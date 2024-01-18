Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Индивидуальная экскурсия во Владивостоке

Отправляемся за завораживающими пейзажами и историями вокруг острова Русский

Прогулка по льду в окружении скал — нестандартная программа, доступная только зимой. А ещё это полноценный тур по островам вблизи Владивостока.

Вы посмотрите на наш город с другой стороны, побываете в местах, куда сложнее попасть в тёплое время, сделаете эффектные фото, услышите местные факты и легенды. По льду идём и по желанию катимся на коньках!
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: необычная экскурсия по льду
Ближайшие даты:
18
янв
19
янв
23
янв
24
янв
27
янв
29
янв
30
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

С радостью стану вашим гидом-проводником, и вместе мы проведём полдня активно, красиво и интересно!

  • Пересечём пешком судоходный канал и побываем на необитаемом острове Елены, где сохранились объекты Владивостокской крепости
  • Сфотографируемся на Скале любви с видом на Токаревский маяк
  • Дойдём до Папской горы — это остров в острове — и согреемся дальневосточным чаем из местных дикоросов
  • Посетим остров Уши, похожий на тонущий корабль, и вблизи увидим работающий маяк

Попутно вы услышите истории из жизни острова Русский, узнаете про здешние топонимы и откроете легенды.

Организационные детали

А это безопасно?

  • Маршрут пролегает в бухте Новик, она закрыта от ветров и течений, поэтому толщина льда становится достаточной для безопасного передвижения по бухте как пешком, так и на автомобиле
  • Сезон прогулки стартует и завершается в зависимости от дат официального разрешения выходить на лёд (ориентировочно 1 января — 1 марта)

Как проходит экскурсия

  • Классически экскурсия пешая, однако в зависимости от погоды мы можем проехать часть маршрута на машине (до 4-х человек, без доплат). Тогда время пешей части сокращается до 1-1,5 часов максимум.
  • Кроме того, часть маршрута можно преодолеть на коньках (по желанию). Прокат оплачивается дополнительно — около 500 руб. за пару коньков на день.
  • Обычно нас сопровождает мой дружелюбный пёс Марс:) Если вы не хотите, что с нами была собака, пожалуйста, сообщите об этом заранее.
  • Важно одеваться тепло и удобно, с собой можно взять перекус

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЗимниеЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхОстроваОстров русскийПопулярные местаМаякиВесенниеТокаревский маякВладивостокская крепостьУникальный опытАктивности

Похожие туры из Владивостока

Топ-5 мысов острова Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
30 отзывов
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя сокровища острова Русский: исторические батареи, серф-споты и скальные образования
по договоренности
Сегодня
Завтра
19 янв
20 янв
109909 891 за всё до 4 чел.
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
По запросу
Завтра
19 янв
20 янв
21 янв
16 000 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
117 отзывов
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на авто-пешеходной экскурсии
по договоренности
Сегодня
Завтра
19 янв
20 янв
9 860 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