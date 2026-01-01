Вас ждут встречи с дикой природой, погружение в городскую историю, морские экспедиции к уникальным островам и незабываемые пейзажи, от которых захватывает дух. Погрузитесь в магию Приморского края!
Программа тура по дням
Сафари-парк
Самостоятельное прибытие в отель, размещение с 06:00.
Завтрак «шведский стол» с 07:00 до 10:30.
Отдых.
12:45 Сбор группы у отеля.
14:00 Экскурсия в Сафари-парке.
Здесь содержатся все животные уссурийской тайги. На участке леса свободно гуляют дикие животные. Всё как в природе, без решёток!
Можно сфотографироваться со зверями, а также покормить и погладить ручных животных.
Более десятка копытных, пострадавших от браконьеров, обрели здесь второй дом, доставляя радость своей красотой и грацией гостям со всей России.
Парк тигров размером с футбольное поле.
На этой территории свободно гуляют 3 тигра (Амур, Тайга, Уссури).
Посетители гарантированно наблюдают тигров с моста, без решёток перед глазами.
Парк копытных Приморского Сафари-парка занимает около 5-ти гектаров леса.
Посетители любуются красивыми ручными оленями на разных территориях, с совершенно разным ландшафтом.
Ручные олени выходят сами к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
На этой территории свободно гуляют 6 видов диких копытных Приморского края, а также ручные кролики.
В парке копытных сейчас живут:
- 4 диких поросёнка;
- 2 благородных оленя (изюбря), взрослая ручная самка и взрослый самец;
- 3 гибридных оленя (кровь пятнистого оленя и изюбря). Самка, оленёнок прошлого года рождения и оленёнок этого года рождения;
- 9 пятнистых оленей. 7 взрослых и 2 оленёнка (пять ручных);
- 6 косуль (все ручные);
- 2 кабарги взрослых. Пара (живут в отдельном красивом Парке кабарог на южном скалистом склоне. Смотрим их с моста, без решёток перед глазами).
А также ручные кролики, Изюбрь самец Леша, Изюбрь самка Бусинка, Гибридный олень, Пятнистые олени, Косули, 3 диких поросёнка.
Парк леопардов.
По периметру Парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе.
Рельеф в Парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море.
В Парке на данный момент проживают 2 леопарда.
Парк взрослых медведей.
Посетители смотрят медведей с моста, также как леопардов и тигров.
Парк построен на южном живописном склоне сопки. В нижней части Парка равнина с летним бассейном для медведей, а в верхней части – крутой склон с камнями и мощные красивые скалы.
В Парке медведей растут дубы и кустарники лещина с леспедецей.
В Парке взрослых медведей живут пять гималайских медведей: Чук, Настя, Винни Пух, Топтыжка и два бурых медведя Миша и Маша. Все четыре медведя двух видов гуляют в одном большом парке все вместе каждый день.
Парк хищных зверей и Парк птиц.
Животные без клеток. 9 видов хищных зверей и 15 видов хищных птиц.
Парк хищников – это огороженный участок леса, где разные виды хищных зверей могут бегать, общаться, играться. Животных можно фотографировать, но нельзя кормить и трогать.
В Парке хищников сейчас живут: 2 лисы, 3 енотовидные собаки, 3 енота-полоскуна, 2 барсука, выдра, 3 дальневосточных лесных кота, 4 красных волка и 1 серый волк.
Экскурсия с проводниками. Самые интересные звери в этом Парке – красные волки. Редчайшие животные, когда-то водившиеся в Приморском крае, но исчезнувшие к настоящему времени из нашей фауны. Можно сфотографироваться с ловчей хищной птицей на перчатке.
Парк львов.
Африканские львы демонстрируются в большом красивом парке на участке долинного леса. Пума с собакой хаски живут вместе в отдельном парке.
На территории Парка львов представлены животные: 4 африканских льва (полуторагодовалые самцы в большом парке), 3 европейские рыси (котята 2017 года рождения), канадская пума, 3 белки-летяги, 2 ошейниковых совки, дальневосточный аист, даурский журавль, козёл Обама, курица, кролики (в Бабушкин дворик можно зайти для кормления и фотосъёмки домашних животных).
