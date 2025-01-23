Групповая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением Мамаева Кургана на электробусе

Размеренная обзорная экскурсия с сертифицированным гидом по Волгограду, охватывающая все основные достопримечательности и исторические события. В ходе экскурсии обратим внимание на малоизвестные факты из истории города, поговорим об архитектуре, истории восстановления города в послевоенное время, а также обязательно посмотрим смену роты почетного караула в Пантеоне Воинской Славы на Мамаевом Кургане.

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Описание экскурсии

Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград»

Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по городу-герою Волгограду, где вы сможете узнать о его богатой истории и значимых памятниках. Под руководством профессионального экскурсовода вы посетите главную высоту России — Мамаев курган, который является символом мужества и стойкости.

Основные достопримечательности

Во время экскурсии вы познакомитесь с ключевыми историческими местами, включая:

Центральную набережную им. 62-ой Армии

Аллею Героев — волгоградский Арбат

Мемориальный сквер и площадь Павших Борцов

Нулевой километр и пост №1

Вечный огонь

Улицу Мира — символ возрожденного города

Дом сержанта Якова Павлова

Руины мельницы Гергардта

Мамаев курган

Особое внимание будет уделено Мамаеву кургану, где вы сможете посетить Храм Всех Святых, открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь также пройдет смена роты почётного караула в Пантеоне Славы, что станет незабываемым моментом вашего визита.

Историческое значение

Экскурсия позволит вам глубже понять историю Царицына, Сталинграда и Волгограда, ощутить дух времени и значимость каждого памятника. Это путешествие не только познакомит вас с важными событиями прошлого, но и подарит возможность насладиться красотой и атмосферой города.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Волгоград — город, который хранит память о героизме и стойкости своего народа!