Вечером Мамаев курган выглядит совсем иначе.
Мягкая подсветка подчёркивает детали мемориала, на аллеях становится тише, а с вершины открывается панорама ночного Волгограда.
Во время прогулки вы познакомитесь с историей Сталинградской битвы, узнаете, как создавался мемориальный комплекс и монумент «Родина-мать зовёт!», а затем увидите город в огнях с одной из лучших смотровых площадок.
Мягкая подсветка подчёркивает детали мемориала, на аллеях становится тише, а с вершины открывается панорама ночного Волгограда.
Во время прогулки вы познакомитесь с историей Сталинградской битвы, узнаете, как создавался мемориальный комплекс и монумент «Родина-мать зовёт!», а затем увидите город в огнях с одной из лучших смотровых площадок.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы». Увидите горельеф «Память поколений», аллею пирамидальных тополей, площадь Стоявших насмерть и композицию «Ни шагу назад».
- Прогуляетесь вдоль стен-руин, побываете на площади Героев и у монументального рельефа.
- Посетите Зал Воинской Славы с Вечным огнём и площадь Скорби.
- Подниметесь к монументу «Родина-мать зовёт!», Воинскому мемориальному кладбищу и храму Всех Святых.
- С вершины Мамаева кургана полюбуетесь вечерней панорамой Волгограда: увидите стадион «Волгоград Арена», Танцующий мост, Центральный парк и самое высокое в Европе колесо обозрения.
Организационные детали
- На маршруте имеются ступени. Подъём на Мамаев курган для людей с ограниченными возможностями может быть затруднительным. Тем не менее темп экскурсии достаточно размеренный и не требует особой физической подготовки.
- Остаток нужно оплатить наличными перед началом экскурсии.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 21:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножия Мамаева кургана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 438 туристов
Мы предлагаем услуги по организации индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и экскурсионному обслуживанию тургрупп в Волгограде. Организуем экскурсии и туры
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