18:00 Ориентировочное время возвращения в отель.
Важные заметки дня:
- В Сафари-парке запрещается: заходить в парк без проводников, проносить еду для животных и целлофановые пакеты, кормить и трогать хищных животных, кормить копытных своим кормом! Корм для копытных выдается проводником бесплатно во время экскурсии.
- В парке нет кафе, но имеется палатка с выпечкой и напитками. По желанию вы можете взять питание с собой или покушать в городе по возвращению.
Знакомство с Владивостоком. Квартал Миллионка
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля с 07:00 до 10:30.
10:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку.
Владивосток — особое место на карте страны. Вы надолго запомните его чарующие морские виды, приятный соленый воздух, старинный Токаревский маяк и современные мосты.
Вы посетите смотровые площадки и узнаете, как складывалась история города и чем он живет сегодня.
Вы увидите все «визитные карточки» города, покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке и узнаете, где заканчивается Транссибирская магистраль.
Во время экскурсии вы посетите:
- Привокзальная площадь: Железнодорожный вокзал, Верстовой столб 9288 км., памятник Ленину, Мемориальный паровоз, Морской вокзал.
- Корабельная набережная: Триумфальная арка, Подводная лодка С-56, памятник основателям Владивостока, аллея дружбы.
- Набережная: памятник адмиралу Невельскому, видовая площадка на Амурский залив, Амба — символ города Владивостока.
- Улица Светланская: Центральная площадь, Памятник Борцам за власть советов, ГУМ, Памятник морякам торгового флота, Памятник погибшим в русско-японской войне; пр. Красоты.
- Фуникулер и смотровая площадка, откуда с высоты птичьего полета открывается лучший вид на город и на знаменитый мост через Золотой Рог.
- Токаревский маяк – одна из визитных карточек Владивостока. Маяк расположен «на краю земли» на каменистой косе и является одним из старейших на Дальнем Востоке России.
14:00 Обед в Чифаньке (познакомитесь с традиционной китайской кухней, приготовленной китайскими поварами, проникнетесь душой уличной «чифаньки»).
15:00 Экскурсия «Тайны китайского квартала – Миллионка».
В каждом городе есть своя история, и в каждом городе были места, где жили «богатые и бедные, и криминальные личности». Так и во Владивостоке было такое место – стихийно созданный «китайский квартал», существовавший несколько десятилетий и получивший название в народе «Миллионка».
Вы пройдете через арки и потайные узкие переулки, по лабиринтам «чайна-тауна» в самом центре Владивостока.
Вокруг Миллионки ходит много легенд, а истории передаются из уст в уста. Всё дело в том, что с дореволюционных времен на территории Миллионки проживали китайцы. И не просто проживали, а буквально заполоняли каждый квадратный метр свободного жилья. Это был самый густонаселенный район города, и именно от количества проживающих китайцев и возникло название «Миллионка».
17:00 Ориентировочное время возвращения в отель.
События дня:
- питание: завтрак в гостинице, обед.
- экскурсии: обзорная экскурсия по Владивостоку, поездка на фуникулере (4 часа), тайны Китайского квартала (2 часа).
- передвижение на авто: 60 км по городу, пешком: 3 км.
Остров Фуругельма
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля с 07:00 до 10:30.
08:00 Ориентировочное время выезда на экскурсию.
Отправление в поселок Посьет (250 км).
Остров Фуругельма самый южный остров Приморья и всей России, находится почти у самой границы с Северной Кореей.
Этот край российской земли так и называют — «последний русский остров». Сейчас остров является заповедником, единственным морским заповедником в России.
Более 98% его площади занимает акватория залива Петра Великого Японского моря.
На небольших островах заповедника можно встретить колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана — крупнейшие в мире. Также, здесь расположено единственное в России место, где гнездятся редчайшие в мире птицы — желтохвостая цапля и малая колпица.
В Дальневосточном морском заповеднике под охраной находятся камчатский краб, тюлень ларга, дальневосточный трепанг, гигантский осьминог, гребешок приморский и колонии морских птиц.
В водах заповедника встречаются дельфины, касатки и киты малые полосатики.
В поселке мы пересаживаемся на быстроходные катера, наш путь лежит через живописные мысы Назимова и Аставьева, полюбуемся берегами знаменитого полуострова Краббе.
