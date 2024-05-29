1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Восхититься живописными морскими панорамами и удивиться в подземельях крепостных фортов
Завтра в 09:30
15 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
- ДДмитрий28 мая 2024Владимир отличный гид. прекрасно знает историю,интересный рассказчик и опытный проводник. С ним никуда не страшно идти,в том числе и карабкаться на мыс Тобизина. Кроме незабываемых впечатлений на память осталось много красивых фотографий. сделанных Владимиром.
- ААнастасия28 мая 2024Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
- ЕЕлена23 мая 2024Экскурсия замечательная, экскурсовод Дмитрий очень интересно и познавательно рассказал о посещаемых фортах. Всем советую посетить эту экскурсию, не пожалеете.
- ООльга23 мая 2024Не повезло с погодой. Был туман. Но экскурсовод Дмитрий подробно рассказал. что мы можем увидеть в тумане. На самом острове не торопил нас. интересно подавал исторические факты.
- ООльга20 мая 2024Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
- ггалина19 мая 2024Произвело неизгладимое впечатление мужество, смекалка наших людей, создавших такие мощные укрепления на восточных рубежах России. Мир мужского героизма.
- ДДенис16 мая 2024С Владимиром мы посещали форт Поспелова и мыс Тобизина. Интересный, энергичный и общительный человек, который искренне любит свое дело! Все
- ВВладимир29 апреля 2024Очень красивый город! Начали с видовой на Золотой мост, посетили корабельную набережную, стоял на месте где сошли с корабля первые
- ААлександр22 апреля 2024Кира – интересный рассказчик и замечательный собеседник. Вместе мы проехались по мосту Русскому, посетили Новосильцевскую батарею. Оттуда открывается потрясающий вид на
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Приморский океанариум»
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