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Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду

5
9 отзывов
Владимир Д.
Владимир Д. – Гид из Волгограда
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду

Что вы увидите

  • Центральная Набережная
  • Аллея Героев
  • Вечный огонь
  • Площадь Павших Борцов
  • нулевой километр
  • посещение мемориально-исторического комплекса Мамаев Курган
  • стадиона "Волгоград-Арена"
  • площади имени В. И. Ленина
  • дома Павлова
  • осмотр Орудий Победы под открытым небом
  • мельницы Гергардта.
Экскурсия будет интересна не только для приезжих, но и для коренных жителей нашего города. Ведь за суетой повседневных дел мы забываем историю 📖 и перестаем замечать красоту.
Эта экскурсия ⛳ станет для Вас увлекательным путешествием! В ходе экскурсии 🧭 Вы пройдете по Площади Павших борцов, услышите истории подвигов Сталинградских защитников, увидите легендарные памятники военного времени — живой памятник Сталинградский тополь, дом Павлова и разрушенную боями мельницу Гергардта, посетите Мамаев курган.
Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида.
Начало и место завершения
🚩 Нулевой километр, Площадь Павших Борцов. ул. Мира
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир Д.
Владимир Д.
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9 отзывов оставили туристы

Владимир Д. проводит ещё 3 экскурсии

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