Осмотрим великолепные скалы-кекуры: Дракончик, Кормящаяся утка, Поросёнок, Пьющий слон, Каменная дуля, Палец.
Вы увидите красивейшие гроты, пещеры и арки, насладитесь нетронутой дикой природой и посетите лежбище морских котиков — тюленей ларга.
На самом острове Фуругельма вас ожидает экскурсия, а также время для купания.
Чистейшая голубая вода, белые пляжи, мягкий коралловый песок, заросшие буйной субтропической растительностью сопки, богатейшая флора и фауна… Сразу возникает ощущение, что вы в Раю!
22:00 Возвращение в отель (ориентировочно).
События дня:
- авто 500 км (расстояние в обе стороны) + катер;
- вкл. питание: завтрак;
- экскурсии:
- Экскурсия «Самый южный остров Приморья».
- Лежбище ларгов.
- Купание в бухте.
Важные заметки дня:
- Берите принадлежности для купания (шлепки для песчаного пляжа, купальник, полотенце, лежанку).
- На острове у вас будет свободное время от 1,5 до 3-х часов.
- Есть пляжная раздевалка, также большая беседка со столом для пикника, можете взять бутерброды, чай, обязательно воду 1,5 литра на человека, фрукты, снеки.
- Форма одежды для катера спортивная; удобная, по погоде. Обувь – лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем взять непромокаемую ветровку. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
- Важно! На катере вы можете быстро обгореть, пользуйтесь солнцезащитным кремом, укрывайтесь одеждой. Катер – быстроходный, прогулочный, рассчитан на группу до 12 человек. Катер от ветра не закрыт, имеет только тент от солнца. Погода на море переменчивая, может пригодиться дождевик. На катере обязательно надевать спасательный жилет! Нужно быть готовым забираться и спускаться с катера без трапа. Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать – будьте готовы и к этому!
- Экологическая тропа проложена по острову. От берега идет непродолжительный, но крутой подъем вверх, потом ровная тропа к видовой площадке. Нетренированным придется попотеть ради красот заповедника!
- Чтобы получить максимум удовольствия, потренируйтесь перед поездкой во Владивосток, не засиживайтесь перед телевизором, походите пешком, поднимайтесь без лифта в квартиру – тогда на маршруте будет полегче.
- Обед-пикник возьмите с собой, также воду, можно взять термос с горячим чаем и обязательно пакет для мусора.
Остров Русский
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
09:30 Отправление на программу.
Остров Русский — крупнейший остров в заливе Петра Великого Японского моря. Не так давно он был базой Тихоокеанского флота России и режимной территорией, теперь он открыт для посещения.
В ходе экскурсии вы полюбуетесь красотами приморской природы, познакомитесь с удивительной историей острова и увидите его развитие. Вы услышите историю Владивостокской крепости, посетите форт Поспелова и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи.
Поездка по двум мостам до Русского острова, через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный.
По пути проезжаем половину острова, всю его асфальтированную часть и видим всё самое главное, сворачивая в самую глубь острова.
Первое, что приходит в голову, когда думаешь о Владивостоке, – крабы, гребешки, устрицы и трепанг. Верно! Японское море уникально благодаря своему биологическому разнообразию. Оно соединяется с океанами довольно мелководными проливами и само по себе является маленькой моделью отдельного океана.
Благодаря тёплым течениям в Японском море можно увидеть так называемых южных мигрантов, которые обычно водятся в южных морях.
Вы посетите ферму по выращиванию морских моллюсков. Увидите основной цех и познакомитесь с технологией искусственного разведения дальневосточного трепанга, мидий, устриц и гребешков. Завершите знакомство с фермой сытным обедом и дегустацией устриц и гребешков!
От бухты Воевода мы держим путь к знаменитому Приморскому океанариуму. По пути сделаем небольшую остановку на смотровой площадке и полюбуемся одним из красивейших мысов острова – Вятлина.
Главный корпус океанариума выполнен в форме двустворчатой раковины тридакны, кроме самого океанариума общей площадью 37000 квадратных метров здесь имеется арена и трибуны с дельфинарием, научные лаборатории, экспозиции доисторических животных, тропический сад и прочее.
