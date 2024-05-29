Приморский океанариум – экскурсии во Владивостоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Приморский океанариум» во Владивостоке, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мыс Тобизина и форты острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Восхититься живописными морскими панорамами и удивиться в подземельях крепостных фортов
Завтра в 09:30
15 июня в 09:00
11 500 за всё до 3 чел.
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
79 отзывов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
36 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300 за всё до 3 чел.
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
  • Д
    Дмитрий
    28 мая 2024
    Мыс Тобизина и форты острова Русский
    Владимир отличный гид. прекрасно знает историю,интересный рассказчик и опытный проводник. С ним никуда не страшно идти,в том числе и карабкаться на мыс Тобизина. Кроме незабываемых впечатлений на память осталось много красивых фотографий. сделанных Владимиром.
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Экскурсия замечательная, экскурсовод Дмитрий очень интересно и познавательно рассказал о посещаемых фортах. Всем советую посетить эту экскурсию, не пожалеете.
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Не повезло с погодой. Был туман. Но экскурсовод Дмитрий подробно рассказал. что мы можем увидеть в тумане. На самом острове не торопил нас. интересно подавал исторические факты.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
  • г
    галина
    19 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Произвело неизгладимое впечатление мужество, смекалка наших людей, создавших такие мощные укрепления на восточных рубежах России. Мир мужского героизма.
  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Мыс Тобизина и форты острова Русский
    С Владимиром мы посещали форт Поспелова и мыс Тобизина. Интересный, энергичный и общительный человек, который искренне любит свое дело! Все
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    постоянно подробно и интересно рассказывал — не давал унывать. Тех, кто выбирает мыс Тобизина для экскурсий, хочется предупредить, что маршрут с некоторым перепадом высот. Однако, позитивные впечатления и эмоции от местной природы, моря и общения с Владимиром с лихвой окупают этот недостаток. Одевайтесь правильно — на маршруте жарковато, а у моря прохладно. Треккинговая обувь будет тоже очень кстати. Дойдя до края мыса Тобизина, был привал, где Владимир угостил кофе и домашним салом — очень вкусно. В ходе экскурсии гид нас много фотографировал, человек увлечен, любит и, главное, умеет это делать — снимки получились впечатляющими, на долгую память. За это — отдельная благодарность. Вдоволь нагулявшись по мысу, по рекомендации Владимира мы отправились в океанариум, о чем ни разу не пожалели. Исключительно положительные эмоции и лучшие рекомендации.

    С Владимиром мы посещали форт Поспелова и мыс Тобизина. Интересный, энергичный и общительный человек, который искреннеС Владимиром мы посещали форт Поспелова и мыс Тобизина. Интересный, энергичный и общительный человек, который искреннеС Владимиром мы посещали форт Поспелова и мыс Тобизина. Интересный, энергичный и общительный человек, который искренне
  • В
    Владимир
    29 апреля 2024
    Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
    Очень красивый город! Начали с видовой на Золотой мост, посетили корабельную набережную, стоял на месте где сошли с корабля первые
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    поселенцы Приморья. Экскурсовод Кира очень доброжелательна, рассказала о знаковых достопримечательностях Владивостока, его историю и продолжила на соседнем острове Русском. Там мы посетили бывшие военные укрепления и мыс Шмидта. Природа острова действительно впечатляет! Обрывистые скалы и бесконечные морские просторы. Рекомендую 👍

  • А
    Александр
    22 апреля 2024
    Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
    Кира – интересный рассказчик и замечательный собеседник. Вместе мы проехались по мосту Русскому, посетили Новосильцевскую батарею. Оттуда открывается потрясающий вид на
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    залив; если приехать рано утром – в полной мере можно насладиться тишиной и покоем, глядя на корабли, стоящие вдали. После была дорога к Форту №12, к остаткам былой обороны: где хранились и выкатывались пушки, как могли встретить десант потенциального противника, почему Владивосток в принципе считался неприступной крепостью. Далее была остановка на Мысе Вятлина, а потом началась увлекательная прогулка до Мыса Тобизина. Вся экскурсия заняла около 6 часов, но сколько по пути мы останавливались ради красивых фото, сколько спокойно сидели у моря и любовались видом! В плане организации также никаких нареканий: заберут из отеля, не дадут заскучать в дороге, рассказывая об истории города и края, напоят горячим чаем и привезут в город, куда вам будет удобно. В итоге получилась отличная поездка. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Приморский океанариум»

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  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Приморский океанариум" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 800 до 11 999. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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