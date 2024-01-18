Отправляемся за завораживающими пейзажами и историями вокруг острова Русский
Прогулка по льду в окружении скал — нестандартная программа, доступная только зимой. А ещё это полноценный тур по островам вблизи Владивостока.
Вы посмотрите на наш город с другой стороны, побываете в местах, куда сложнее попасть в тёплое время, сделаете эффектные фото, услышите местные факты и легенды. По льду идём и по желанию катимся на коньках!
Вы посмотрите на наш город с другой стороны, побываете в местах, куда сложнее попасть в тёплое время, сделаете эффектные фото, услышите местные факты и легенды. По льду идём и по желанию катимся на коньках!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
С радостью стану вашим гидом-проводником, и вместе мы проведём полдня активно, красиво и интересно!
- Пересечём пешком судоходный канал и побываем на необитаемом острове Елены, где сохранились объекты Владивостокской крепости
- Сфотографируемся на Скале любви с видом на Токаревский маяк
- Дойдём до Папской горы — это остров в острове — и согреемся дальневосточным чаем из местных дикоросов
- Посетим остров Уши, похожий на тонущий корабль, и вблизи увидим работающий маяк
Попутно вы услышите истории из жизни острова Русский, узнаете про здешние топонимы и откроете легенды.
Организационные детали
А это безопасно?
- Маршрут пролегает в бухте Новик, она закрыта от ветров и течений, поэтому толщина льда становится достаточной для безопасного передвижения по бухте как пешком, так и на автомобиле
- Сезон прогулки стартует и завершается в зависимости от дат официального разрешения выходить на лёд (ориентировочно 1 января — 1 марта)
Как проходит экскурсия
- Классически экскурсия пешая, однако в зависимости от погоды мы можем проехать часть маршрута на машине (до 4-х человек, без доплат). Тогда время пешей части сокращается до 1-1,5 часов максимум.
- Кроме того, часть маршрута можно преодолеть на коньках (по желанию). Прокат оплачивается дополнительно — около 500 руб. за пару коньков на день.
- Обычно нас сопровождает мой дружелюбный пёс Марс:) Если вы не хотите, что с нами была собака, пожалуйста, сообщите об этом заранее.
- Важно одеваться тепло и удобно, с собой можно взять перекус
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владивостоке
Привет, я Мария! Более 10 лет занимаюсь туризмом по Приморскому краю, уверена, что это — один из самых красивых уголков России. Хочу убедить в этом и вас! Путешествую с зенненхундом по кличке Марс.
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