Желающих посетить это уникальное место не мало, поэтому будьте готовы к очереди на вход. После прохода для вас отроется новый удивительный мир, поскольку Приморский Океанариум — это не просто океанариум, а научно-образовательный комплекс!
После погружения в подводный мир вы отправитесь знакомиться с военно-исторической частью острова, ведь Русский — это «щит» города и важный стратегический объект крепости Владивосток.
Восхитительный вид на бухту Новик, пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог — всё это форт Поспелова.
Вы узнаете, почему этому укреплению дали имя князя Дмитрия Донского и как подобные сооружения показали себя во время Русско-японской войны, заглянете в казармы и пройдете по подземным ходам…
Новосильцевская батарея расположена на мысе Новосильского и относится к восточному фронту берегового фронта Владивостокской крепости. Предназначена для защиты Скрыплевского рейда и прохода на внутренний рейд Владивостока с восточной стороны. Сейчас это не просто батарея, но и лучшие виды на Русский мост!
19:00 Ориентировочное возвращение в отель.
События дня:
- Включённое питание: завтрак. Обед на ферме с мастер-классом по приготовлению мидий. Дегустация гребешка и устриц.
- Экскурсии:
- посещение фермы марикультуры (Воевода);
- посещение океанариума;
- посещение форта Поспелова;
- смотровая площадка (обзор мыса Вятлина);
- посещение Новосильцевской батареи;
- Авто: 100 км.
- Пешком: 5 км.
Важные заметки дня:
Для посещения Новосильцевской батареи потребуется удобная прогулочная или спортивная обувь. Поскольку объект находится на мысу с крутыми скальными обрывами, окруженном с трёх сторон морем, прогуливаясь по нему, нужно соблюдать осторожность.
Свободный день или экскурсия на мыс Тобизина (за доп. плату)
Завтрак шведский стол в ресторане отеля.
Свободный день
12:00 Дополнительная экскурсия на мыс Тобизина – край земли русской! (длительность 4-5 часов).
Мыс Тобизина — скалистый и обрывистый, является восточным входным мысом бухты Новый Джигит. Назван мыс в честь Ивана Романовича Тобизина (1808—1878), вице-адмирала и командира Ревельского порта (Ревель — старое название Таллина, столицы Эстонии).
Главная достопримечательность мыса Тобизина — это необыкновенные скалы, форма мыса и небольшой грот, который можно увидеть только, если зайти с моря. По срезам этих скал геологи изучали историю появления Приморья.
В этой экскурсии есть пешеходная прогулка по лесной тропинке вдоль побережья, где открываются захватывающие дух виды на утёсы. Если повезёт, то встретим диких лис, а они за угощение согласятся на фотосессию.
С вершины полуострова открывается великолепная панорама близлежащих островов архипелага императрицы Евгении, Уссурийского залива и залива Петра Великого.
Важные заметки:
- Эта экскурсия не подойдет вам, если вы испытываете страх перед высотой. Частично маршрут пролегает по тропам, расположенным рядом с обрывами отвесных скал. Ближе к концу маршрута вам нужно будет преодолеть небольшой скальный подъем, где для вашего удобства провешен канат. Живописная тропа протяженностью 2,5-3 километра вдоль скал, местами достигающих высоты 50 метров над уровнем моря.
- Запись на мыс Тобизина производится при бронировании тура или не позднее чем за 15 дней до начала поездки. Оплата производится при наборе группы от 5 человек до начала тура.
- Рекомендуемый возраст: 15+.
Остров Путятин. Лежбище ларгов и морских львов
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля с 07:00 до 10:30.
08:00 Отправление на программу. Дорога в сторону Находки.
Остров Путятина – один из самых красивых островов Залива Петра Великого. Он расположен в 35 км от Находки, в заливе Стрелок. Удаленность от цивилизации сохранила остров почти в первозданном виде — с удивительными пейзажами, чистыми бухтами и двумя озерами.
Дорога до острова завораживает:
- мы подойдем к камням Унковского, где отдыхают обаятельные тюлени ларга (морские котики). Каждая поездка к лежбищу – лотерея, и мы обязательно испытаем удачу!
