посещение мемориально-исторического комплекса Мамаев Курган
стадиона "Волгоград-Арена"
площади имени В. И. Ленина
дома Павлова
осмотр Орудий Победы под открытым небом
мельницы Гергардта.
Экскурсия будет интересна не только для приезжих, но и для коренных жителей нашего города. Ведь за суетой повседневных дел мы забываем историю 📖 и перестаем замечать красоту.
Эта экскурсия ⛳ станет для Вас увлекательным путешествием! В ходе экскурсии 🧭 Вы пройдете по Площади Павших борцов, услышите истории подвигов Сталинградских защитников, увидите легендарные памятники военного времени — живой памятник Сталинградский тополь, дом Павлова и разрушенную боями мельницу Гергардта, посетите Мамаев курган.
Что входит
Транспорт
услуги гида.
Начало и место завершения
🚩 Нулевой километр, Площадь Павших Борцов. ул. Мира
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.