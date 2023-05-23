Погружение в атмосферу ВолгоградаНадев наушники, вы последуете за компьютерном голосом и станете участником всех действий. Голос погружает вас в другую реальность, направляет куда идти и говорит что делать. На протяжении всего маршрута вы услышите историю всех достопримечательностей, которые будете проходить, самые интересные факты и легенды из истории города. Голос рассказчика сопровождается тематической музыкой и звуковыми спецэффектами, которые помогут Вам погрузиться в его атмосферу.

Наш маршрут захватывает самые значимые места и городские достопримечательности — от ж/д вокзала и собора Александра Невского до Центральной набережной и установленных на ней памятников. Завершающая точка нашего маршрута будет у парадного входа в город со стороны Волги (белоснежные пропилеи Центральной набережной).

Во время нашего путешествия вы почувствуете себя актерами театра, загадаете заветное желание, почтите память героев минутой молчания, а позитивная песня побудит вас станцевать. Мы подарим вам незабываемые эмоции, новые знания о городе-герое, а вы ощутите весь колорит. У вас непременно появится желание вернуться к нам снова.

Организационные моменты• Оборудование выдается на время экскурсии.

Количество человек в группе — от 2 до 15, так как экскурсия предполагает взаимодействие между участниками.