- подойдем к знаменитым кекурам «Пять пальцев». Кекур — столбовидная или конусообразная скала естественного происхождения, высота пяти пальцев от 20 до 40 метров. В зависимости от погоды камни окрашиваются в разные цвета — от черного до белого. Это любимое место морских львов (сивучи), здесь же вы увидите птичий базар.
- «Пьющий слон», «Черепаха», «Нефертити» и «Носорог» — необычные кекуры острова Путятин. Один из самых насыщенных на впечатления дней, наслаждайтесь чистейшим морем и невероятными пейзажами!
20:00 Ориентировочное возвращение в отель.
События дня:
- питание: завтрак в отеле.
- экскурсии: морская экскурсионная прогулка, лежбище морских львов, купание на острове Путятин, лежбище ларгов.
- передвижение на авто: 150 км до посадки на катер.
Важные заметки дня:
- Вдоль берега океаническое течение, опасно заплывать далеко от берега, нельзя плавать на кругах и матрасах!
- Берите принадлежности для купания (шлепки для песчаного пляжа, купальник, полотенце, лежанку). На острове у вас будет свободное время от 1,5 до 3-х часов. Есть пляжная раздевалка, также большая беседка со столом для пикника, можете взять бутерброды, чай, обязательно воду 1,5 литра на человека, фрукты, снеки.
- Форма одежды для катера спортивная; удобная, по погоде. Обувь – лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем взять непромокаемую ветровку. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
- Важно: на катере вы можете быстро обгореть, пользуйтесь солнцезащитным кремом или укрывайтесь одеждой.
- Катер – быстроходный, прогулочный, рассчитан на группу до 12 человек. Катер от ветра не закрыт, имеет только тент от солнца. Погода на море переменчивая, может пригодиться дождевик. На катере обязательно надевать спасательный жилет! Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа – крутой нос, подаем руку, подсаживаем под попу… Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать – будьте готовы и к этому!
- Обед-пикник возьмите с собой, также воду, можно взять термос с горячим чаем и обязательно пакет для мусора.
Полуостров Гамова
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля с 08:00 до 10:30 (или ланч бокс из отеля).
08:30 Ориентировочное время отправления на программу. Незабываемое путешествие на удивительный и прекрасный полуостров Гамова! С этого места вы получите одни из самых незабываемых впечатлений! Многим трудно поверить, что такое сказочное место находится в России.
Наш гид расскажет удивительную историю рода Янковских (увидим их дом) и семьи Шевелевых, посмотрим спящие шхуны бухты Витязь, остров Томящегося сердца, могильные сосны бухты Теляковского, а также увидим огни самого крайнего маяка России на полуострове Гамова — всё это и многое другое в нашем увлекательном путешествии.
Полуостров Гамова — жемчужина приморского побережья. Эти живописные берега омываются заповедными водами. Здесь пахнет морем и сосновой смолой, шумит прибой и шелестят травы.
22:00 Ориентировочное возвращение в отель.
События дня:
- Питание: завтрак.
- Экскурсии: полуостров Гамова, замок Янковского.
- Купание в море с катера
- Авто: 230 км до полуострова, морская экскурсия.
Важные заметки дня:
- Транспорт на маршруте может быть заменен по погодным условиям, передвижение возможно на катерах или на внедорожниках.
- Форма одежды — спортивная! Удобная обувь без каблука! Сменную одежду можно оставить в большом пакете в авто или в катере.
- Вас ждет пересеченная местность, крутые подъемы и спуски, узкие тропы.
- Будьте осторожны и собраны у обрывов, не делайте селфи в опасных местах!
- Возьмите с собой обед, воду, мусорный пакет и купальные принадлежности (купаемся с катера в открытом море).
Завершение программы
Завтрак шведский стол в ресторане отеля.
Освобождение номеров до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Cosmos Smart Vladivostok Hotel 3*» в г. Владивостоке. Возможен выбор тарифа без проживания.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Стоимость
|Июнь
|Август
|При двухместном размещении
|120 700
|133 200
|Доплата за SNGL
|26 600
|33 300
|Тариф экскурсионный (без отеля)
|74 400
|81 900
Возможно оформление тура с подселением.
