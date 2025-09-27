Во время прогулки на быстроходных катерах мы познакомимся с красивейшими островами Владивостока — этот архипелаг носит неофициальное название Императорские острова. Мы увидим острова Карамзина, Желтухина и Рикорда.
Вода здесь чище и имеет более насыщенный морской цвет, в отличие от побережья Владивостока, так как острова необитаемы и находятся далеко от инфраструктуры.
Вода здесь чище и имеет более насыщенный морской цвет, в отличие от побережья Владивостока, так как острова необитаемы и находятся далеко от инфраструктуры.
Описание экскурсии
11 островов за 1 день Во время прогулки на быстроходных катерах мы познакомимся с красивейшими островами Владивостока — этот архипелаг носит неофициальное название Императорские острова. Мы увидим острова Карамзина, Желтухина и Рикорда. Вода здесь чище и имеет более насыщенный морской цвет, в отличие от побережья Владивостока, так как острова необитаемы и находятся далеко от инфраструктуры. Мы посетим самые основные острова Архипелага:
пройдём мимо острова Русский, • сделаем остановку возле островов Пахтусова, Сергеева, Моисеева, понаблюдаем за тюленями, • совершим высадку на острове Желтухина для пляжного отдыха, • далее отправимся вокруг острова Карамзина, • высадимся на берег острова Рикорда. Обратный путь лежит со стороны Уссурийского залива — при отсутствии сильного ветра и волн:.
• по левому борту от нас будут острова Рейнеке, Клыкова Важная информация:
- Время отправления, возвращения и очередность маршрута может меняться в зависимости от погодных условий и на усмотрение капитана.
- На острове нет никакой инфраструктуры, туалеты, раздевалки, магазины отсутствуют.
- Нет пирса для причаливания. Сход на берег и обратно на катер осуществляется по трапу или со ступенькой или прямиком на берег, что может представлять сложность для людей с ограниченными возможностями. Дополнительное питание и воду необходимо взять с собой. Протяженность маршрута пешей прогулки по острову составляет 5 км. в обе стороны. При желании можно никуда не ходить.
Ежедневно в 9:00 по предвартельному бронированию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Русский
- Остров Пахтусова
- Остров Сергеева
- Остров Моисеева
- Остров Желтухина
- Остров Карамзина
- Остров Рикорда
- Остров Рейнеке
- Остров Клыкова
- Остров Шкота
- Мыс Тобизина
- Остров Скрыплева
Что включено
- Услуги гида-проводника
- Трансфер на катере
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухта Труда
Завершение: Бухта Труда или Токаревский маяк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 по предвартельному бронированию
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
- Время отправления, возвращения и очередность маршрута может меняться в зависимости от погодных условий и на усмотрение капитана
- На острове нет никакой инфраструктуры, туалеты, раздевалки, магазины отсутствуют
- Нет пирса для причаливания. Сход на берег и обратно на катер осуществляется по трапу или со ступенькой или прямиком на берег, что может представлять сложность для людей с ограниченными возможностями
- Дополнительное питание и воду необходимо взять с собой
- Протяженность маршрута пешей прогулки по острову составляет 5 км в обе стороны. При желании можно никуда не ходить
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
О
Оксана
27 сен 2025
Очень красивый вид сверху, облака рядом с тобой, такое ощущение, что до облаков можно прикоснуться рукой. На другой стороне острова ветерок теплый, ласковый.
А
Андрей
13 сен 2025
Отличная экскурсия, красивые места с незабываемой природой, которые стоит увидеть собственными глазами, огромное Спасибо экскурсоводу Алине, за проведенную экскурсию, подробный рассказ о каждом посещенном в этот день острове, прогулку по лучшим местам и подаренному общению, а также за обаяние и привлекательную внешность!
