Владивосток - город у океана
В данном туре Вы познакомитесь с этим прекрасным морским городом и проведете пять незабываемых дней в Приморье!
окт
окт
ноя
ноя
ноя
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Миллионке
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу или заказ заранее (за дополнительную плату).
Гарантированное заселение с 14:00.
15:00 Сбор на пешеходной улочке — Арбате.
Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Владивостока — Миллионке (в историческом центре города).
Продолжительность 1,5 часа.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Завтрак в гостинице.
14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку, 3 часа.
В программе: центральная площадь, Токаревский маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост.
Экскурсия в Сафари-парк
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Трансфер в пос. Шкотово. В пути — 80–90 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
- Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
- Парк хищных зверей и птиц.
В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Возвращение во Владивосток ориентировочно в 16:00.
За дополнительную плату посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно). Стоимость входного билета:
- взрослые — 400 руб.;
- дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб.;
- дети до 3 лет — бесплатно.
Остров Русский
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00–14:00 Экскурсия на остров Русский, 4 часа.
Маршрут: центральная площадь — Золотой мост — Русский мост — остров Русский — Новосильцевская батарея — кампус ДВФУ (проездом) — музей «Ворошиловская батарея» — центральная площадь.
По окончании экскурсии возможно посещение океанариума на острове Русский в бухте Житкова.
Билет можно приобрести самостоятельно на сайте /кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел + стоимость билета).
Океанариум работает до 20:00. Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиницы
|Действие цены
|2-местное
|3-местное
|1-местное
«Моряк» 2*
|с 22.10.2023
по 25.04.2024
|29 200
|31 200
|53 200
«Экватор» 3*
|с 22.10.2023
по 02.12.2023
|32 000
|30 300
|55 700
|с 03.12.2023
по 28.12.2023
|30 100
|29 000
|53 000
«Версаль» 3*
|с 22.10.2023
по 28.03.2024
|33 950
|—
|58 200
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
|с 22.10.2023
по 04.11.2023
|37 400
|38 500
|60 200
|с 05.11.2023
по 28.12.2023
|36 000
|37 750
|57 400
Варианты проживания
Гостиница «Экваторм»
Гостиница «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.
В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.
По запросу сотрудники организуют трансфер от аэропорта. На территории отеля работает сувенирный магазин.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Моряк»
Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города.
Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.
К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Отель «AZIMUT Владивосток»
Азимут 4* Отель Владивосток является самым новым (открыт после масштабной реновации в мае 2015 г.) и самым вместительным отелем города (378 номеров различных категорий).
Все номера выполнены в концепции SMART – «умная планировка», стильный дизайн и нейтральные тона в отделке номеров располагают к спокойному отдыху.
Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала.
Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.
На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.
По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта.
При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.
Отель «Версаль»
Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива.
Работает бесплатный Wi-Fi. Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами.
В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.
Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно.
Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе (4 ночи)
- Завтраки со второго дня проживания
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер: аэропорт - отель - 2 000 руб. отель - аэропорт - 1 500 руб
- Аэропорт - отель - 2 000 руб
- Отель - аэропорт - 1 500 руб
- Входной билет в Приморский Океанариум:
- Посещение парка львов: взрослые - 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. дети до 3 лет - бесплатно
- Взрослые - 400 руб
- Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб
- Дети до 3 лет - бесплатно
- Дополнительные экскурсии (бронировать заранее):форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел. джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел. мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
- Форт № 7 Владивостокской крепости, 2,5 часа - от 10 600 руб. за 1-3 чел
- Джип-тур на полуостров Гамова, 15 часов - от 26 000 руб. за 1-3 чел
- Мыс Тобизина, 5 часов - от 13 700 руб. за 1-3 чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по возрасту?
Ограничений по возрасту особых нет. Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.
Особенности питания и наличие магазинов в Приморском крае
Продуктовые магазины есть везде и полны продуктов. Есть супермаркеты, работающие круглосуточно. Цены могут отличаться: они немного выше, чем в среднем по стране.
Что делать, если у вас в программе написано, что турист должен взять на маршрут обед-пикник?
Идете в ближайший магазин и покупаете – бутылку с водой, печенье, яблоко. Можно взять хлеб, нарезку мясную или рыбную, сыр, огурцы, орехи, сухофрукты - все, что вы любите.
Не берите много и не стоит брать продукты, которые могут испортиться на жаре! Вы в России, все продукты знакомые - возьмите то, что вы берете на пикник в своем регионе.
Также, когда туристы проживают в гостиницах, мы рекомендуем заказать ранний завтрак "на вынос", а иногда можно заказать обед в ланч-боксах.
С осторожностью отнеситесь к новым продуктам.
Особенно морепродуктам.
Местные жители знают, что такое отравление белком. Это когда вы от жадности съели сразу много краба, креветок, ракушек и другие новые продукты.
Не экспериментируйте на маршруте. Попробуйте новый продукт в кафе или ресторане в небольшом количестве. Если у вас слабый желудок, возьмите с собой таблетки!
Могут ли вноситься изменения в программу тура?
Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе!
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные, при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Хочу выразить благодарность гидам.