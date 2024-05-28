Проспект Красоты – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Проспект Красоты» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночные огни Дальневосточной Столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
70 отзывов
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500 за человека
Топ-8 мест Владивостока для фото
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
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    удовольствия, начиная с бронирования и заканчивая прощанием с гидом Димой после завершения экскурсии. Весь день рассматривала варианты, как попасть в новый парк, и - вуаля! - моя мечта сбылась именно на этой экскурсии! Великолепные виды города, постепенно зажигающего огни в вечернем сумраке - ну что может быть более волнующим и радостным? Наш экскурсовод - большой и надежный, интересно поведал о людях, творивших историю города - порта, города - воина, города - столицы Дальнего Востока, показал замечательные виды Владивостока с разных точек. Хотелось на прощание пожать руку гиду, что мы с удовольствием и сделали!

  • В
    Валерий
    27 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Великолепные виды ночного Владивостока! Незабываемые впечатления! Отдельное спасибо Дмитрию, великолепный рассказчик и просто душевный человек! Даже непогода (дождь и ветер), не смогли испортить впечатление от экскурсии, только внесли своеобразного дальневосточного колорита.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Топ-8 мест Владивостока для фото
    Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
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    вершины, с которых можно попробовать объять необъятное хотя бы глазами);тур с вами- это про любовь к месту в котором живёшь и к делу, которым занимаешься, это помогает быть включённым в процесс. А есть места где слова излишне (бухта стеклянная, там за Вас с любовью говорит море). Тур с Вами это также про хорошую, ненавязчивую, грамотную и интересную компанию) и отличные фотографии) пусть и дальше все получается))) Успехов и развития) Буду рекомендовать обязательно)

  • М
    Максим
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
    Прекрасный способ познакомиться с городом! Это не просто архитектура - это уникальное расположение, рельеф и природа, делающие город уникальным. Рекомендую!
  • О
    Олег
    8 октября 2023
    Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
    Мы приняли участие в экскурсии под названием "С высоты птичьего полёта" с гидом по имени Дмитрий. Впечатления были превосходные. Во-первых,
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    сама идея знакомства с городом с высоты птичьего полета оказалась удачной. Расположение города позволяет лучше понять его структуру. Даже обзорная пешеходная экскурсия становится более осмысленной, когда ты видишь все сверху и можешь лучше ориентироваться. Во-вторых, Дмитрий очень компетентно и душевно делился информацией с нами. По его словам, казалось, что он знает все тайные уголки города. Мы просто наслаждались каждым моментом. Экскурсия завершилась восхитительно: закат, вечерний город, зажигание подсветки зданий и даже елочка, словно специально для нас. В-третьих, организация была на высшем уровне. Мы не ожидали, что нас будут забирать на персональном транспорте, и всегда чувствовали заботу и внимание. Когда у нас возникли проблемы во время экскурсии, сотрудники фирмы проявили свои лучшие качества, помогли нам и поддержали. Мы благодарны за такой замечательный опыт и уже планируем воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, уверены, что впечатлений будет не меньше.

  • О
    Ольга
    12 июля 2023
    Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
    Я была весьма довольна проведенной экскурсией. Эрудированный гид, Сергей Егорович, рассказал нам множество интересных фактов о нашем городе. Экскурсия носила
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    название "С высоты птичьего полёта". И мне, и моим внукам в возрасте 7 и 14 лет было очень интересно. Я благодарна компании за отличную организацию мероприятия, а Сергею Егоровичу за внимательное отношение и захватывающий рассказ.

  • Р
    Роман
    4 мая 2023
    Топ-8 мест Владивостока для фото
    Экскурсия очень понравилась! 👍🏻отличный гид который знает свое дело 👍🏻Показал все достопримечательности Владивостока. Очень приятно было что Александр оперативно со мной связался и мы договорились о встречи. Еще раз спасибо за экскурсию всем советую данного гида с его программой!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Проспект Красоты»

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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Проспект Красоты" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 10 925 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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