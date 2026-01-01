1 день

Сафари-парк

Самостоятельное прибытие в отель, размещение с 06:00.

Завтрак «шведский стол» с 07:00 до 10:30.

Отдых.

12:45 Сбор группы у отеля.

14:00 Экскурсия в Сафари-парке.

Здесь содержатся все животные уссурийской тайги. На участке леса свободно гуляют дикие животные. Всё как в природе, без решёток!

Можно сфотографироваться со зверями, а также покормить и погладить ручных животных.

Более десятка копытных, пострадавших от браконьеров, обрели здесь второй дом, доставляя радость своей красотой и грацией гостям со всей России.

Парк тигров размером с футбольное поле.

На этой территории свободно гуляют 3 тигра (Амур, Тайга, Уссури).

Посетители гарантированно наблюдают тигров с моста, без решёток перед глазами.

Парк копытных Приморского Сафари-парка занимает около 5-ти гектаров леса.

Посетители любуются красивыми ручными оленями на разных территориях, с совершенно разным ландшафтом.

Ручные олени выходят сами к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

На этой территории свободно гуляют 6 видов диких копытных Приморского края, а также ручные кролики.

В парке копытных сейчас живут:

4 диких поросёнка;

2 благородных оленя (изюбря), взрослая ручная самка и взрослый самец;

3 гибридных оленя (кровь пятнистого оленя и изюбря). Самка, оленёнок прошлого года рождения и оленёнок этого года рождения;

9 пятнистых оленей. 7 взрослых и 2 оленёнка (пять ручных);

6 косуль (все ручные);

2 кабарги взрослых. Пара (живут в отдельном красивом Парке кабарог на южном скалистом склоне. Смотрим их с моста, без решёток перед глазами).

А также ручные кролики, Изюбрь самец Леша, Изюбрь самка Бусинка, Гибридный олень, Пятнистые олени, Косули, 3 диких поросёнка.

Парк леопардов.

По периметру Парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе.

Рельеф в Парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море.

В Парке на данный момент проживают 2 леопарда.

Парк взрослых медведей.

Посетители смотрят медведей с моста, также как леопардов и тигров.

Парк построен на южном живописном склоне сопки. В нижней части Парка равнина с летним бассейном для медведей, а в верхней части – крутой склон с камнями и мощные красивые скалы.

В Парке медведей растут дубы и кустарники лещина с леспедецей.

В Парке взрослых медведей живут пять гималайских медведей: Чук, Настя, Винни Пух, Топтыжка и два бурых медведя Миша и Маша. Все четыре медведя двух видов гуляют в одном большом парке все вместе каждый день.

Парк хищных зверей и Парк птиц.

Животные без клеток. 9 видов хищных зверей и 15 видов хищных птиц.

Парк хищников – это огороженный участок леса, где разные виды хищных зверей могут бегать, общаться, играться. Животных можно фотографировать, но нельзя кормить и трогать.

В Парке хищников сейчас живут: 2 лисы, 3 енотовидные собаки, 3 енота-полоскуна, 2 барсука, выдра, 3 дальневосточных лесных кота, 4 красных волка и 1 серый волк.

Экскурсия с проводниками. Самые интересные звери в этом Парке – красные волки. Редчайшие животные, когда-то водившиеся в Приморском крае, но исчезнувшие к настоящему времени из нашей фауны. Можно сфотографироваться с ловчей хищной птицей на перчатке.

Парк львов.

Африканские львы демонстрируются в большом красивом парке на участке долинного леса. Пума с собакой хаски живут вместе в отдельном парке.

На территории Парка львов представлены животные: 4 африканских льва (полуторагодовалые самцы в большом парке), 3 европейские рыси (котята 2017 года рождения), канадская пума, 3 белки-летяги, 2 ошейниковых совки, дальневосточный аист, даурский журавль, козёл Обама, курица, кролики (в Бабушкин дворик можно зайти для кормления и фотосъёмки домашних животных).

18:00 Ориентировочное время возвращения в отель.

Важные заметки дня:

В Сафари-парке запрещается: заходить в парк без проводников, проносить еду для животных и целлофановые пакеты, кормить и трогать хищных животных, кормить копытных своим кормом! Корм для копытных выдается проводником бесплатно во время экскурсии. В парке нет кафе, но имеется палатка с выпечкой и напитками. По желанию вы можете взять питание с собой или покушать в городе по возвращению.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160