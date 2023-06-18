1 отзыв оставили туристы

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Таинственная Миллионка: город в городе

Исследовать колоритную архитектуру квартала, раскрыть его загадки и узнать о легендарных персонажах
Через арки и потайные узкие переулки, поднимаясь на воздушные мостики — вы пройдете по лабиринтам «чайна-тауна» в самом центре Владивостока.

Мы расскажем, как складывалась судьба квартала с момента появления до наших дней, поделимся его секретами и сюжетами о героях трущоб. Покажем удивительные места и поможем ощутить неповторимую атмосферу Миллионки.
4.6
98 отзывов
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе
Таинственная Миллионка: город в городе

Описание экскурсии

Тайная жизнь Владивостока

Что же это за место с таким «богатым» названием? Вы раскроете подноготную Миллионки: поймете, как и отчего появился этот квартал, почему приобрел такое имя. Узнаете, кто здесь селился и чем занимались жители Миллионки (от игорного бизнеса до контрабанды — тут есть о чем рассказать!). Осматривая разномастные кирпичные здания, опоясанные подвесными галереями, пробираясь через мостки-переходы, можно ярко представить, как кипела жизнь этого квартала в прошлом.

Были и небылицы

Миллионка окутана множеством легенд. Самая известная из них — о спрятанном в этих трущобах золоте китайских разбойников. Но помимо этой истории, вы услышите о призраке моряка, бродящем по кварталу по ночам, и узнаете о местной красотке, замурованной в стену.
Поговорим и о реальных людях: купцах Чи Фу Сай и Карле Генри Купере — чей знаменитый дом встретится нам на маршруте. А еще расскажем, как Миллионку посещал Аркадий Гайдар!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

во вторник и субботу в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника
Вероника — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провели экскурсии для 1557 туристов
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае,
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но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
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Марагрита
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и пофотографироваться и посмотреть по сторонам и проникнуться духом и немного запахом Миллионки. За ту стоимость, которая была 740 руб. это супер отличная экскурсия. На ятрипстере предлагают экскурсии намного дороже и не могу представить что ещё можно показать в этом районе.
Мои рекомендации 💯💯💯
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и+2
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и
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Zulmira
Виктория очень интересно провела экскурсию по Миллионке! Было очень интересно и познавательно,сопровождалась экскурсия старыми фото и видео. Рассказала историю становления Владивостока,быт,заходили в несколько колоритных парадных. Вообщем было очень интересно,не заметили,как пролетело время. Виктоия очень любит свой город и постаралась передать нам эту любовь. Спасибо!
Виктория очень интересно провела экскурсию по Миллионке! Было очень интересно и познавательно,сопровождалась экскурсия старыми фото и
Виктория очень интересно провела экскурсию по Миллионке! Было очень интересно и познавательно,сопровождалась экскурсия старыми фото и
Виктория очень интересно провела экскурсию по Миллионке! Было очень интересно и познавательно,сопровождалась экскурсия старыми фото и
Виктория очень интересно провела экскурсию по Миллионке! Было очень интересно и познавательно,сопровождалась экскурсия старыми фото и
Виктория очень интересно провела экскурсию по Миллионке! Было очень интересно и познавательно,сопровождалась экскурсия старыми фото и
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М
Экскурсия очень познавательная, интересная!!! Экскурсовод Наталья рассказывает очень подробно о жизни китайцев, корейцев и японцев в дореволюционное время и с момента становления города Владивостока 👍🏻 и показывает много документальных фотографий
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того времени. Два часа пролетели незаметно, маршрут построен так что идёшь пешком и не устаёшь, учитывая местность города. Экскурсия отличная 👍🏻 Рекомендую. Обязательно посетите ее, особенно если в первый раз во Владивостоке

Экскурсия очень познавательная, интересная!!! Экскурсовод Наталья рассказывает очень подробно о жизни китайцев, корейцев и японцев в
Экскурсия очень познавательная, интересная!!! Экскурсовод Наталья рассказывает очень подробно о жизни китайцев, корейцев и японцев в
Экскурсия очень познавательная, интересная!!! Экскурсовод Наталья рассказывает очень подробно о жизни китайцев, корейцев и японцев в
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М
Нам очень понравилось)
Брали еще просто обзорную, она была никакая. А эта экскурсия была содержательная и интересная
Нам очень понравилось)
Нам очень понравилось)
Нам очень понравилось)
Нам очень понравилось)
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Галина
Всем кому интересно прошлое Владивостока обязательно рекомендую эту экскурсию! Гид Наталья интересно, увлеченно и со знанием предмета погружает Вас в былое, подкрепляя рассказ старыми фотографиями. Со всем другое восприятие города! После экскурсии полное ощущение, что сработала машина времени. Очень образно! Интересно! Незабываемо! Спасибо!)
Всем кому интересно прошлое Владивостока обязательно рекомендую эту экскурсию! Гид Наталья интересно, увлеченно и со знанием
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С
Экскурсия очень понравилась. Гид очень подготовленная: были старые фото - как было и как теперь. Залядывали в самые потаенные места. Рекомендую.
Экскурсия очень понравилась. Гид очень подготовленная: были старые фото - как было и как теперь. Залядывали в самые потаенные места. Рекомендую.
Экскурсия очень понравилась. Гид очень подготовленная: были старые фото - как было и как теперь. Залядывали в самые потаенные места. Рекомендую.
Экскурсия очень понравилась. Гид очень подготовленная: были старые фото - как было и как теперь. Залядывали в самые потаенные места. Рекомендую.
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