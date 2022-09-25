Владивосток за 5 дней

Групповой тур во Владивостоке
5
3 отзыва
Познавательный экскурсионный тур во Владивосток познакомит Вас с лучшими достопримечательностями города! В программе посещение океанариума на острове Русский, Новосельцевская батарея, форт Поспелова, маяк в районе Эгершельда, мемориальный памятник «Подводной лодке С-56» с экскурсией внутри, а также проезд на фуникулере и видовые площадки с прекрасными панорамами на город. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.
Владивосток за 5 дней
Владивосток за 5 дней
Владивосток за 5 дней
Ближайшие даты:
1
мая
15
мая
1
июн
15
июн
1
июл
15
июл
1
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даты

Что вас ожидает:

Приморский океанариум
Приморский океанариум
Посетим шоу дельфинов в одном из самых крупных океанариумов России
Форт Поспелова
Форт Поспелова
Услышим об истории и предназначении форта, а также осмотрим убежище и склад боеприпасов
Владивостокский фуникулер
Владивостокский фуникулер
Прокатимся на уникальном электрическом транспорте

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прибытие в отель выбранной категории.

Если заезд утром сдача багажа в камеру хранения отеля.

Заселение в номера после 14:00.

Свободное время.

ПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

09:00 сбор группы в холе гостиницы или около памятника Ленину напротив ж/д вокзала, выезд автобусом на экскурсию.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» – с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенную под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Приезд на ж/д вокзал или в гостиницу.

Свободное время.

Остров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров Русский
3 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

09:00 Сбор группы около памятка Ленину на против ж/д вокзала.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда – обзор, история маяка от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены: первый в городе Главпочтамт, и 2 основных вокзала – морской и железнодорожный – конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока.

Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота».

Спускаемся к мемориальному памятнику «Подводной лодке – С-56» + экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел», Фрегатами «Паллада» и «Надежда».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер – уникальный электрический транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Возвращение на ж/д вокзал или в гостиницу.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

В 12:00 освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 5 человек), руб:

ГостиницыКатегория размещенияДвухместное размещениеОдноместное размещение
Моряк
с завтраком		01.01 – 30.04; 01.11 – 31.12
Стандарт2860036900
Эконом2630032300
01.05 – 30.06
Стандарт3080041500
Эконом2810035900
01.07 – 31.10
Стандарт3250044700
Эконом2540038200
Море
без завтрака номера стандарт		01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
Стандарт3400047100
01.03 – 31.05; 11.10 – 31.10
Стандарт3500049200
01.06 – 31.07.
Стандарт3600051500
01.08 – 10.10.
Стандарт3720054500
Экватор01.01 – 28.02
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек22000
01.03 – 31.05; 01.10 – 31.12
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек22500
01.06 – 31.07
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек23100
01.08 – 30.09
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек23700
Экватор
одноместный эконом без завтрака 		01.01 – 28.02
Эконом без завтрака35900
01.03 – 31.05; 01.10 – 31.12
Эконом без завтрака35900
01.06 – 31.07
Эконом без завтрака40500
01.08 – 30.09
Эконом без завтрака45200
Экватор
стандарт номера с завтраком		01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
Вид город3090039600
Вид море3140041500
01.03 – 31.05; 11.10 – 30.11
Вид город3320041500
Вид море3440042900
01.06 – 31.07
Вид город3550047600
Вид море3670049900
01.08 – 10.10
Вид город3950054600
Вид море4060056900
Владивосток
завтрак входит в стоимость номера		01.01 – 31.03; 01.11 – 31.12
Вид город3100039200
Вид море3350043800
01.04 – 30.06; 01.10 – 31.10
Вид город3300042500
Вид море3510047100
01.07 – 30.09
Вид город3710049900
Вид море3940054700
Приморье
с завтраком		01.01 – 31.01; 01.12 – 31.12
С завтраком2650030400
01.02 – 31.05; 01.11 – 30.11
С завтраком2760033600
01.06 – 15.07; 16.09 – 31.10
С завтраком2950037300
16.07 – 15.09
С завтраком3360044700
Жемчужина
завтрак входит в стоимость номера		01.05 – 31.10
С завтраком3600046000
01.03 – 30.04; 01.11 – 30.11
С завтраком3200039000
01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
С завтраком2900033000

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2

4 ночи

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2

Отель «Экватор» 3

4 ночи

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.

Может быть подселение.

В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Отель «Жемчужина» 3

4 ночи

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3

Отель «Приморье» 3

4 ночи

До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.

В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3

Отель «Море»

4 ночи

Комфортабельный комплекс апартаментов "Море" расположился в самом центре Владивосток. Недалеко находится множество достопримечательностей и железнодорожный вокзал. Гости могут воспользоваться большой парковкой и высокоскоростным интернетом.

К размещению постояльцев подготовлены апартаменты с разным уровнем вместимости. Комнаты оформлены в едином стиле, спокойных тонах, оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. Ванная комната укомплектована новой сантехникой и косметическими принадлежностями.

В шаговой доступности от комплекса "Море" находятся разнообразные супермаркеты, кафе, рестораны. Расстояние от международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.

Отель «Море»Отель «Море»Отель «Море»Отель «Море»

Отель «Владивосток»

4 ночи

Отель Владивосток расположен в пешей доступности от бухты Золотой рог в г. Владивосток.

В небольших номерах есть необходимая мебель, телевизор и микроволновая печь. На территории есть частная бесплатная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Расстояние до аэропорта 39 км. В пешей доступности ресторан и кафе. Ближайший пляж в 4 км.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Завтраки, если входят в стоимость номера
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер
  • Работа экскурсовода
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Встреча/проводы в аэропорту (от 5 человек) - 2 000 руб. /чел
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, которое не входит в программу
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?

В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.

Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Возможны ли изменения в программе?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
25 сен 2022
Путёвку брала для дочери Тарасевич А А
Довольна отдыхом.
Даже советует своим сослуживцам
Л
3 окт 2023
Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
Т
23 авг 2023
Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!

Тур входит в следующие категории Владивостока

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