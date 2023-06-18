1 отзыв оставили туристы

Исследовать колоритную архитектуру квартала, раскрыть его загадки и узнать о легендарных персонажах
Через арки и потайные узкие переулки, поднимаясь на воздушные мостики — вы пройдете по лабиринтам «чайна-тауна» в самом центре Владивостока.
Мы расскажем, как складывалась судьба квартала с момента появления до наших дней, поделимся его секретами и сюжетами о героях трущоб. Покажем удивительные места и поможем ощутить неповторимую атмосферу Миллионки.
Что же это за место с таким «богатым» названием? Вы раскроете подноготную Миллионки: поймете, как и отчего появился этот квартал, почему приобрел такое имя. Узнаете, кто здесь селился и чем занимались жители Миллионки (от игорного бизнеса до контрабанды — тут есть о чем рассказать!). Осматривая разномастные кирпичные здания, опоясанные подвесными галереями, пробираясь через мостки-переходы, можно ярко представить, как кипела жизнь этого квартала в прошлом.
Были и небылицы
Миллионка окутана множеством легенд. Самая известная из них — о спрятанном в этих трущобах золоте китайских разбойников. Но помимо этой истории, вы услышите о призраке моряка, бродящем по кварталу по ночам, и узнаете о местной красотке, замурованной в стену. Поговорим и о реальных людях: купцах Чи Фу Сай и Карле Генри Купере — чей знаменитый дом встретится нам на маршруте. А еще расскажем, как Миллионку посещал Аркадий Гайдар!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
во вторник и субботу в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провели экскурсии для 1557 туристов
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае, читать дальшеуменьшить
но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марагрита
Отлично организована экскурсия. Гид Виктория провела нас по очень колоритным местам этого квартала. Была возможность и пофотографироваться и посмотреть по сторонам и проникнуться духом и немного запахом Миллионки. За ту стоимость, которая была 740 руб. это супер отличная экскурсия. На ятрипстере предлагают экскурсии намного дороже и не могу представить что ещё можно показать в этом районе. Мои рекомендации 💯💯💯
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Zulmira
Виктория очень интересно провела экскурсию по Миллионке! Было очень интересно и познавательно,сопровождалась экскурсия старыми фото и видео. Рассказала историю становления Владивостока,быт,заходили в несколько колоритных парадных. Вообщем было очень интересно,не заметили,как пролетело время. Виктоия очень любит свой город и постаралась передать нам эту любовь. Спасибо!
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М
Мария
Экскурсия очень познавательная, интересная!!! Экскурсовод Наталья рассказывает очень подробно о жизни китайцев, корейцев и японцев в дореволюционное время и с момента становления города Владивостока 👍🏻 и показывает много документальных фотографий читать дальшеуменьшить
того времени. Два часа пролетели незаметно, маршрут построен так что идёшь пешком и не устаёшь, учитывая местность города. Экскурсия отличная 👍🏻 Рекомендую. Обязательно посетите ее, особенно если в первый раз во Владивостоке
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М
Мария
Нам очень понравилось) Брали еще просто обзорную, она была никакая. А эта экскурсия была содержательная и интересная
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Галина
Всем кому интересно прошлое Владивостока обязательно рекомендую эту экскурсию! Гид Наталья интересно, увлеченно и со знанием предмета погружает Вас в былое, подкрепляя рассказ старыми фотографиями. Со всем другое восприятие города! После экскурсии полное ощущение, что сработала машина времени. Очень образно! Интересно! Незабываемо! Спасибо!)
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С
Светлана
Экскурсия очень понравилась. Гид очень подготовленная: были старые фото - как было и как теперь. Залядывали в самые потаенные места. Рекомендую.
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