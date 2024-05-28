от 1 700 ₽ за человека

Расписание: Через день в 10:30 и 14:30

Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий

🚶 Пешая

Индивидуальная

4 часа 45 отзывов

Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности