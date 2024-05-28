Сквер Анны Щетининой – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Сквер Анны Щетининой» во Владивостоке, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
442 отзыва
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700 за человека
Все видовые места Владивостока за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800 за человека
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    «По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
    Я в восторге от экскурсии, Дмитрий профессионал в своём деле, все было прекрасно. Спасибо большое.
  • П
    Павел
    20 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
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    огромномный обьем информации, но понятно и удобоваримо!! Конечно времени было маловато (4 с лишним часа!!), всего что хотелось не успели, поэтому мы уверены в следующее наше посещение Владивостока однозначно продолжим общение с вашей компанией и желательно с гидом Павлом!! А вообще нам понравились люди во Владивостоке!!

  • И
    Инна
    17 мая 2024
    Все видовые места Владивостока за 4 часа
    Мы побывали на обзорных площадках города, а так же на мысе. Очень красивый вид на город и на море! Всё было классно.
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
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    чтобы можно было посмотреть все запланированные места в городе. Отдельное спасибо экскурсоводу Роману-поэту - интересно рассказывал о городе, фотографировал на разных интересных локациях.

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Очень информативная экскурсия. Гид Раиса очень позитивный, теплый человек, 4 часа с ней прошли просто незаметно.
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Все видовые места Владивостока за 4 часа
    Прекрасная прогулка по лучшим местам города!
  • М
    Марина
    27 марта 2024
    Все видовые места Владивостока за 4 часа
    Побывали на обзорной экскурсии за 4 часа. Экскурсовод Анна провела по очень интересным местам, посоветовала разные кафе и магазины, мы узнали много нового и необычного. Спасибо большое 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сквер Анны Щетининой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
  2. Все видовые места Владивостока за 4 часа
  3. Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
  4. Гранд-экскурсия по Владивостоку
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Сквер Анны Щетининой" можно забронировать 4 экскурсии от 1 700 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 542 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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