Варианты проживания
Гостиница «Космос Смарт Владивосток Отель»
«Космос Смарт Владивосток Отель» находится во Владивостоке, неподалеку от центра города. Здесь гости смогут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi, оставить свой багаж в камере хранения, воспользоваться услугами «звонок — будильник» и прачечной. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. Возможно проживание с собаками за дополнительную стоимость.
К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера различных категорий. Все они поделены на различные категории, и каждый включает в себя удобную и качественную мебель и современную технику. В помещениях представлены просторные кровати, личные ванные комнаты с теплым полом, комплект косметических принадлежностей.
На территории работает ресторан, в котором подаются блюда европейской и азиатской кухни. Продукты можно купить в ближайших кафе и ресторанах.
Отдыхающие могут прогуляться в Покровском парке, посетить детский музейный центр и театр Андрея Нартова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах со всеми удобствами в Cosmos Smart Vladivostok Hotel 3* - 7 ночей (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание, указанное в программе (8 завтраков в отеле, 2 обеда)
- Транспорт: микроавтобус, быстроходные катера
- Экскурсионная программа (включая входные билеты и экологические сборы):обзорная экскурсия по Владивостоку + поездка на фуникулеребольшая экскурсия в Сафари-парке: парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк медведейпарк хищных зверей и Парк птицпарк львов - самостоятельная прогулка - свободное время. экскурсия по о. Русский: посещение фермы марикультурыкупание в мореостановка на смотровой площадке (вид на мыс Вятлина) посещение океанариумапосещение форта Поспеловапосещение Новосильцевской батареиполуостров Гамова - экологическая тропа и купание в море (морская экскурсия) самый южный остров России - о. Фуругельма: Дальневосточный морской заповедник - экскурсиялежбище ларговкупание в мореэкскурсия «Тайны китайского квартала Миллионка» невероятный остров - Путятин: лежбище морских львовлежбище ларговкупание в бухте
- Обзорная экскурсия по Владивостоку + поездка на фуникулере
- Большая экскурсия в Сафари-парке: парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк медведейпарк хищных зверей и Парк птицпарк львов - самостоятельная прогулка - свободное время
- Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк медведей
- Парк хищных зверей и Парк птиц
- Парк львов - самостоятельная прогулка - свободное время
- Экскурсия по о. Русский: посещение фермы марикультурыкупание в мореостановка на смотровой площадке (вид на мыс Вятлина) посещение океанариумапосещение форта Поспеловапосещение Новосильцевской батареи
- Посещение фермы марикультуры
- Купание в море
- Остановка на смотровой площадке (вид на мыс Вятлина)
- Посещение океанариума
- Посещение форта Поспелова
- Посещение Новосильцевской батареи
- Полуостров Гамова - экологическая тропа и купание в море (морская экскурсия)
- Самый южный остров России - о. Фуругельма: Дальневосточный морской заповедник - экскурсиялежбище ларговкупание в море
- Дальневосточный морской заповедник - экскурсия
- Лежбище ларгов
- Экскурсия «Тайны китайского квартала Миллионка»
- Невероятный остров - Путятин: лежбище морских львовлежбище ларговкупание в бухте
- Лежбище морских львов
- Купание в бухте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные услуги: экскурсия к мысу Тобизина - 6 500 руб. /чел
- Экскурсия к мысу Тобизина - 6 500 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Возьмите с собой две пары купальных принадлежностей.
- Обязательно солнцезащитный крем! Даже в пасмурную погоду используйте его. Во Владивостоке солнце беспощадное, берегите кожу.
- Зонты не всегда могут помочь во время дождя из-за ветра и доставят неудобство, особенно на катере, поэтому лучше всего взять дождевик.
- Мы рекомендуем использовать обувь по типу «Кроксов» или сандалии. Если во время дождя промокнут кроссовки, то есть вероятность, что они не высохнут до конца отпуска…). Также на катерах капитаны просят разуваться, а на многих островах песок… Будет ли вам удобно в кроссовках?
- Легкие кроссовки обязательно возьмите с собой.
- Для вечерних прогулок возьмите курточку и кофту. В туре нет длительных пеших походов, длительных морских переездов (поэтому мы используем небольшие быстроходные катера, они шустрые и маневренные + позволяют подойти максимально близко к берегу или лежбищу морских животных).
