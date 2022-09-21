Владивосток за 4 дня

Познавательный экскурсионный тур во Владивосток познакомит Вас с лучшими достопримечательностями города

Познавательный экскурсионный тур во Владивосток познакомит Вас с лучшими достопримечательностями города.

В программе посещение океанариума на острове Русский, Новосельцевская батарея, форт Поспелова, маяк в районе Эгершельда, мемориальный памятник “Подводной лодке С-56” с экскурсией внутри, а также проезд на фуникулере и видовые площадки с прекрасными панорамами на город. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.
Владивосток за 4 дня
Владивосток за 4 дня
Владивосток за 4 дня
Владивосток за 4 дня
Владивосток за 4 дня
Владивосток за 4 дня
Владивосток за 4 дня
Владивосток за 4 дня
Владивосток за 4 дня
Владивосток за 4 дня
Владивосток за 4 дня
Владивосток за 4 дня
Ближайшие даты:
1
окт
15
окт
1
ноя
1
дек
28
дек

Что вас ожидает 🤩

Приморский океанариум
Приморский океанариум
Посетим шоу дельфинов в одном из самых крупных океанариумов России
Форт Поспелова
Форт Поспелова
Услышим об истории и предназначении форта, а также осмотрим убежище и склад боеприпасов
Владивостокский фуникулер
Владивостокский фуникулер
Прокатимся на уникальном электрическом транспорте

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Встреча в аэропорту.

Прибытие в отель выбранной категории.

Если заезд утром сдача багажа в камеру хранения отеля.

Заселение в номера после 14:00.

Свободное время.

ПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

9:00 сбор группы около памятника Ленину на против ж/д вокзала, выезд автобусом на экскурсию.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» – с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.

После океанариума едем на набережную ДВФУ, гуляем, фотографируемся.

Обед на территории ДВФУ.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Далее на автобусе вас провезут на искусственный канал, соединивший бухту Новик и Босфор Восточный.

Прокладка канала началась в 1887 году, ранее там была только узкая протока, разделяющая остров Русский и остров Елена.

Приезд на ж/д вокзал.

Свободное время.

Остров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров Русский
3 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

09:00 Сбор группы около памятка Ленину на против ж/д вокзала.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда – обзор, история маяка от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены: первый в городе Главпочтамт, и 2 основных вокзала – морской и железнодорожный – конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока.

Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота».

Спускаемся к мемориальному памятнику «Подводной лодке – С-56» + экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел», Фрегатами «Паллада» и «Надежда».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер – уникальный электрической транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, где установлен памятник «Кириллу и Мефодию», с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Возвращение на ж/д вокзал.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
4 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

В 12:00 освобождение номеров.

Проводы в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 5 человек), руб:

ГостиницаДаты заездаДвухместноеОдноместное
Моряк с завтраком

Сентябрь

Октябрь-декабрь

22 950

20 350

29 450

26 250

Корона

Без завтрака

Июль-сентябрь

Стандарт

Бюджетный

01.10 по 31.10

Стандарт

Бюджетный

01.11 по 31.12

Стандарт

бюджетный

21 500

20 500

20 200

19 000

19 000

18 500

29 000

26 000

24 500

Экватор

Размещение 2+3 эконом номера без завтрака

Сентябрь, октябрь

Ноябрь-декабрь

17 400

16 500

Экватор одноместный эконом

Сентябрь, октябрь

Эконом без завтрака

Эконом с завтраком

Ноябрь, декабрь

Эконом без завтрака

Эконом с завтраком

Вид море

Вид море

21 500

27 000

19 600

25 600

Владивосток

Завтрак входит в стоимость номера

01.09 по 10.10.22

Вид город

Вид море

11.10 по 31.10

Вид город

Вид море

01.11 по 31.12

Вид город

Вид море

28 600

31 200

25 000

26 500

24 000

25 900

37 500

42 800

31 500

42 000

29 500

33 500

Приморье

Сентябрь-октябрь

С завтраком

Без завтрака

01.11 по 30.11

С завтраком

Без завтрака

01.12 по 31.12

С завтраком

Без завтрака

27 000

25 500

20 500

19 500

19 000

17 800

37 000

35 000

24 500

23 000

21 700

20 500

Жемчужина

Завтрак входит в стоимость номера

Май – сентябрь – октябрь26 40034 000
01.11 по 30.1122 70027 500
01.12 по 31.1220 50024 000

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2*

3 ночи

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

Гостиница «Моряк» 2*Гостиница «Моряк» 2*Гостиница «Моряк» 2*Гостиница «Моряк» 2*

Отель «Корона» 3*

3 ночи

Отель “Корона” расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка на территории. От гостиницы «Корона» около 3 км до центра Владивостока.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном с кабельными каналами и электрическим чайником. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Для дополнительного комфорта предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Стойка регистрации работает круглосуточно. При гостинице имеется ресторан.

Расстояние до железнодорожного вокзала Владивостока составляет 2 км. Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) находится в 51 км от отеля.

Отель «Корона» 3*Отель «Корона» 3*Отель «Корона» 3*Отель «Корона» 3*

Отель «Экватор» 3*

3 ночи

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.

Может быть подселение.

В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Отель «Жемчужина» 3*

3 ночи

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Жемчужина» 3*Отель «Жемчужина» 3*Отель «Жемчужина» 3*Отель «Жемчужина» 3*

Отель «Приморье» 3*

3 ночи

До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.

В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Приморье» 3*Отель «Приморье» 3*Отель «Приморье» 3*Отель «Приморье» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Встреча-проводы из/в аэропорт (при группе от 5 человек)
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты – Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56
  • Фуникулер
  • Экскурсовод
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Дополнительные экскурсии, питание (которое не входит в программу)
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?

В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.

Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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