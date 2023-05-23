Иммерсивная прогулка «Войс трип» по Волгограду

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Лучший способ познакомиться с городом — погрузиться в его атмосферу, и иммерсивная прогулка идеально подходит для этого.

Предлагаем надеть наушники и отправиться в путешествие по Волгограду, во время которого вы почувствуете себя актером театра, почтите память героев и загадаете заветное желание.
Иммерсивная прогулка «Войс трип» по Волгограду
Иммерсивная прогулка «Войс трип» по Волгограду
Иммерсивная прогулка «Войс трип» по Волгограду
Иммерсивная прогулка «Войс трип» по Волгограду
Иммерсивная прогулка «Войс трип» по Волгограду
Иммерсивная прогулка «Войс трип» по Волгограду
Ближайшие даты:
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Ж/д вокзал Волгограда
  • Фонтан «Детский хоровод»
  • Мемориально-исторический музей
  • Собор Александра Невского
  • Новый экспериментальный театр
  • Гостиница «Волгоград»
  • Площадь Павших борцов
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Погружение в атмосферу ВолгоградаНадев наушники, вы последуете за компьютерном голосом и станете участником всех действий. Голос погружает вас в другую реальность, направляет куда идти и говорит что делать. На протяжении всего маршрута вы услышите историю всех достопримечательностей, которые будете проходить, самые интересные факты и легенды из истории города. Голос рассказчика сопровождается тематической музыкой и звуковыми спецэффектами, которые помогут Вам погрузиться в его атмосферу.
Наш маршрут захватывает самые значимые места и городские достопримечательности — от ж/д вокзала и собора Александра Невского до Центральной набережной и установленных на ней памятников. Завершающая точка нашего маршрута будет у парадного входа в город со стороны Волги (белоснежные пропилеи Центральной набережной).
Во время нашего путешествия вы почувствуете себя актерами театра, загадаете заветное желание, почтите память героев минутой молчания, а позитивная песня побудит вас станцевать. Мы подарим вам незабываемые эмоции, новые знания о городе-герое, а вы ощутите весь колорит. У вас непременно появится желание вернуться к нам снова.
Организационные моменты• Оборудование выдается на время экскурсии.
Количество человек в группе — от 2 до 15, так как экскурсия предполагает взаимодействие между участниками.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В дополнение к нашей экскурсии вы получите в подарок:
  • 📸 групповые и индивидуальные фото
  • 🍫🥤питательный батончик и лимонад
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Волгоград, Привокзальная площадь,1
Завершение: г. Волгоград, Центральная набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Удобная обувь и одежда на время прогулки. Прогулка осуществляется в своем темпе и времени
  • Поэтому нет остановок для личных нужд
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Центральная набережная Волгограда
Популярные места

Похожие туры из Волгограда

Первая встреча с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
183 отзыва
Первая встреча с Волгоградом
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
на площади Павших Борцов
Завтра
30 мая
5 июня
6 июня
3 500 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
179 отзывов
Знакомьтесь, Волгоград
Главные места и богатая история «города трех имен» на насыщенной обзорной экскурсии
подножие Мамаева Кургана
Завтра
29 мая
30 мая
31 мая
5 300 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Волгоград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Добро пожаловать в Волгоград
Познакомиться с главными достопримечательностями города и услышать о нем интересные факты
у подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра
29 мая
30 мая
31 мая
5 400 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Волгограде
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