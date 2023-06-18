1 отзыв оставили туристы

Через арки и потайные узкие переулки, поднимаясь на воздушные мостики — вы пройдете по лабиринтам «чайна-тауна» в самом центре Владивостока. Мы расскажем, как складывалась судьба квартала с момента появления до наших дней, поделимся его секретами и сюжетами о героях трущоб. Покажем удивительные места и поможем ощутить неповторимую атмосферу Миллионки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Тайная жизнь Владивостока

Что же это за место с таким «богатым» названием? Вы раскроете подноготную Миллионки: поймете, как и отчего появился этот квартал, почему приобрел такое имя. Узнаете, кто здесь селился и чем занимались жители Миллионки (от игорного бизнеса до контрабанды — тут есть о чем рассказать!). Осматривая разномастные кирпичные здания, опоясанные подвесными галереями, пробираясь через мостки-переходы, можно ярко представить, как кипела жизнь этого квартала в прошлом.

Были и небылицы

Миллионка окутана множеством легенд. Самая известная из них — о спрятанном в этих трущобах золоте китайских разбойников. Но помимо этой истории, вы услышите о призраке моряка, бродящем по кварталу по ночам, и узнаете о местной красотке, замурованной в стену.

Поговорим и о реальных людях: купцах Чи Фу Сай и Карле Генри Купере — чей знаменитый дом встретится нам на маршруте. А еще расскажем, как Миллионку посещал Аркадий Гайдар!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.