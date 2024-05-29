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постоянно подробно и интересно рассказывал — не давал унывать. Тех, кто выбирает мыс Тобизина для экскурсий, хочется предупредить, что маршрут с некоторым перепадом высот. Однако, позитивные впечатления и эмоции от местной природы, моря и общения с Владимиром с лихвой окупают этот недостаток. Одевайтесь правильно — на маршруте жарковато, а у моря прохладно. Треккинговая обувь будет тоже очень кстати. Дойдя до края мыса Тобизина, был привал, где Владимир угостил кофе и домашним салом — очень вкусно. В ходе экскурсии гид нас много фотографировал, человек увлечен, любит и, главное, умеет это делать — снимки получились впечатляющими, на долгую память. За это — отдельная благодарность. Вдоволь нагулявшись по мысу, по рекомендации Владимира мы отправились в океанариум, о чем ни разу не пожалели. Исключительно положительные эмоции и лучшие рекомендации.