтам Владивостока и острова Русский;
- САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский;
- Индивидуальная морская прогулка по вечернему Владивостоку на катере.
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