Владивосток — русский Сан-Франциско, город-порт и город-крепость, окраина Российской и Советской империй, форпост страны на Дальнем Востоке. Город с неповторимым колоритом, где все от моря.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прекрасные виды портового города
Экскурсия стартует с одной из главных туристических достопримечательностей Владивостока — набережной у кинотеатра «Океан» и памятника адмиралу Макарову С. О., далее маяк Токаревского на мысе Эгершельд, вы пройдете по песчанно-галечной косе к самому маяку, которая в прилив уходит под воду.
Поднимемся на сопку Крестовую, с высоты полета птицы насладимся захватывающим дух видом на бухту «Золотой Рог», мостами «Золотой» и на остров «Русский».
Прогуляемся по ж/д и морскому вокзалу, увидим памятную Стеллу 9288 км. транссибирской магистрали.
Мосты и набережные
Пройдем по корабельной набережной возле штаба ТОФ и Стелы основателям города, побываем в памятнике-музее подводной лодке С-56, узнаете ее историю, далее адмиральский сад (по желанию музей города). Проедем по проспекту «Красоты», пройдемся по Нагорному парку на видовую площадку, откуда открывается захватывающий вид на город, ну и конечно мосты Владивостока с видовыми площадками!
По желанию клиента побываем на авторынке «Зеленый угол» с его незабываемым колоритом крупнейшего авторынка японских автомашин России, а также на рынке морепродуктов!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Питание
- Место начала и завершения?
- по желанию клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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