Волгоград - город, где история оживает на каждом шагу. Экскурсия познакомит с местами, связанными с героической обороной Сталинграда.
Посетители увидят Новый экспериментальный театр, Памятник Александру Невскому и Собор Александра Невского. Площадь Павших Борцов и Аллея героев напомнят о жертвах и подвигах. Прогулка по набережной Волги откроет стратегическое значение реки. Это путешествие оставит неизгладимое впечатление о мужестве и стойкости
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю
- 🏛️ Знаковые памятники
- 🌊 Прекрасные виды Волги
- 🗺️ Уникальные рассказы гида
- 🎭 Культурное наследие
Что можно увидеть
- Новый экспериментальный театр
- Памятник Александру Невскому
- Собор Александра Невского
- Площадь Павших Борцов
- Тополь
- Гостиница «Волгоград»
- Часовня Александра Невского
- Аллея героев
- Набережная Волгограда
- Волга
- Ротонда
- Бронекатер БК-31
Описание экскурсии
- Новый экспериментальный театр — современное культурное пространство, которое играет важную роль в понимании исторического наследия Сталинграда.
- Памятник Александру Невскому — величественный монумент, олицетворяющий крепость духа русского народа.
- Собор Александра Невского, который был воссоздан в 2020 году.
- Площадь Павших Борцов — это место памяти о тех, кто сражался за свободу Сталинграда. Мы остановимся на площади у монумента и поговорим о цене победы и спасения города.
- Тополь — дерево, пережившее ужасы войны и ставшее символом жизнестойкости. А ещё — возрождения и продолжения жизни.
- Гостиница «Волгоград» — одно из исторических зданий, которое во времена Сталинградской битвы стало центром медицинской помощи и социальной поддержки.
- Часовня Александра Невского — маленькая святыня, построенная на месте оригинального собора Александра Невского.
- Аллея героев, на которой увековечены имена тех, кто сражался за Сталинград.
- Набережная Волгограда — мы прогуляемся и полюбуемся видом Волги, и вы услышите об ожесточённых боях, которые здесь велись во время войны.
- Волга — мы расскажем о важной стратегической роли реки в период Сталинградской битвы.
- Ротонда — прекрасный архитектурный памятник в живописном месте — она служила щитом для солдат.
- Бронекатер БК-31, поднятый со дна Волги в 2017 году — он активно участвовал в военных операциях, а сегодня стал символом мужества и силы военно-морских сил во время Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- Все объекты мы осмотрим снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 539 туристов
Меня зовут Андрей. Я коренной волгоградец, а в прошлом — штурман военного самолёта. Знаю и люблю свой город. Наша команда гидов готова поделиться с вами знаниями о нём на индивидуальных и групповых экскурсиях. До встречи в Волгограде!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Тамара
30 июл 2025
Гид Александр-начинающий специалист. Очень доброжелательный юноша, эмоционально участвующий во всех событиях, о которых рассказывает. Очень приятно смотреть на величественный город в компании человека, который по-настоящему влюблен в него. НЭТ, нулевой
Входит в следующие категории Волгограда
