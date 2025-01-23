Групповая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением Мамаева Кургана на электробусе

Размеренная обзорная экскурсия с сертифицированным гидом по Волгограду, охватывающая все основные достопримечательности и исторические события.

В ходе экскурсии обратим внимание на малоизвестные факты из истории города, поговорим об архитектуре, истории восстановления города в послевоенное время, а также обязательно посмотрим смену роты почетного караула в Пантеоне Воинской Славы на Мамаевом Кургане.
4.81
16 отзывов
Групповая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением Мамаева Кургана на электробусе
Групповая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением Мамаева Кургана на электробусе
Групповая обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением Мамаева Кургана на электробусе
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 10:00, 12:00, 16:00

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград»

Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по городу-герою Волгограду, где вы сможете узнать о его богатой истории и значимых памятниках. Под руководством профессионального экскурсовода вы посетите главную высоту России — Мамаев курган, который является символом мужества и стойкости.

Основные достопримечательности

Во время экскурсии вы познакомитесь с ключевыми историческими местами, включая:

  • Центральную набережную им. 62-ой Армии
  • Аллею Героев — волгоградский Арбат
  • Мемориальный сквер и площадь Павших Борцов
  • Нулевой километр и пост №1
  • Вечный огонь
  • Улицу Мира — символ возрожденного города
  • Дом сержанта Якова Павлова
  • Руины мельницы Гергардта

Мамаев курган

Особое внимание будет уделено Мамаеву кургану, где вы сможете посетить Храм Всех Святых, открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь также пройдет смена роты почётного караула в Пантеоне Славы, что станет незабываемым моментом вашего визита.

Историческое значение

Экскурсия позволит вам глубже понять историю Царицына, Сталинграда и Волгограда, ощутить дух времени и значимость каждого памятника. Это путешествие не только познакомит вас с важными событиями прошлого, но и подарит возможность насладиться красотой и атмосферой города.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Волгоград — город, который хранит память о героизме и стойкости своего народа!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2500 ₽
Детский (до 12 лет)2000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Центральная набережная им. 62-ой Армии - главные ворота в город со стороны Волги
  • 2. Аллея Героев - Волгоградский Арбат, наполненный историческими памятниками
  • 3. Мемориальный сквер - место, увековечивающее память о героях
  • 4. Площадь Павших Борцов - историческое место, связанное с событиями Великой Отечественной войны
  • 5. Нулевой километр - знак отсчета всех дорог Волгограда
  • 6. Пост №1 и Вечный огонь - символы вечной памяти павшим героям
  • 7. Улица Мира - символ возрожденного послевоенного города
  • 8. Дом сержанта Якова Павлова - один из бастионов солдатской славы
  • 9. Площадь ИМ.В.И. Ленина - центральная площадь с важными историческими объектами
  • 10. Руины мельницы Гергардта - сохранившийся памятник боевых действий
  • 11. Мамаев курган - главная высота России 102.0 - храм Всех Святых, открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
  • 12. Пантеон Славы на Мамаевом Кургане - место смены роты почетного караула
Что включено
  • Услуги гида
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Проезд на метротраме/электробусе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Мира, 12
Завершение: Ул. Чуйкова 47
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Для экскурсии по Волгограду выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой камеру - центральная часть города, в которой сосредоточены главные достопримечательности, чрезвычайно фотогенична
  • Также на пешую часть экскурсии по Волгограду рекомендуем взять с собой бутылочку воды, на всякий случай зонт и небольшой перекус для Вашего ребёнка
  • Часть маршрута обзорной экскурсии проходит на электробусе или на единственном в России подземном трамвае, который оплачивается дополнительно из расчета ~35 руб/билет в одну сторону. Запланировано не более 1-2 проездов
  • Большая часть пешеходной экскурсии проходит в одной плоскости. Однако, на маршруте имеются ступени и подъем на Мамаев Курган для людей с ограниченными возможностями может быть затруднительным. Тем не менее, экскурсия является достаточно размеренной и проходит по общедоступным местам и не требует какой-либо особой физической подготовки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
3
2
1
А
23 янв 2025
Всё подробно и интересно! Спасибо Анне!
В
20 янв 2025
Очень интересно рассказывала гид Анна, всё понравилось!
О
19 янв 2025
Пешая, но увлекательная экскурсия с опытным экскурсоводом Анной. 4 часа полного погружения в историю Волгограда. Всем рекомендую.
М
9 янв 2025
Отличная обзорная экскурсия, все посмотрели, все успели по времени и все очень понравилось! Замечательная экскурсовод рассказывала очень интересно и с удовольствием отвечала на вопросы. Огромное спасибо за такой сервис!
Л
6 янв 2025
Здравствуйте.
Экскурсия, которую я заказывала оказалась немного не такой, как я думала. Я была уверена, что это будет на автотранспорте. Оказалось, что экскурсия пешая с проездом на метротрамвай. Сама экскурсия очень
читать дальше

интересная. Экскурсовод очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях. Указала на особенности о которых я не узнала, читая информацию в интернете. Длительность экскурсии была 5 часов, поэтому я не пожалела о том, что нас не возили на транспорте.

Б
5 янв 2025
Очень понравилось, 4 часа пролетели быстро. Интересно, познавательно, очень сильно эмоционально. За этими впечатлениями ездили, довольны! Экскурсию Анна вела со знанием дела, легко отвечала на все вопросы. Она любит город, им гордится. Это важно, любить свое дело.
Т
3 янв 2025
Т
3 янв 2025
Замечательный экскурсовод Анна, квалифицированно и интересно, а самое главное понятно всё рассказывает. Что заявлено в экскурсии -всё было получено. Очень всё понравилось. Спасибо огромное. Рекомендуем.
О
30 дек 2024
К
14 дек 2024
Рекомендую
Л
2 дек 2024
Г
23 ноя 2024
А
23 ноя 2024
Всё отлично. Экскурсии супер. Советую
Д
12 ноя 2024
Я первый раз в Волгограде. Была на экскурсии. Экскурсовод очень хорошо, интересно рассказывала. Мне всё очень понравилось. Хотелось бы побывать ещё где нибудь в городе.
М
28 окт 2024
Экскурсия очень интересная! Огромное спасибо гиду!!!

Похожие экскурсии из Волгограда

Мамаев курган - символ Волгограда
Пешая
91 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мамаев курган - символ Волгограда
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
22 фев в 09:00
1 мар в 09:00
3900 за всё до 4 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
Пешая
62 отзыва
1 час
Аудиогид
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 10:00
16 фев в 10:00
1500 за человека
Знакомьтесь, Волгоград
На машине
На микроавтобусе
258 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 11:00
16 фев в 09:00
6800 за всё до 4 чел.