- По ходу маршрута вашим незаменимым другом станет рюкзак, комфортный для вас лично, в котором вы будете носить воду, перекус для островов, кофту с длинным рукавом и легкие штаны, купальники, зарядное устройство и личные лекарства.
- Для любого типа кожи мы советуем не только солнцезащитный крем, но и одежду, закрывающую руки и ноги во время передвижения на катере! От воды мы загораем еще сильней, берегите себя.
- Обязательно головные уборы, не забывайте их придерживать на катерах, а то они достанутся морским львам и котикам.
Во Владивостоке особенный климат — повышенная влажность, соответственно, вещи сохнут долго.
Рекомендуем брать с собой 2 купальных комплекта, из обуви не только кроссовки, но и кроксы или сланцы, также для некоторых пляжей пригодятся коралловые тапочки.
В отеле нет сушильных мест, но можно запросить обогреватель, его можно установить в душевой и быстрее высушить вещи.
Дальний Восток — это то место, где вы можете взять с собой пуховик, дождевик и обязательно купальник. Так шутят местные. Ливни, как правило, обильные, но быстро проходят. Так как город расположился на сопках, то потоки воды быстрые, и в низинах образовываются лужи, порой они могут быть по колено, в некоторых местах даже выше. Примите это как приключение.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли короткое описание по дням?
День 1. Сафари-парк (Шкотовский район).
Самостоятельное прибытие в отель.
Размещение с 06:00, завтрак в отеле шведский стол.
12:45 Сбор группы у отеля.
14:00 Большая экскурсия в Сафари парке.
1-ая экскурсия (С экскурсоводом 60 мин) Парк тигров, парк копытных, парк леопардов, парк медведей.
2-я экскурсия (С экскурсоводом 40 мин) Парк мелких хищных зверей, парк хищных птиц.
3-я экскурсия (Самостоятельно) Парк львов, парк рысей, парк пум, парк лилигра, парк кроликов, бабушкин дворик.
18:00 Завершение программы у отеля.
День 2. Знакомство с Владивостоком + квартал Миллионка.
Завтрак шведский стол в ресторане отеля с 07:00 до 10:30.
10:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку (достопримечательности, фуникулер, маяк).
14:00 Обед Накрытие в чифаньке.
15:00 Экскурсия по Миллионке.
17:00 Ориентировочное время завершения программы у отеля.
День 3. Самый южный остров России – Фуругельма.
Завтрак шведский стол в ресторане отеля с 07:00 до 10:30
08:00 Ориентировочное время выезда на экскурсию. Отправление в поселок Посьет Остров Фуругельма самый южный остров Приморья и всей России.
22:00 Возвращение в отель (ориентировочно).
День 4. Русский остров: мореферма, форты, океанариум.
Завтрак шведский стол в ресторане отеля.
09:30 Выезд на программу
Поездка по двум мостам до Русского острова.
Время для купания в бухте Воевода.
Экскурсия на мореферму с мастер классом по приготовлению мидий и обедом + дегустация устрицы и гребешка.
Посещение океанариума.
Фото стоп с видом на мыс Вятлина.
Пешеходная экскурсия «Форт Поспелова».
Пешеходная экскурсия «Новосильцевская батарея».
19:00 Возвращение в отель (ориентировочно).
День 5. Свободный день или мыс Тобизина.
Завтрак шведский стол в ресторане отеля.
12:00. Дополнительная экскурсия – мыс Тобизина – край земли русской! (Длительность 4- 5 часов)
17:00 Возвращение в отель (ориентировочно).
День 6. Остров Путятин, лежбище ларгов и морских львов.
Завтрак шведский стол в ресторане отеля с 07:00 до 10:30.
08:00 Ориентировочное время отправления на программу. Дорога в сторону Находки. О. Путятина – один из самых красивых островов Залива Петра Великого.
20:00 Возвращение в отель (ориентировочно).
День 7. Полуостров Гамова – самое незабываемое впечатление!
Завтрак шведский стол в ресторане отеля или ланч бокс из отеля.
08:30 Ориентировочное время выезда на программу. Незабываемое путешествие на удивительный и прекрасный полуостров Гамова!
