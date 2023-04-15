Прекрасные виды портового города

Экскурсия стартует с одной из главных туристических достопримечательностей Владивостока — набережной у кинотеатра «Океан» и памятника адмиралу Макарову С. О., далее маяк Токаревского на мысе Эгершельд, вы пройдете по песчанно-галечной косе к самому маяку, которая в прилив уходит под воду.

Поднимемся на сопку Крестовую, с высоты полета птицы насладимся захватывающим дух видом на бухту «Золотой Рог», мостами «Золотой» и на остров «Русский».

Прогуляемся по ж/д и морскому вокзалу, увидим памятную Стеллу 9288 км. транссибирской магистрали.

Мосты и набережные

Пройдем по корабельной набережной возле штаба ТОФ и Стелы основателям города, побываем в памятнике-музее подводной лодке С-56, узнаете ее историю, далее адмиральский сад (по желанию музей города). Проедем по проспекту «Красоты», пройдемся по Нагорному парку на видовую площадку, откуда открывается захватывающий вид на город, ну и конечно мосты Владивостока с видовыми площадками!

По желанию клиента побываем на авторынке «Зеленый угол» с его незабываемым колоритом крупнейшего авторынка японских автомашин России, а также на рынке морепродуктов!