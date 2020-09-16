1 отзыв оставили туристы

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Таинственная Миллионка: город в городе

Исследовать колоритную архитектуру квартала, раскрыть его загадки и узнать о легендарных персонажах

5
1 отзыв
Диана
Диана – представитель из Владивостока
Через арки и потайные узкие переулки, поднимаясь на воздушные мостики — вы пройдете по лабиринтам «чайна-тауна» в самом центре Владивостока.

Мы расскажем, как складывалась судьба квартала с момента появления до наших дней, поделимся его секретами и сюжетами о героях трущоб.

Покажем удивительные места и поможем ощутить неповторимую атмосферу Миллионки.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе

Что вас ожидает

Тайная жизнь Владивостока
Что же это за место с таким «богатым» названием? Вы раскроете подноготную Миллионки: поймете, как и отчего появился этот квартал, почему приобрел такое имя. Узнаете, кто здесь селился и чем занимались жители Миллионки (от игорного бизнеса до контрабанды — тут есть о чем рассказать!). Осматривая разномастные кирпичные здания, опоясанные подвесными галереями, пробираясь через мостки-переходы, можно ярко представить, как кипела жизнь этого квартала в прошлом.

Были и небылицы
Миллионка окутана множеством легенд. Самая известная из них — о спрятанном в этих трущобах золоте китайских разбойников. Но помимо этой истории 📖, вы услышите о призраке моряка, бродящем по кварталу по ночам, и узнаете о местной красотке, замурованной в стену.
Поговорим и о реальных людях: купцах Чи Фу Сай и Карле Генри Купере — чей знаменитый дом встретится нам на маршруте. А еще расскажем, как Миллионку посещал Аркадий Гайдар!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 на улице Адмирала Фокина
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе

Экскурсия проводится во вторник в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Диана
Диана
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае, но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.
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1 отзыв оставили туристы

16 сентября 2020
Добрый день!!!!! Хотелось бы поблагодарить Наталью Александровну за прекрасную экскурсию, на которой мы были 15. 09. 2020, Таинственная Миллионка, город в городе. Продолжительная экскурсия нас нисколько не утомила, было жаль, что она уже закончилась. Будем рекомендовать посетить данную экскурсию всем своим знакомым. С уважением, Инна, Милена, Света.

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