Прогулка по льду в окружении скал — нестандартная программа, доступная только зимой. А ещё это полноценный тур по островам вблизи Владивостока.



Вы посмотрите на наш город с другой стороны, побываете в местах, куда сложнее попасть в тёплое время, сделаете эффектные фото, услышите местные факты и легенды. По льду идём и по желанию катимся на коньках!