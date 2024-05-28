1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
- ТТатьяна28 мая 2024Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
- ВВалерий27 мая 2024Великолепные виды ночного Владивостока! Незабываемые впечатления! Отдельное спасибо Дмитрию, великолепный рассказчик и просто душевный человек! Даже непогода (дождь и ветер), не смогли испортить впечатление от экскурсии, только внесли своеобразного дальневосточного колорита.
- ННаталья12 мая 2024Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
- ММаксим3 мая 2024Прекрасный способ познакомиться с городом! Это не просто архитектура - это уникальное расположение, рельеф и природа, делающие город уникальным. Рекомендую!
- ООлег8 октября 2023Мы приняли участие в экскурсии под названием "С высоты птичьего полёта" с гидом по имени Дмитрий. Впечатления были превосходные. Во-первых,
- ООльга12 июля 2023Я была весьма довольна проведенной экскурсией. Эрудированный гид, Сергей Егорович, рассказал нам множество интересных фактов о нашем городе. Экскурсия носила
- РРоман4 мая 2023Экскурсия очень понравилась! 👍🏻отличный гид который знает свое дело 👍🏻Показал все достопримечательности Владивостока. Очень приятно было что Александр оперативно со мной связался и мы договорились о встречи. Еще раз спасибо за экскурсию всем советую данного гида с его программой!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Проспект Красоты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Проспект Красоты" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 10 925 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по теме «Проспект Красоты», 75 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август