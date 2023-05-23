Лучший способ познакомиться с городом — погрузиться в его атмосферу, и иммерсивная прогулка идеально подходит для этого.
Предлагаем надеть наушники и отправиться в путешествие по Волгограду, во время которого вы почувствуете себя актером театра, почтите память героев и загадаете заветное желание.
Предлагаем надеть наушники и отправиться в путешествие по Волгограду, во время которого вы почувствуете себя актером театра, почтите память героев и загадаете заветное желание.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ж/д вокзал Волгограда
- Фонтан «Детский хоровод»
- Мемориально-исторический музей
- Собор Александра Невского
- Новый экспериментальный театр
- Гостиница «Волгоград»
- Площадь Павших борцов
- Аллея Героев
- Центральная набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Погружение в атмосферу ВолгоградаНадев наушники, вы последуете за компьютерном голосом и станете участником всех действий. Голос погружает вас в другую реальность, направляет куда идти и говорит что делать. На протяжении всего маршрута вы услышите историю всех достопримечательностей, которые будете проходить, самые интересные факты и легенды из истории города. Голос рассказчика сопровождается тематической музыкой и звуковыми спецэффектами, которые помогут Вам погрузиться в его атмосферу.
Наш маршрут захватывает самые значимые места и городские достопримечательности — от ж/д вокзала и собора Александра Невского до Центральной набережной и установленных на ней памятников. Завершающая точка нашего маршрута будет у парадного входа в город со стороны Волги (белоснежные пропилеи Центральной набережной).
Во время нашего путешествия вы почувствуете себя актерами театра, загадаете заветное желание, почтите память героев минутой молчания, а позитивная песня побудит вас станцевать. Мы подарим вам незабываемые эмоции, новые знания о городе-герое, а вы ощутите весь колорит. У вас непременно появится желание вернуться к нам снова.
Организационные моменты• Оборудование выдается на время экскурсии.
Количество человек в группе — от 2 до 15, так как экскурсия предполагает взаимодействие между участниками.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- В дополнение к нашей экскурсии вы получите в подарок:
- 📸 групповые и индивидуальные фото
- 🍫🥤питательный батончик и лимонад
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Волгоград, Привокзальная площадь,1Завершение: г. Волгоград, Центральная набережная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Удобная обувь и одежда на время прогулки. Прогулка осуществляется в своем темпе и времени
- Поэтому нет остановок для личных нужд
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании