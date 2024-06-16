1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Охотники за звуками»
Начало: Ул. Батарейная, 4, ст. 1
«Самыми удивительными звуками нашего мира мы решили поделиться с лучшими экземплярами человечества – нашими детьми»
16 июня в 11:00
820₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
«В стоимость экскурсии включены прогулка на комфортабельном катере, услуги гида, музыкальное сопровождение, игристое, свежий гребешок»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича
«Проводниками в этом музыкальном путешествии будут сопровождающий группу профессиональный танцор и голос актрисы Ирины Горбачёвой»
15 июня в 17:00
22 июня в 17:00
3 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Музыкальные»
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