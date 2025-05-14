Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0

Мамаев курган — это не только величественный монумент «Родина-мать зовет!», но и аллея пирамидальных тополей, площадь стоявших насмерть, площадь героев, площадь скорби и зал воинской славы. Все эти объекты имеют авторский замысел, в каждую площадь автор вложил особый смысл. Какой? Об этом подробно расскажу и покажу массу интересных и уникальных архивных фотографий.
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Ближайшие даты:
14
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Время начала: 10:00, 12:30, 15:00

Описание экскурсии

Мамаев курган: величие и смысл

Мамаев курган — это не просто памятник, это целый комплекс, который хранит в себе память о героических событиях. В центре внимания находится величественный монумент «Родина-мать зовет!», который вдохновляет и вызывает глубокие чувства. Но это лишь одна из составляющих этого уникального места.

Аллея пирамидальных тополей

Прогуливаясь по аллее пирамидальных тополей, вы можете ощутить атмосферу спокойствия и величия. Эти деревья символизируют стойкость и силу, создавая неповторимый ландшафт, который вдохновляет на размышления о прошлом.

Площади Мамаева кургана

На территории кургана расположены несколько площадей, каждая из которых имеет свой уникальный замысел:

  • Площадь стоявших насмерть — место, где можно почувствовать дух героизма и преданности.
  • Площадь героев — дань уважения тем, кто проявил отвагу и мужество в трудные времена.
  • Площадь скорби — пространство для размышлений о потерях и трагедиях, которые пережил наш народ.

Зал воинской славы

Зал воинской славы — это особое место, где хранятся имена тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Здесь можно увидеть множество уникальных архивных фотографий, которые рассказывают о героических подвигах и событиях, оставивших след в истории.

Каждый элемент Мамаева кургана наполнен глубоким смыслом и историей. Приезжая сюда, вы не только знакомитесь с памятниками, но и погружаетесь в атмосферу памяти и уважения к тем, кто сражался за нашу свободу.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1500 ₽
Детский (школьник)800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Величественный монумент «Родина-мать зовет!»
  • Аллея пирамидальных тополей
  • Площадь стоявших насмерть
  • Площадь героев
  • Площадь скорби
  • Зал воинской славы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подножие Мамаева кургана
Завершение: Вершина кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Необходимо при себе иметь воду и головные уборы
  • Время экскурсии может меняться в зависимости от состава группы и погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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