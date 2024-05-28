1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Я в восторге от экскурсии, Дмитрий профессионал в своём деле, все было прекрасно. Спасибо большое.
- ППавел20 мая 2024Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
- ИИнна17 мая 2024Мы побывали на обзорных площадках города, а так же на мысе. Очень красивый вид на город и на море! Всё было классно.
- ЕЕкатерина16 мая 2024Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
- ООльга7 мая 2024Очень информативная экскурсия. Гид Раиса очень позитивный, теплый человек, 4 часа с ней прошли просто незаметно.
- ЮЮлия30 апреля 2024Прекрасная прогулка по лучшим местам города!
- ММарина27 марта 2024Побывали на обзорной экскурсии за 4 часа. Экскурсовод Анна провела по очень интересным местам, посоветовала разные кафе и магазины, мы узнали много нового и необычного. Спасибо большое 😍
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сквер Анны Щетининой»
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