Групповая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением Мамаева Кургана на электробусе

В ходе экскурсии обратим внимание на малоизвестные факты из истории города, поговорим об архитектуре, истории восстановления города в послевоенное время, а также обязательно посмотрим смену роты почетного караула в Пантеоне Воинской Славы на Мамаевом Кургане.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград»
Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по городу-герою Волгограду, где вы сможете узнать о его богатой истории и значимых памятниках. Под руководством профессионального экскурсовода вы посетите главную высоту России — Мамаев курган, который является символом мужества и стойкости.
Основные достопримечательности
Во время экскурсии вы познакомитесь с ключевыми историческими местами, включая:
- Центральную набережную им. 62-ой Армии
- Аллею Героев — волгоградский Арбат
- Мемориальный сквер и площадь Павших Борцов
- Нулевой километр и пост №1
- Вечный огонь
- Улицу Мира — символ возрожденного города
- Дом сержанта Якова Павлова
- Руины мельницы Гергардта
Мамаев курган
Особое внимание будет уделено Мамаеву кургану, где вы сможете посетить Храм Всех Святых, открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь также пройдет смена роты почётного караула в Пантеоне Славы, что станет незабываемым моментом вашего визита.
Историческое значение
Экскурсия позволит вам глубже понять историю Царицына, Сталинграда и Волгограда, ощутить дух времени и значимость каждого памятника. Это путешествие не только познакомит вас с важными событиями прошлого, но и подарит возможность насладиться красотой и атмосферой города.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Волгоград — город, который хранит память о героизме и стойкости своего народа!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2500 ₽
|Детский (до 12 лет)
|2000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Центральная набережная им. 62-ой Армии - главные ворота в город со стороны Волги
- 2. Аллея Героев - Волгоградский Арбат, наполненный историческими памятниками
- 3. Мемориальный сквер - место, увековечивающее память о героях
- 4. Площадь Павших Борцов - историческое место, связанное с событиями Великой Отечественной войны
- 5. Нулевой километр - знак отсчета всех дорог Волгограда
- 6. Пост №1 и Вечный огонь - символы вечной памяти павшим героям
- 7. Улица Мира - символ возрожденного послевоенного города
- 8. Дом сержанта Якова Павлова - один из бастионов солдатской славы
- 9. Площадь ИМ.В.И. Ленина - центральная площадь с важными историческими объектами
- 10. Руины мельницы Гергардта - сохранившийся памятник боевых действий
- 11. Мамаев курган - главная высота России 102.0 - храм Всех Святых, открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
- 12. Пантеон Славы на Мамаевом Кургане - место смены роты почетного караула
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Проезд на метротраме/электробусе
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Важная информация
- Для экскурсии по Волгограду выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой камеру - центральная часть города, в которой сосредоточены главные достопримечательности, чрезвычайно фотогенична
- Также на пешую часть экскурсии по Волгограду рекомендуем взять с собой бутылочку воды, на всякий случай зонт и небольшой перекус для Вашего ребёнка
- Часть маршрута обзорной экскурсии проходит на электробусе или на единственном в России подземном трамвае, который оплачивается дополнительно из расчета ~35 руб/билет в одну сторону. Запланировано не более 1-2 проездов
- Большая часть пешеходной экскурсии проходит в одной плоскости. Однако, на маршруте имеются ступени и подъем на Мамаев Курган для людей с ограниченными возможностями может быть затруднительным. Тем не менее, экскурсия является достаточно размеренной и проходит по общедоступным местам и не требует какой-либо особой физической подготовки
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия, которую я заказывала оказалась немного не такой, как я думала. Я была уверена, что это будет на автотранспорте. Оказалось, что экскурсия пешая с проездом на метротрамвай. Сама экскурсия очень