Экскурсия будет интересна не только для приезжих, но и для коренных жителей нашего города. Ведь за суетой повседневных дел мы забываем историю 📖 и перестаем замечать красоту.

Эта экскурсия ⛳ станет для Вас увлекательным путешествием! В ходе экскурсии 🧭 Вы пройдете по Площади Павших борцов, услышите истории подвигов Сталинградских защитников, увидите легендарные памятники военного времени — живой памятник Сталинградский тополь, дом Павлова и разрушенную боями мельницу Гергардта, посетите Мамаев курган.