22:00 Ориентировочное время завершения программы у отеля.
День 8. Прощаемся с Владивостоком (среда).
Завтрак шведский стол в ресторане отеля с 07:00 до 10:30.
Освобождение номеров до 12:00.
Самостоятельное отправление в аэропорт.
Что ещё важно знать?
Тур доступен для лиц старше 10 лет.
Максимальное количество человек в одной группе – 16.
За 7-10 дней до начала тура мы откроем чат группы в Max, где познакомимся, напомним о вещах, которые понадобятся в поездке, расскажем о сувенирах, ресторанах и проходящих фестивалях.
Разница в часах: Москва – +7.
Запись на дополнительные экскурсии осуществляется при бронировании тура, оплата возможна на месте. Экскурсии состоятся при наборе группы от 5 человек.
По маршруту два места встречи: отель «Космос» и у кинотеатра «Океан».
В первый день тура вся группа встречается у выхода из отеля «Космос» (в жаркую погоду в холле отеля).
Со второго дня тура действуют два места посадки:
- Остановка «Инструментальный завод» (одна минута от «Космос» отеля. Парковка отеля часто бывает перекрыта автомобилями, чтобы не тратить время на выезд и заезд, мы встретимся с вами на остановке).
- Ротонда у кинотеатра «Океан».
Порядок посадки в точках сбора на экскурсию может корректироваться в зависимости от дорожной ситуации. Куратор маршрута за день до отправления на экскурсию будет публиковать в чате точное время сбора у ротонды и гостиницы.
Рассадка в автобусе не фиксируется! Если вас укачивает, запаситесь специальными средствами, ведь помимо транспортного переезда будет много катерных экскурсий, а это волны!
Важно понимать, что погода в Приморье очень непредсказуема! Тайфуны, яркое солнце, туманы — всё это может внести корректировки в порядок проведения экскурсий.
На Фуругельма и Путятине нет оборудованных причалов. Будьте готовы спуститься с катера в воду и дойти до пляжа пешком.
Конечно, не забываем — капитан всегда прав! Внимательно слушаем и следуем всем указаниям на борту катера. Безопасность превыше всего!
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине оплата за экскурсию не возвращается.
В зависимости от погодных условий время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от компании ситуациями.
В периоды ухудшения погоды (тайфуны, заносы на дорогах, очень высокие температуры воздуха, ливни, наводнения, туман и пр.) компания оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий или программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены — исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и куратором тура.
Что нужно знать про гостиницу?
Cosmos Smart Vladivostok Hotel 3* – это современный отель вблизи самого центра Владивостока. Удобное местоположение гостиницы позволит вам без труда добраться в любую точку города. Отель идеально подходит для тех, кто привык к удобству и желает отдыхать с комфортом, а индивидуальный подход к каждому гостю сделает ваше пребывание в отеле поистине незабываемым.
Двухместный номер. Удобный и практичный номер с двумя отдельными кроватями, с легкостью трансформирующимися в одну сверхширокую — идеальный выбор для путешествующих вдвоем. Стильный дизайн и фирменный набор услуг гарантируют Вам комфортабельный отдых. А ортопедические матрасы российского бренда «ORMATEK» обеспечат комфортный сон и восстановление после насыщенного дня. Площадь 24 м2. Для комфортного отдыха: фен, халат, тапочки и чайный набор, 1 бутылка воды каждый день для каждого гостя.
Одноместный номер. Уютный и светлый одноместный номер с большой широкой кроватью — оптимальный выбор как для отдыха, так и для деловой поездки. К услугам гостей всё необходимое и даже больше: от средств связи и ТВ до тапочек. А ортопедические матрасы российского бренда «ORMATEK» обеспечат комфортный сон и восстановление после насыщенного дня. Площадь 18 м2. Для комфортного отдыха: фен, халат, тапочки и чайный набор, 1 бутылка воды каждый день.
Ресторан. На первом этаже гостиницы расположен фермерский ресторан «Ogonёk». Дальневосточная кухня, приготовленная с душой, не оставила равнодушным ни одного гостя! От отеля до железнодорожного вокзала Владивостока — 10 минут езды, а до международного аэропорта Владивостока — 52 км.